Ministrul Apărării, detalii despre drona din Constanța

O alertă de securitate majoră a fost lansată, vineri, în Portul Constanța, după ce autoritățile de la Kiev au pierdut controlul asupra mai multor drone. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a oferit detalii de ultimă oră despre gestionarea acestei crize și despre modul în care oficialii ucraineni au avertizat partea română cu privire la iminența unui pericol public. Din fericire, reacția rapidă a structurilor de intervenție a prevenit o potențială tragedie.

Conform precizărilor făcute de Miruță, incidentul a debutat în primele ore ale dimineții, însă notificarea oficială din partea statului vecin a sosit cu întârziere. Alerta transmisă de ucraineni indica faptul că mai multe drone nu mai răspundeau la comenzi, iar una dintre ele reprezenta un risc iminent pentru siguranța din zona portuară românească. Această informare rapidă a permis însă activarea protocoalelor de urgență și evacuarea personalului expus.

„Drona a fost văzută în portul civil azi dimineaţă, în jurul orei 6 - 6 şi un pic, în jurul orei 10 autorităţile ucrainene au informat autorităţile române că au pierdut controlul a patru drone şi că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanţa să explodeze, ceea ce ne-a permis cu zece, cincisprezece minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă, pentru a nu se produce o pagubă şi mai mare şi mai ales să nu fie afectate vieţile omeneşti ale echipelor din partea mai multor autorităţi care ajunseseră la faţa locului şi analizau drona respectivă", a declarat Radu Miruţă.

Imediat după primirea acestor date alarmante, ministrul român a luat legătura directă cu omologul său din Ucraina pentru a solicita o mai bună coordonare pe viitor și transmiterea în timp util a oricăror informații legate de incidente similare.

Gestionarea incidentului din Portul Constanța a presupus o mobilizare extinsă din partea structurilor de securitate și ordine publică din România. Mai multe entități au colaborat strâns pentru a izola perimetrul și pentru a evalua starea tehnică a dispozitivului căzut, asigurându-se că riscurile sunt minime pentru populație și infrastructură.

Întrebat ce instituţie a fost notificată prima dată, Miruţă a răspuns: „Pot să vă spun care au fost instituţiile implicate. A fost Garda de Coastă, care are responsabilitate în zona respectivă a Mării Negre. A fost Serviciul Român de Informaţii, Autoritatea Navală, specialişti EOD de la Ministerul Apărării, care să se ocupe ca un eventual explozibil să fie eliminat în siguranţă”.

În urma acestui eveniment de securitate de la Marea Neagră, miniștrii români consideră că este absolut necesară o comunicare mult mai rapidă și mai eficientă între cele două state, având în vedere contextul regional tensionat și impredictibilitatea acțiunilor militare de la graniță. Radu Miruță a anunțat că a demarat deja demersurile pentru o discuție oficială în format extins.

„Împreună cu domnul Predoiu am solicitat să avem o videoconferinţă împreună cu ministrul de Interne, cu ministrul Apărării, atât din România, cât şi din Ucraina. Este o ţară aflată în război, Ucraina. Se întâmplă lucruri într-o ţară aflată în război, nu neapărat în ordinea în care ne aşteptăm noi. Însă, în acelaşi timp, şi pentru noi este mai uşor să reacţionăm dacă ni se spune, nu neapărat detaliat, că s-a pierdut controlul acestor drone şi că ar putea fi în apele teritoriale din România”, a mai declarat Miruţă.

Gravitatea situației este confirmată și de datele tehnice ale acestor echipamente de atac. Ministrul Apărării a atras atenția asupra pericolului distructiv pe care îl generează dispozitivele de acest tip, menționând că o astfel de dronă poate avea până la 300 de kilograme de explozibil, o cantitate capabilă să provoace distrugeri masive în cazul unei deflagrații necontrolate.