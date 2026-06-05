Informațiile satelitare în timp real fac ca atacurile cu drone ale Ucrainei să fie mai mortale ca niciodată, arată o analiză WSJ. Imaginile de la sateliții comerciali, trimise direct pe telefoanele soldaților, accelerează lanțul de ucidere și cauzează noi probleme forțelor Rusiei, explică specialiștii.

O mică unitate a Forțelor Armate Ucrainene, staționată la aproximativ 10 kilometri de linia frontului în sud-estul țării, știa că ceva se petrece într-o clădire ascunsă de un strat dens de copaci. Frunzișul de primăvară îi ascundea conturul, dar nu și semnalele de la dispozitivele electronice din interior.

Echipa a lansat o dronă de recunoaștere, care nu putea vedea prea multe prin copaci. Dar soldații aveau o altă carte de jucat: imagini de înaltă definiție, aproape în timp real, realizate de sateliți comerciali, transmise direct pe telefoane, tablete și laptopuri.

Senzorii sateliților au arătat ramele metalice groase ale vehiculelor blindate - tipul folosit de înalții oficiali militari ruși - parcate în jurul clădirii. După trei zile de supraveghere a locului de pe orbită, unitatea a stabilit că era un loc de întâlnire rusesc pentru planificarea operațiunilor, au spus membrii. Apoi au lovit clădirea și vehiculele cu o dronă de atac, a spus unul dintre membrii echipei.

„A fost o treabă bună”, a spus el. „I-am creat probleme inamicului nostru.”

În ultimele șase luni, în timpul misiunilor cu echipe mici de testare a tehnologiei, imaginile provenite de la sateliții comerciali operați de Vantor, cu sediul în Colorado, au îmbunătățit viteza și precizia atacurilor cu drone ale Ucrainei.

Furnizarea rapidă de informații geospațiale către soldați a scurtat cu până la 90% timpul necesar pentru localizarea și lovirea activelor rusești, potrivit furnizorilor de tehnologie și persoanelor implicate în misiuni. Imaginile sunt îmbunătățite de un software care permite utilizatorilor să identifice și să investigheze în detaliu țintele.

În acest război chinuitor, acum în al cincilea an, Ucraina continuă să declanșeze inovații tehnologice noi și neașteptate, prin care speranțele sale militare obosite ar putea oferi un avantaj împotriva rușilor. După o iarnă brutală, Ucraina a ieșit în această primăvară cu un avantaj tactic și tehnologic față de Rusia.

O parte din acest avantaj este determinat de îmbunătățirile Ucrainei în atacurile la distanță medie asupra centrelor logistice, depozitelor și apărării aeriene a Rusiei. Utilizarea imaginilor satelitare mai rapide și mai precise pentru ghidarea atacurilor face parte din strategia Ucrainei de a lansa atacuri mai precise de la distanță.

Implementarea programului de către armata ucraineană marchează primul caz cunoscut de imagini satelitare comerciale neclasificate care ajung direct la un soldat pentru a ghida deciziile de luptă în timp real, potrivit companiilor și analiștilor militari. Aceiași sateliți folosiți pentru a monitoriza pescuitul ilegal și a actualiza Google Maps și-au găsit o aplicație nouă și mortală.

Tehnologia este o colaborare transatlantică între Vantor, compania olandeză de informații geospațiale Bravo1Alpha, Persistent Systems, cu sediul în SUA, și firma ucraineană de apărare Burevii.

Ucraineanul implicat în atacul asupra șantierului rusesc a declarat că noua tehnologie ajută la conservarea celor două active cele mai rare ale Kievului: „bani și timp”. Având acces la imaginile din satelit, echipa sa nu a trebuit să se bazeze pe drone de supraveghere care pot fi scumpe și sunt mai ușor bruiate sau doborâte de ruși.

În timpul unei misiuni de primăvară, numită Starfall II, o unitate ucraineană a petrecut 2½ săptămâni distrugând miliarde de dolari în active rusești. Printre ținte s-a numărat și un depozit de muniții rusesc din Ucraina ocupată, pe care soldații l-au identificat după ce au extras o imagine din satelit a structurilor, care fuseseră odată folosite pentru depozitarea cerealelor, au declarat membrii echipei.

Comparând noua imagine cu fotografii mai vechi ale proprietății, datând dinaintea invaziei rusești, soldații au identificat schimbări care i-au convins că nu mai era o operațiune agricolă și au observat urme noi de anvelope, compatibile cu vehicule militare care descărcau muniție. Membrii Brigăzii 422 din Ucraina, o echipă de atac cu rază medie de acțiune, au trimis drone de atac.

„Fiecare depozit de muniții pe care îl distrugeți reprezintă cel puțin viețile câtorva soldați ucraineni pe care le salvați”, a declarat un membru al operațiunii, consilier tehnic care asistă forțele armate.

Informațiile satelitare le-au permis să facă în câteva ore ceea ce înainte necesita săptămâni, fie din cauza unei întârzieri în transmiterea informațiilor către front, fie din cauza lentorii relative a lansării unei drone și a așteptării ca aceasta să supravegheze zone extinse, adesea încetinită de ceață sau zăpadă.

„Comprimarea ciclului de la senzor la trăgător este tendința definitorie a acestui război la nivel tactic”, a declarat Franz-Stefan Gady, analist militar și fondator al firmei de consultanță în apărare Gady Consulting.

Ca orice tehnologie, sateliții au limitările lor: nu sunt deosebit de utili în zilele cu acoperire densă de nori, care reprezintă o mare parte din iarnă în Ucraina, și nu pot zăbovi deasupra unei ținte în mișcare.

Imaginile din satelit în sine nu sunt nimic nou în război. Operatorii de sateliți comerciali și guvernamentali au fost mult timp surse cheie de informații. Vantor a publicat imagini din satelit ale tancurilor și trupelor rusești poziționate în apropierea graniței cu Ucraina înainte de începerea războiului. Ucraina a fost puternic dependentă de sursele de informații americane pentru a efectua atacuri.

Impulsul Vantor în domeniul apărării a ajutat-o ​​să atingă venituri anuale recurente de 900 de milioane de dolari anul trecut, când compania, deținută de capital privat, a adăugat, de asemenea, peste 10 clienți europeni în domeniul apărării și informațiilor. O parte din ceea ce caută aceste agenții, a spus Vantor, este capacitatea utilizată acum de Ucraina.

Imaginile Vantor ajung direct de la satelit la tableta, telefonul sau laptopul soldatului în doar 15 minute, ocolind o verificare centralizată la Kiev, care a avut tendința de a încetini fluxul de informații către linia frontului cu ore sau zile.

Un luptător ucrainean a declarat că informațiile primite de la surse umane privind locația țintelor rusești necesită cel puțin două zile de verificare la Kiev. Un fost soldat din Ucraina a declarat că informațiile geospațiale erau uneori atât de învechite până când ajungeau la unitățile de pe linia frontului, încât soldații nu puteau acționa în consecință. Analiștii militari spun că conflictul teritorial pentru accesul la imaginile din satelit dintre guvernul Ucrainei și ramurile armate a împiedicat diseminarea informațiilor.

Biroul de presă al Forțelor Armate ale Ucrainei a refuzat să comenteze. Unitatea de informații militare nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Software-ul Vantor permite soldaților să compare o imagine satelitară actuală cu imagini istorice, așa cum a făcut Brigada 422 cu depozitul de muniții, și să vadă modificările sau mișcările infrastructurii. Inteligența artificială monitorizează suprafețe extinse și detectează când o țintă se deplasează. Software-ul generează randări 3D pe care soldații le pot folosi pentru a simula cea mai bună traiectorie de zbor pentru o dronă.

Cei 10 sateliți ai lui Vantor acoperă 7 milioane de kilometri pătrați de pe Pământ pe zi, lovind orice punct de pe glob de 12 până la 15 ori, a declarat Will Cocos, ofițerul șef de transformare al lui Vantor și fost membru al Navy SEAL. De obicei, coordonatele de pe imaginile lui Vantor se află la o distanță de 5 metri față de poziția reală a unui obiect, suficient de precise pentru un explozibil de 50 de kilograme, au spus utilizatorii ucraineni.

Ucraina prezintă acum în avanpremieră pentru o mare parte a Occidentului ce este posibil atunci când lanțul de informații este comprimat, au declarat analiștii de informații. Comandamentul Operațiunilor Speciale ale SUA a adăugat anul trecut un nou software pentru a oferi imagini comerciale din satelit aproape în timp real pe dispozitivele mobile ale soldaților, a declarat o purtătoare de cuvânt a Socom.

Purtătorul de cuvânt al armatei, maiorul Sean Minton, a declarat că serviciul nu trimite încă informații din satelit direct pe dispozitivele soldaților, dar lucrează la acest lucru printr-un efort mai amplu de a crea un sistem de informații de mare viteză care să ofere soldaților de toate gradele acces la date din satelit „fără revizuiri de la sediul central”.

Îndepărtarea unora dintre acești intermediari responsabili de verificare ar putea accelera lucrurile, dar crește și riscul ca soldații să primească informații greșite - și să acționeze în consecință, a declarat Nand Mulchandani, fost director tehnic al Agenției Centrale de Informații și al biroului de inteligență artificială al Departamentului Apărării.

„Există procese care încetinesc lucrurile, dar există procese dintr-un motiv anume”, a spus Mulchandani.