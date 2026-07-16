Argentina riscă sancțiuni FIFA din cauza unui banner politic

Selecționata din Argentina se confruntă cu posibilitatea unor măsuri disciplinare din partea FIFA, după ce jucătorii săi au sărbătorit victoria din semifinala Cupei Mondiale împotriva Angliei cu un banner politic, potrivit BBC.

Argentina, campioni mondiali en-titre, a avut o revenire dramatică la finalul meciului cu Anglia de la Atlanta, marcând de două ori pentru a învinge echipa lui Thomas Tuchel cu 2-1 și a se asigura o confruntare cu Spania în finala de duminică.

Meciul a fost extrem de dramatic, mai ales după ce Anglia a deschis scorul în minutul 55. Argentina a revenit însă în joc în mod extraordinar și a reușit să egaleze în minutul 87. Echipa antrenată de Lione Scaloni a continuat să preseze și a reușit să câștige partida care o duce în finala Cupei Mondiale în minutele de prelungiri ale meciului.

Ambele goluri, marcate de Enzo Fernández și Lautaro Martínez au fost date din pasele lui Lionel Messi, jucătorul care la 39 de ani a stabilit noi recorduri în sportul cu balonul rotund.

După fluierul final, jucătorii Argentinei au sărbătorit ținând un banner pe care scria „Las Malvinas son Argentinas”, care se traduce prin „Insulele Falkland sunt argentiniene”.

Insulele Falkland, un teritoriu britanic de peste mări în sud-vestul Oceanului Atlantic, rămân obiectul unei dispute de suveranitate între Marea Britanie și Argentina.

Cele două națiuni au intrat în război pentru grupul de insule, situat la 300 de mile de coasta de est a Argentinei, din aprilie până în iunie 1982.

Conflictul de 74 de zile a dus la moartea a 655 de militari argentinieni și 255 de militari britanici. Trei persoane din insule au murit, de asemenea.

În 2014, FIFA a amendat Federația Argentiniană de Fotbal cu 20.000 de lire sterline după ce jucătorii acesteia au arborat un banner cu același mesaj înaintea unui meci amical împotriva Sloveniei.

Organismul de conducere al fotbalului mondial a declarat că gestul a încălcat regulile privind acțiunile politice și abaterile de conduită ale echipelor.