Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că a transmis o solicitare oficială autorităților ucrainene după incidentul din Portul Constanța, în care o dronă navală a explodat. Oficialul român cere ca dronele lansate de Ucraina în Marea Neagră să fie programate să se autodistrugă automat înainte de a intra în apele teritoriale ale României.

În urma discuțiilor purtate cu autoritățile de la Kiev după incidentul produs în Portul Constanța, ministrul interimar al Apărării a anunțat că a transmis o solicitare oficială omologului său ucrainean.

„Suplimentar, în această interacţiune am trimis oficial ministrului Apărării din Ucraina o adresă semnată de mine, prin care i-am solicitat să ne confirme că orice dronă care este lansată de Ucraina în Marea Neagră este programată să se autodistrugă la intrarea în apele teritoriale româneşti. Am cerut o condiţie care spune foarte simplu: dacă senzorii de pe dronă conştientizează local că poziţia este în apele teritoriale româneşti, să se autodetoneze fără control de la distanţă”, a declarat vineri Radu Miruță.

Ministerul Apărării a anunțat anterior că autoritățile ucrainene au răspuns solicitărilor formulate de România în legătură cu explozia produsă în Portul Constanța pe 5 iunie.

În răspunsul transmis, Ucraina arată că a pierdut comunicațiile cu patru drone navale de tip Sargan-3000 care se deplasau spre estul Mării Negre.

Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut control asupra traiectoriei acestora și nu au reușit să restabilească legătura cu dronele.

Partea ucraineană a comunicat autorităților române intervalul în care dronele urmau să se autodetoneze, astfel încât personalul aflat în zonă să poată fi evacuat în siguranță.

Autoritățile de la Kiev apreciază că explozia produsă în apropierea Portului Constanța reprezintă un incident izolat și consideră că pierderea controlului asupra dronelor a fost provocată, cel mai probabil, de acțiunile de război electronic desfășurate de Federația Rusă.