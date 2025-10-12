Linia 5 de tramvai va fi repusă în funcțiune în decembrie

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că linia 5 de tramvai va fi repusă în circulație în luna decembrie. Proiectul, început acum patru ani, este finalizat în proporție de 99%, tramvaiul fiind pregătit tehnic pentru circulație.

„Mai multe motive administrative există. Acela va fi tramvaiul corporatiștilor. Stațiile STB pentru adăposturi vor veni în luna decembrie și atunci îl vom pune în funcțiune. Nu poți să-l pui în funcțiune fără să ai peroane. Tramvaiul poate circula, dar pentru călători, pentru siguranța lor, așteptăm stațiile care au fost comandate”, a declarat edilul la Digi 24.

Bujduveanu a mai spus că proiectul liniei 5 este unul la care ține foarte mult și că a fost inițiat în urmă cu patru ani. Construcția este finalizată aproape în totalitate, tensiunea electrică este pusă, iar tramvaiul este pregătit să circule odată cu montarea peroanelor.

Edilul a comentat și asupra intervențiilor preventive în București, după avertizarea ANM privind Codul roșu de vreme severă. În opinia sa, prevenția a fost prioritară pentru prima dată în municipiu, în fața intervențiilor ulterioare în caz de calamitate.

„Primăria Capitalei este obligată să țină cont de instituțiile statului. Nu putem să ne inspirăm din aplicații private. Am o obligație administrativă: în momentul în care ANM a emis un Cod roșu, cu riscuri estimate de până la 140 litri pe metru pătrat, trebuie să reacționăm. Dacă nu am fi luat măsuri preventive, situația ar fi putut fi mult mai gravă. În București, prevenția a funcționat mai bine decât în alte ocazii”, a explicat edilul.

Bujduveanu a mai precizat că decizia de intervenție preventivă a fost legală și corectă, iar orașul a gestionat mult mai bine cantitățile de apă comparativ cu alte momente. Echipajele Apa Nova, ISU, Poliția Locală și Poliția Română au acționat pentru desfundarea canalelor și preluarea volumului mare de apă.

„Bucureștiul are o construcție hidrografică foarte bună, una dintre cele mai bune din România și Europa, deoarece colectoarele de sub Dâmbovița preiau apa acumulată și o scot din oraș”, a mai spus primarul interimar.