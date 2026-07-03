Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat vineri că a primit răspunsurile oficiale ale autorităților ucrainene la cele 14 întrebări formulate după incidentul produs în 5 iunie în Portul Constanța, când o dronă navală s-a autodetonat în apropierea Danei 78. Potrivit Kievului, forțele ucrainene au pierdut controlul asupra a patru drone maritime de tip Sargan-3000, iar cauza probabilă a incidentului ar fi fost acțiunile de război electronic desfășurate de Federația Rusă.

Potrivit comunicatului transmis de MApN, partea ucraineană a confirmat că incidentele au început încă din după-amiaza zilei de 4 iunie, în apropiere de Sevastopol, la aproximativ 250 de kilometri de litoralul României.

„Partea ucraineană a confirmat că, în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropiere de Sevastopol, la o distanţă de aproximativ 250 km de ţărmul românesc, au pierdut comunicaţiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. Din acel moment, forţele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone şi nu au mai reuşit reluarea comunicării”, precizează Ministerul Apărării.

În dimineața zilei următoare, la ora 09:54, Forțele Navale ale Ucrainei au informat oficial partea română că dronele urmau să intre în secvența de autodetonare și au transmis intervalul în care exploziile erau programate.

Potrivit autorităților ucrainene, pierderea comunicațiilor a făcut imposibilă anularea comenzilor de autodistrugere.

„Lipsa comunicaţiilor cu dronele au făcut imposibilă anularea comenzii de autodetonare. Potrivit părţii ucrainene, acest incident este unul izolat, cauzat cel mai probabil de acţiunile de război electronic ale Federaţiei Ruse”, se arată în comunicatul MApN.

Ministerul Apărării prezintă și cronologia evenimentelor din dimineața zilei de 5 iunie.

La ora 06:20, Centrul de Coordonare Maritimă al Autorității Navale Române a informat Comandamentul Componentei Navale despre prezența unui obiect plutitor în apropierea Danei 78 din Portul Constanța. Au fost alertate Garda de Coastă, Serviciul Român de Informații și echipele EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri, specializate în neutralizarea munițiilor.

La ora 09:54, imediat după notificarea transmisă de Ucraina privind autodetonarea dronelor, autoritățile române au dispus evacuarea personalului din zonă.

„Imediat după primirea informaţiei, Forţele Navale au avertizat echipele de intervenţie de la Dana 78, iar personalul aflat în zonă a fost evacuat. La ora 10:27 s-a produs explozia dronei din Dana 78”, precizează Ministerul Apărării.

În urma exploziei nu au fost înregistrate victime.

După primul incident, șeful Forțelor Navale Române a dispus executarea unei misiuni de cercetare aeriană cu un elicopter Puma Naval, iar Direcția Hidrografică Maritimă a emis un aviz pentru navigatori privind existența unor obiecte periculoase în zonă.

Totodată, Comandamentul Maritim al NATO (MARCOM) a fost informat despre situație.

„În jurul orei 11:00, Poliţia de Frontieră a informat că o navă a Gărzii de Coastă a observat o explozie puternică (a doua dronă) în afara portului Constanţa. În jurul orei 13:00, Garda de Coastă a primit informaţii de la nave comerciale aflate în larg potrivit cărora alte două explozii puternice (dronele trei şi patru) au fost observate în largul Mării Negre”, transmite MApN.

La ora 14:35, după centralizarea informațiilor primite de la partea ucraineană și a datelor din teren, autoritățile române au confirmat că toate cele patru drone au fost distruse, iar operațiunile de intervenție au fost încheiate.

În urma incidentului, Ministerul Apărării a solicitat Ucrainei înființarea unui canal tehnic permanent de comunicare între Forțele Navale ale celor două state, pentru ca eventualele riscuri din Marea Neagră să fie comunicate în timp util.

„Au fost stabilite proceduri operative prin care părţile se informează reciproc, în timp util, cu privire la riscurile din Marea Neagră”, arată MApN.

Totodată, ministrul Apărării, Radu Miruță, a cerut oficial ca toate dronele navale lansate de Ucraina în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură, în afara zonelor de interes ale României, în situația în care ies de sub control.

„Ministrul apărării naţionale a cerut oficial părţii ucrainene ca toate dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură, în afara zonelor de interes ale României, dacă ar ajunge acolo din orice motiv”, se mai arată în comunicatul Ministerului Apărării.

MApN precizează că a mulțumit autorităților ucrainene pentru informațiile transmise, a solicitat clarificări suplimentare și și-a exprimat disponibilitatea pentru o colaborare mai strânsă, în vederea prevenirii unor incidente similare în Marea Neagră.