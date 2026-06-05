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Noi detalii despre drona care a explodat în Portul Constanța. Inițial s-a crezut că este o dronă de observație

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Noi detalii despre drona care a explodat în Portul Constanța. Inițial s-a crezut că este o dronă de observațieExplozie Port Constanța. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Constanța au crezut inițial că obiectul descoperit în zona ARSVOM este o dronă de observație, a declarat prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu. După verificările specialiștilor, s-a stabilit că aceasta avea încărcătură explozivă și mecanism cu temporizare. În urma exploziei, o hală a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a suferit avarii structurale, în timp ce nava aflată în apropiere nu a fost afectată.

Autoritățile din Constanța au aflat despre dronă în cursul dimineții

Prefectul județului Constanța a prezentat succesiunea evenimentelor care au precedat explozia produsă în port. Adrian Picoiu a declarat că a fost informat despre prezența dronei în apropierea sediului ARSVOM în cursul dimineții și a luat imediat legătura cu reprezentanții Gărzii de Coastă pentru confirmarea situației.

„În jurul orei 8.45 am aflat de existenţa dronei în incinta portului, lângă ARSVOM. Am luat legătura cu directorul Gărzii de Coastă care mi-a confirmat. Ulterior structurile abilitate au confirmat că drona are încărcătură explozibilă şi este cu timer. Ulterior am declanşat Planul Roşu de Intervenţie”, a declarat prefectul Constanţei.

Adrian Picoiu

Adrian Picoiu. Sursă foto: captură video

Inițial s-a crezut că este o dronă de observație

Potrivit prefectului, primele informații indicau că obiectul descoperit ar putea fi o dronă utilizată pentru observare. După verificările efectuate de structurile specializate, autoritățile au stabilit că aparatul avea încărcătură explozivă și un mecanism de temporizare.

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„Iniţial s-a crezut că este o dronă de observaţie, nu cu încărcătură explozivă”, a declarat Adrian Picoiu.

Hala ARSVOM a fost avariată, nava Hercules nu a suferit pagube

După explozie au apărut informații potrivit cărora ar fi izbucnit incendii atât la hala ARSVOM, cât și la nava Hercules aflată în zonă.

Prefectul a declarat că aceste informații nu s-au confirmat, însă echipajele de intervenție au fost mobilizate după evaluarea riscurilor existente.

„Ulterior în baza informaţiilor venite despre incendiu la hala ASRVOM şi la nava Hercules - nu s-a confirmat incendiul - am dispus echipajelor de pompieri ISU şi a celor de la Oil Terminal să intervină după ce ne-am asigurat că nu mai există un pericol iminent pentru a pune în pericol vieţile oamenilor. Nava Hercules nu a fost avariată, iar hala ARSVOM are structura de rezistenţă afectată”, a mai declarat Adrian Picoiu.

Potrivit informațiilor prezentate de prefect, nava Hercules nu a fost afectată de explozie, însă hala Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a suferit avarii la structura de rezistență.

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