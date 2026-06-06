Programul de circulație al liniilor de tramvai 41 și 47 va fi prelungit în seara zilei de sâmbătă, pentru a facilita deplasarea spectatorilor care vor participa la meciul de fotbal dintre România și Țara Galilor. Măsura a fost anunțată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) și vizează asigurarea transportului public după încheierea partidei disputate pe Stadionul Steaua.

Meciul este programat să înceapă la ora 20:45 pe Stadionul Steaua, iar măsura urmărește să asigure condiții suplimentare de transport public după încheierea evenimentului sportiv.

Potrivit TPBI, tramvaiele de pe linia 41 vor efectua curse suplimentare din terminalul Ghencea către Piața Presei. Plecările sunt programate la orele 23:00, 23:05, 23:10, 23:18, 23:25, 23:32, 23:40, 23:47 și 23:55.

De asemenea, linia 47 va avea trei curse suplimentare după finalul meciului. Tramvaiele vor pleca din terminalul Ghencea către Piața Unirii la orele 23:00, 23:15 și 23:30.

În plus, spectatorii vor putea utiliza și alte mijloace de transport public care deservesc zona stadionului. Liniile de autobuz 122, 232 și 385, precum și linia de noapte N101, vor circula conform programului obișnuit.

Reprezentanții transportului public le recomandă călătorilor să țină cont de programul special și să utilizeze mijloacele de transport în comun pentru a evita aglomerația din zona stadionului la finalul partidei.

Meciul amical programat în Ghencea va reprezenta a cincea întâlnire din istorie dintre România și Țara Galilor. Cele două reprezentative s-au mai confruntat de patru ori, toate partidele anterioare având miză oficială.

Prima dublă confruntare a avut loc în preliminariile Campionatului European din 1972. Atunci, partida disputată în Țara Galilor s-a încheiat fără goluri, scor 0-0, în timp ce România s-a impus cu 2-0 în meciul de pe teren propriu.

Cele două naționale s-au reîntâlnit peste două decenii, în preliminariile Cupei Mondiale din 1994. „Tricolorii” au obținut o victorie categorică, 5-1, în partida tur, disputată acasă, iar în retur au câștigat cu 2-1, confirmând superioritatea din acea campanie de calificare.