Suveranitatea Insulelor Falkland rămâne nemodificată. Londra respinge afirmațiile lui Milei

Guvernul britanic a declarat că nu au loc „discuții specifice” după ce președintele Argentinei, Javier Milei, a afirmat pentru The Daily Telegraph că negocierile cu Regatul Unit sunt în desfășurare pentru ridicarea restricțiilor privind exportul de arme, potrivit Sky News.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a precizat că nu există astfel de discuții în derulare. Această declarație vine după ce Milei a susținut că negocierile sunt în curs pentru ridicarea embargoului impus de la Războiul Falkland, în urmă cu mai bine de 40 de ani.

De la conflictul din 1982, politica guvernului britanic prevede că armele care conțin componente britanice nu pot fi exportate către Argentina dacă acestea ar putea „îmbunătăți capacitatea militară a Argentinei”.

Javier Milei a declarat pentru The Daily Telegraph: „Nu există puteri mondiale fără putere militară. Nu există nicio țară care să conteze în contextul internațional dacă nu își poate apăra granițele.”

Președintele argentinian a adăugat că dorește ca Insulele Falkland să fie predate Argentinei prin mijloace diplomatice, deși a precizat că nu va renunța la revendicarea suveranității asupra insulelor și nu intenționează să caute un conflict cu Regatul Unit.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a respins aceste declarații, afirmând:

„Suveranitatea Insulelor Falkland nu este negociabilă și vom apăra dreptul lor la autodeterminare. În 2013, locuitorii insulelor au organizat un referendum privind viitorul lor, iar majoritatea covârșitoare a ales să rămână parte a Regatului Unit.”

El a adăugat: „Mai larg, așteptăm cu interes să aprofundăm cooperarea cu Argentina în domenii precum comerțul, știința și cultura, pentru a genera creștere pentru cetățenii britanici.”

Javier Milei a declarat că intenționează să viziteze Regatul Unit în aprilie sau mai anul viitor și și-ar dori să se întâlnească cu liderul Partidului Laburist, Sir Keir Starmer, și cu Nigel Farage, reprezentant al Partidului Reformist.

Dacă vizita va avea loc, Milei ar deveni primul președinte argentinian care vizitează Marea Britanie din 1998. Agenda sa de reducere a costurilor a fost apreciată de Farage și de liderul Conservator Kemi Badenoch și a inspirat inițiative similare în administrația Trump privind eficiența guvernamentală.

Comentariile președintelui Milei vin după ce locuitorii Insulelor Falkland au declarat pentru Sky News în luna martie că „amenințarea reprezentată de Argentina nu s-a schimbat”.

De la sfârșitul conflictului, Regatul Unit menține o prezență militară pe insule pentru a descuraja Argentina să exercite revendicarea continuă asupra Falkland. Aceasta include o garnizoană de aproximativ 2.000 de soldați, un escadron de avioane de luptă și aeronave de transport, bazate în jurul aeroportului principal Mount Pleasant.

Leona Roberts, membră a legislativului Insulelor Falkland, a declarat: „Argentina este întotdeauna puțin ca o umbră deasupra umărului nostru.”