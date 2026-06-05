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Hagi a ales lotul pentru România – Țara Galilor. Șapte jucători au părăsit cantonamentul

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Hagi a ales lotul pentru România – Țara Galilor. Șapte jucători au părăsit cantonamentulGheorghe Hagi. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit lotul final al echipei naționale a României pentru partida amicală cu Țara Galilor, programată sâmbătă, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua din București, potrivit Federației Române de Fotbal (FRF).

Cu două zile înaintea confruntării, staff-ul tehnic a redus grupul convocat inițial la 25 de jucători. Decizia vine în contextul încheierii sezonului competițional la nivel de club și al gestionării situației medicale a unor internaționali.

Meciul cu Țara Galilor reprezintă al doilea test al României de la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică a primei reprezentative.

Șapte fotbaliști au fost lăsați în afara lotului

Pentru acțiunea din luna iunie, selecționerul convocase inițial un lot extins de 32 de jucători. Înaintea duelului cu Țara Galilor, șapte dintre aceștia au părăsit cantonamentul de la Mogoșoaia și au intrat în vacanță.

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Este vorba despre Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase.

Potrivit Federației Române de Fotbal, Florin Tănase nu a fost disponibil nici pentru partida precedentă, disputată în Georgia. Oficialii FRF au precizat că atacantul a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului, iar staff-ul tehnic a decis să nu riște utilizarea sa.

România continuă pregătirile sub comanda lui Hagi

Partida cu Țara Galilor vine după remiza obținută de România în Georgia, primul meci disputat de națională după revenirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer.

Confruntarea de la București oferă staff-ului tehnic oportunitatea de a evalua mai mulți jucători înaintea viitoarelor acțiuni oficiale ale echipei naționale. În lot se regăsesc atât fotbaliști cu experiență internațională, cât și jucători aflați la început de drum la prima reprezentativă.

Lotul României pentru meciul cu Țara Galilor

Portari

  • Marian Aioani (Rapid),
  • Otto Hindrich (Legia Varșovia),
  • Ștefan Târnovanu (FCSB).

Fundași

  • Deian Sorescu,
  • Tony Strata,
  • Adrian Rus,
Adrian Rus, EURO 2024

Adrian Rus. Sursa Foto: Facebook

  • Andrei Coubiș,
  • Andrei Burcă,
  • Matei Ilie,
  • Lisav Eissat,
  • Mihai Popescu,
  • Andrei Borza.

Mijlocași

  • Vladimir Screciu,
  • Tudor Băluță,
  • Nicolae Stanciu,
  • Vlad Dragomir,
  • David Matei,
  • Darius Olaru,
  • Cătălin Cîrjan.

Atacanți

  • Olimpiu Moruțan,
  • Ștefan Baiaram,
  • Alexandru Dobre,
  • Louis Munteanu,
  • Florinel Coman,
  • Denis Drăguș.

Meciul se joacă sâmbătă pe stadionul Steaua

România și Țara Galilor se vor întâlni sâmbătă, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua din București.

Partida face parte din programul de pregătire al celor două selecționate și reprezintă unul dintre ultimele teste ale tricolorilor înaintea următoarelor obiective oficiale.

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