România trebuie să își consolideze rapid reprezentarea politică și instituțională înaintea summitului NATO de la Ankara, programat peste aproximativ trei săptămâni, susține vicepreședintele PSD și fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Politicianul afirmă că reuniunea liderilor aliați se anunță una dintre cele mai importante din ultimii ani, în contextul continuării războiului din Ucraina și al schimbărilor majore care au loc în arhitectura de securitate europeană.

Potrivit acestuia, România are șansa de a promova pe agenda NATO teme considerate esențiale pentru securitatea națională, precum consolidarea Flancului Estic și întărirea capacităților de apărare din regiunea Mării Negre.

În mesajul său, Fifor susține că România trebuie să promoveze o abordare echilibrată a securității pe întregul Flanc Estic al NATO, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.

El atrage atenția că, în ultimii ani, atenția și resursele Alianței Nord-Atlantice s-au concentrat în mod firesc asupra regiunii baltice și a flancului nordic, însă consideră că regiunea Mării Negre are nevoie de o atenție sporită în actualul context geopolitic.

Totodată, liderul PSD subliniază că discuțiile despre viitorul prezenței militare americane în Europa și despre asumarea unor responsabilități mai mari de către statele europene fac ca summitul de la Ankara să fie deosebit de important pentru România.

Mihai Fifor afirmă că România traversează această perioadă fără un guvern cu puteri depline și fără o echipă executivă stabilă care să pregătească pozițiile țării pentru reuniunea NATO.

Acesta ridică semne de întrebare cu privire la modul în care va fi reprezentată România la summit și susține că participarea cu miniștri interimari la Apărare și Externe ar putea afecta credibilitatea țării în cadrul discuțiilor strategice.

În același mesaj, social-democratul lansează critici la adresa fostului premier desemnat Ilie Bolojan, pe care îl consideră responsabil pentru actualul blocaj politic și pentru o serie de probleme din domeniul apărării.

Potrivit lui Fifor, agenda reuniunii de la Ankara va include subiecte legate de securitatea regională, consolidarea capacităților de apărare și descurajare, precum și echilibrarea prezenței militare pe Flancul Estic.

Vicepreședintele PSD consideră că România trebuie să participe la aceste discuții cu obiective clare și cu susținerea unui guvern legitim, capabil să reprezinte interesele țării la cel mai înalt nivel.