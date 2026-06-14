Update ora 8.30. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că Federația Rusă a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un nou atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. În timpul incidentului, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene au decolat din Baza 57 Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației aeriene. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, activitatea aeriană din apropierea graniței românești a fost urmărită pe parcursul nopții, după identificarea unor ținte aflate în spațiul ucrainean.

Ministerul Apărării a anunțat că două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au fost ridicate de la sol la ora 00:10. Misiunea a fost dispusă după observarea evoluției unui grup de ținte aeriene aflate la aproximativ 12 kilometri est de localitatea Vâlcove, din Ucraina. Aeronavele au monitorizat situația aeriană din apropierea frontierei, iar ulterior au revenit la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, unde au aterizat la ora 01:44.

În contextul atacurilor desfășurate în apropierea graniței, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru aplicarea măsurilor de avertizare a populației. Ca urmare, un mesaj RO-Alert a fost transmis locuitorilor din nordul județului Tulcea la ora 00:02. Potrivit Ministerului Apărării, alerta aeriană a fost ridicată la ora 01:11.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, pe durata monitorizării, nu au fost înregistrate incidente care să afecteze teritoriul României.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian", a anunțat instituția.

Ministerul a mai transmis că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacurile Federației Ruse și menține permanent legătura cu acestea pentru monitorizarea evoluțiilor din regiune.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un mesaj RO-Alert emis de Inspectoratul pentru Situţii de Urgenţă Tulcea, prin care au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Avertizarea a fost transmisă în contextul incidentelor similare înregistrate în apropierea graniței României cu Ucraina.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, un mesaj RO-Alert destinat locuitorilor din zona de nord a județului Tulcea. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea, populația a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj RO-Alert de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru zona de nord a judeţului prin care locuitorii sunt informaţi despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, a anunțat Inspectoratul pentru Situţii de Urgenţă Tulcea.

Autoritățile au precizat că mesajul are caracter informativ și preventiv. Cetățenii au fost îndemnați să respecte recomandările transmise prin sistemul de alertare și să apeleze numărul unic de urgență 112 dacă observă obiecte care cad din cer și care pot pune în pericol persoane sau bunuri.

În ultima perioadă, județul Tulcea s-a aflat de mai multe ori sub avertizări privind posibila cădere a unor obiecte provenite din spațiul aerian, pe fondul războiului desfășurat în Ucraina.

Astfel de mesaje au fost transmise de autorități ori de câte ori au existat indicii privind prezența unor drone sau a unor fragmente care ar fi putut ajunge pe teritoriul României.

La sfârșitul lunii mai, o dronă de tip Geran 2, de proveniență rusească, s-a prăbușit pe un bloc din Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament aflat la etajul 10 al imobilului.

În urma incidentului, două persoane au fost rănite și transportate la spital, iar alte două au suferit atacuri de panică.

În acel context, autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru județele Brăila, Tulcea și Galați. Totodată, două aeronave F-16 au decolat de la Baza Aeriană Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat atunci că piloții aeronavelor au avut autorizarea necesară pentru angajarea țintelor pe întreaga durată a alertei. De asemenea, instituția a transmis că, de la începutul războiului din Ucraina, au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României în 47 de situații, dintre care 12 doar în acest an.