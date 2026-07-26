Lionel Messi a găsit o modalitate personală de a le mulțumi fotbaliștilor alături de care a evoluat pentru Argentina la Cupa Mondială din 2026, potrivit unui anunț făcut de iubita unui coleg de la națională.

Deși naționala „Albiceleste” a pierdut finala în fața Spaniei, scor 0-1 după prelungiri, căpitanul argentinian le-a pregătit cadouri tuturor celor 25 de coechipieri.

Conținutul pachetelor a fost ținut departe de atenția publicului, însă unul dintre seturi a fost prezentat ulterior pe rețelele sociale. Kelci-Rose Bowers, iubita lui Marcos Senesi, a publicat un videoclip pe TikTok în care a arătat ce i-a oferit Lionel Messi fundașului argentinian, care între timp a ajuns la Tottenham.

Videoclipul a fost urmărit de cei 164.000 de abonați ai jucătoarei engleze, care a prezentat fiecare obiect primit. Bowers a apărut în imagini purtând tricoul Argentinei și a început cu unul dintre cele mai vizibile cadouri: un rucsac personalizat.

Geanta este maro, are detalii de culoare albastru deschis și poartă numele lui Marcos Senesi. Pe rucsac apar, de asemenea, logo-ul Federației Argentiniene de Fotbal și cel al Cupei Mondiale.

Un alt obiect oferit de Messi este un set destinat preparării mate-ului, băutura tradițională sud-americană foarte populară printre jucătorii Argentinei. Pachetul include o calebasă, frunze de yerba mate și o „bombilla”, paiul metalic folosit pentru consumul băuturii, prevăzut cu o linguriță încorporată.

Colecția de cadouri a fost completată de o sticlă de apă Stanley, de culoare aurie, pe care se află logo-ul asociat mărcii lui Lionel Messi.

Kelci-Rose Bowers a prezentat obiectele într-un videoclip scurt, iar concluzia sa a fost simplă: „Sunt nişte cadouri destul de drăguţe”.

Gestul lui Leo Messi vine după ceea ce ar putea fi ultima sa participare la o Cupă Mondială. Argentina a ajuns până în ultimul act al competiției, însă a fost învinsă de Spania, scor 0-1 după prelungiri. În ciuda rezultatului, căpitanul a ales să marcheze parcursul echipei și relația cu coechipierii printr-un cadou personalizat pentru fiecare dintre cei 25 de jucători.