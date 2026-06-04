Accident pe traseul tramvaiului 5. STB a modificat traseul autobuzelor

Un accident în care au fost implicate două autoturisme și un tramvai s-a produs joi după-amiază pe Strada Barbu Văcărescu din București. În urma impactului, una dintre mașini a ajuns pe calea de rulare și a lovit tramvaiul de pe linia 5, iar circulația transportului public spre Aeroportul Băneasa a fost blocată temporar, a anunțat Societatea de Transport București.

Incidentul a avut loc în jurul orei 14:30, în zona stației Bulevardul Lacul Tei, pe sensul de mers către Aeroportul Băneasa. Societatea de Transport București a anunțat că accidentul a implicat două autoturisme și un tramvai aflat în circulație.

„În urma unei coliziuni între două autoturisme, unul dintre acestea a fost proiectat în tramvaiul aflat în circulație. Ca urmare a impactului, autoturismul a rămas imobilizat în gabaritul căii de rulare, blocând circulația tramvaielor pe sensul către Aeroportul Băneasa”, a precizat STB.

Imaginile surprinse la locul accidentului arată avarii importante atât la unul dintre autoturisme, cât și la tramvai.

Potrivit informațiilor transmise de STB, în urma evenimentului nu au fost înregistrate victime.

„Astăzi, la ora 14:30, pe Strada Barbu Văcărescu, în zona stației Bd. Lacul Tei, pe sensul de mers către Aeroportul Băneasa, circulația tramvaielor de pe linia 5 a fost afectată în urma unui eveniment rutier.

În urma unei coliziuni între două autoturisme, unul dintre acestea a fost proiectat în tramvaiul aflat în circulație. Ca urmare a impactului, autoturismul a rămas imobilizat în gabaritul căii de rulare, blocând circulația tramvaielor pe sensul către Aeroportul Băneasa. În urma evenimentului nu au fost înregistrate persoane accidentate, fiind consemnate doar pagube materiale.

La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției și ale serviciilor de intervenție pentru gestionarea situației și degajarea zonei. Poliția efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului.

Pentru asigurarea continuității transportului public și preluarea călătorilor, traseul liniei 605 a fost modificat temporar, autobuzele circulând de la intersectia Șos. Ștefan cel Mare / Str. Barbu Văcarescu , pe Str Barbu Văcarescu până la Aeroportul Băneasa.”, a transmis STB. La locul accidentului au intervenit echipaje ale Poliției și ale serviciilor specializate pentru degajarea zonei și reluarea circulației.

În urma impactului, circulația tramvaielor de pe linia 5 a fost întreruptă pe Strada Barbu Văcărescu, după stația Lacul Tei, pe direcția Aeroportul Băneasa.

Pentru a evita blocajele și pentru a asigura preluarea călătorilor, STB a modificat temporar traseul autobuzelor de pe linia 605.

„Pentru asigurarea continuității transportului public și preluarea călătorilor, traseul liniei 605 a fost modificat temporar, autobuzele circulând de la intersecția Șos. Ștefan cel Mare / Str. Barbu Văcărescu până la Aeroportul Băneasa”, a transmis compania.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte în care s-a produs accidentul.