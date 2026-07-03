Polonia adoptă o poziție sceptică în ceea ce privește noile angajamente financiare masive destinate sprijinirii armatei ucrainene. Premierul polonez Donald Tusk a lansat un avertisment clar, subliniind că Varșovia nu va lua decizii pripite în privința alocării unor sume suplimentare de zeci de miliarde de euro pentru Kiev, anunță EFE.

Anunțul vine în contextul în care liderii internaționali se pregătesc pentru o reuniune crucială, unde se preconizează că Ucraina va primi promisiuni financiare colosale pentru asistență militară până la finele anului viitor.

Deși Varșovia a fost până acum unul dintre cei mai fermi susținători ai cauzei ucrainene în fața agresiunii ruse, prioritățile de securitate internă par să reconfigureze strategia oficialilor polonezi. Donald Tusk a recunoscut deschis necesitatea sprijinirii statului vecin, însă a pus pe primul loc obligațiile pe care țara sa le are în asigurarea securității comunitare la granița estică.

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Varșovia, șeful executivului polonez a explicat echilibrul delicat pe care guvernul său trebuie să îl mențină în această perioadă de criză regională.

„Ucraina are nevoie de sprijin financiar”, a afirmat Donald Tusk, ținând totodată să adauge un amendament ferm: „Polonia trebuie să protejeze frontiera de est a UE”.

Din acest motiv, premierul a transmis directive clare delegației poloneze care va reprezenta interesele țării la viitoarea reuniune la nivel înalt a Alianței Nord-Atlantice, programată să aibă loc în capitala Turciei. Donald Tusk le-a cerut oficialilor polonezi care vor participa pe 7-8 iulie la summitul NATO la Ankara să acționeze acolo "cu extremă prudenţă faţă de orice declaraţie de sprijin financiar suplimentar" pentru Ucraina.

Poziția rezervată a Varșoviei nu reprezintă o abandonare a sprijinului pentru țara vecină, ci o conștientizare a propriilor responsabilități geo-strategice majore pe care le hidratează contextul actual. Premierul a subliniat că efortul Poloniei de a securiza granița externă a Uniunii Europene este la fel de important pentru stabilitatea continentului ca și sprijinul direct oferit frontului.

„Nu pentru că aş crede că Ucraina nu are nevoie de el, ci pentru că eu cred că Polonia are responsabilităţi foarte importante la întreaga frontieră estică a UE şi toată lumea trebuie să ţină cont de acest lucru”, a precizat premierul polonez.

În plus, liderul de la Varșovia a solicitat comunității internaționale și partenerilor occidentali să recunoască sacrificiul și efortul logistic uriaș pe care Polonia îl depune în mod constant de la izbucnirea conflictului.

„Ucraina se luptă, dar Polonia poartă greutatea protejării frontierei noastre, care este de asemenea frontiera europeană în faţa ameninţărilor dinspre est. Aşadar, trebuie tratată într-un mod special.”

Discuțiile aprinse de la Varșovia sunt alimentate de informațiile venite pe canale diplomatice, care indică intenția statelor occidentale de a asigura o finanțare record pentru Kiev. Conform unor surse din mediul diplomatic, statele europene membre ale NATO şi Canada se vor angaja la summitul Alianţei săptămâna viitoare să ofere Ucrainei până la sfârşitul acestui an un ajutor militar de 70 de miliarde de euro şi din nou aceeaşi sumă anul viitor, aşadar 140 de miliarde de euro.

Acest pachet masiv de asistență include deja un mecanism financiar complex pus în mișcare la nivelul blocului comunitar. Suma include ajutorul militar de 60 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană s-a angajat să-l ofere Kievului în 2026 şi 2027, câte 30 de miliarde de euro în fiecare din aceşti ani printr-un împrumut din care au început deja să fie efectuate plăţi către Ucraina, ţară care nu va trebui să-l ramburseze decât dacă Rusia îi va plăti reparaţii de război, alt fel, împrumutul va fi plătit de statele UE care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia şi Slovacia.

Pe lângă fondurile europene deja blocate în acest circuit de creditare garantat, aliații din NATO vor veni cu noi eforturi bugetare directe. Prin urmare, pe lângă aceste 60 de miliarde de euro, statele europene membre ale NATO şi Canada se vor angaja să ofere din propriile lor bugete Ucrainei ajutoare militare noi de 80 de miliarde de euro până la sfârşitul anului 2027, au precizat sursele citate. Rămâne de văzut în ce măsură Polonia va decide să se alăture acestui nou val de finanțare sau dacă își va canaliza resursele exclusiv către întărirea propriei defensive.