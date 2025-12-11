International

Suveranitatea Insulelor Falkland rămâne nemodificată. Londra respinge afirmațiile lui Milei

Comentează știrea
Suveranitatea Insulelor Falkland rămâne nemodificată. Londra respinge afirmațiile lui MileiJavier Milei. Sursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Guvernul britanic a declarat că nu au loc „discuții specifice” după ce președintele Argentinei, Javier Milei, a afirmat pentru The Daily Telegraph că negocierile cu Regatul Unit sunt în desfășurare pentru ridicarea restricțiilor privind exportul de arme, potrivit Sky News.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a precizat că nu există astfel de discuții în derulare. Această declarație vine după ce Milei a susținut că negocierile sunt în curs pentru ridicarea embargoului impus de la Războiul Falkland, în urmă cu mai bine de 40 de ani.

Politica britanică privind exportul de arme

De la conflictul din 1982, politica guvernului britanic prevede că armele care conțin componente britanice nu pot fi exportate către Argentina dacă acestea ar putea „îmbunătăți capacitatea militară a Argentinei”.

Javier Milei a declarat pentru The Daily Telegraph: „Nu există puteri mondiale fără putere militară. Nu există nicio țară care să conteze în contextul internațional dacă nu își poate apăra granițele.”

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 decembrie 2025. Într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată... 
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 decembrie 2025. Într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată... 
Magistrații, invitați la Cotroceni de Nicușor Dan: Când 200 de magistrați spun că este o problemă, lucrurile sunt foarte serioase
Magistrații, invitați la Cotroceni de Nicușor Dan: Când 200 de magistrați spun că este o problemă, lucrurile sunt foarte serioase

Președintele argentinian a adăugat că dorește ca Insulele Falkland să fie predate Argentinei prin mijloace diplomatice, deși a precizat că nu va renunța la revendicarea suveranității asupra insulelor și nu intenționează să caute un conflict cu Regatul Unit.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a respins aceste declarații, afirmând:

„Suveranitatea Insulelor Falkland nu este negociabilă și vom apăra dreptul lor la autodeterminare. În 2013, locuitorii insulelor au organizat un referendum privind viitorul lor, iar majoritatea covârșitoare a ales să rămână parte a Regatului Unit.”

El a adăugat: „Mai larg, așteptăm cu interes să aprofundăm cooperarea cu Argentina în domenii precum comerțul, știința și cultura, pentru a genera creștere pentru cetățenii britanici.”

Posibila vizită a președintelui argentinian în Marea Britanie

Javier Milei a declarat că intenționează să viziteze Regatul Unit în aprilie sau mai anul viitor și și-ar dori să se întâlnească cu liderul Partidului Laburist, Sir Keir Starmer, și cu Nigel Farage, reprezentant al Partidului Reformist.

Keir Starmer

Sursă foto: Captură de ecran Youtube

Dacă vizita va avea loc, Milei ar deveni primul președinte argentinian care vizitează Marea Britanie din 1998. Agenda sa de reducere a costurilor a fost apreciată de Farage și de liderul Conservator Kemi Badenoch și a inspirat inițiative similare în administrația Trump privind eficiența guvernamentală.

Situația militară din Insulele Falkland

Comentariile președintelui Milei vin după ce locuitorii Insulelor Falkland au declarat pentru Sky News în luna martie că „amenințarea reprezentată de Argentina nu s-a schimbat”.

De la sfârșitul conflictului, Regatul Unit menține o prezență militară pe insule pentru a descuraja Argentina să exercite revendicarea continuă asupra Falkland. Aceasta include o garnizoană de aproximativ 2.000 de soldați, un escadron de avioane de luptă și aeronave de transport, bazate în jurul aeroportului principal Mount Pleasant.

Leona Roberts, membră a legislativului Insulelor Falkland, a declarat: „Argentina este întotdeauna puțin ca o umbră deasupra umărului nostru.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:17 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 decembrie 2025. Într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată... 
21:09 - Când va curge, din nou, apă potabilă în Dâmbovița și Prahova. Veștile date de Diana Buzoianu
21:01 - Magistrații, invitați la Cotroceni de Nicușor Dan: Când 200 de magistrați spun că este o problemă, lucrurile sunt foa...
21:00 - Țările cu cea mai bună apă potabilă. Topul zonelor unde este sigur să bei de la robinet
20:50 - Primul acord politic semnat de Generația Z după protestele sângeroase care s-au soldat cu zeci de morți
20:48 - Schemă de ajutor de stat pentru compensarea accizei crescute la motorină. Cine poate beneficia

HAI România!

O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace

Proiecte speciale