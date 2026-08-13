Operatorii de drone din Ucraina au reușit în mod repetat să detecteze și să „elimine”, în cadrul simulărilor, unități și vehicule blindate americane la exercițiul militar Combined Resolve, desfășurat în Germania în aprilie și mai 2026, potrivit The Wall Street Journal.

Exercițiul a evidențiat dificultățile pe care forțele terestre americane le pot întâmpina în fața dronelor de mici dimensiuni folosite pentru recunoaștere și atac.

La exercițiu au participat aproximativ 3.500 de militari americani, în principal din Brigada 3 Blindată de Luptă a Diviziei 1 Cavalerie. De cealaltă parte, forțele ucrainene au fost reprezentate de militari din Regimentul 412 al Forțelor Sistemelor fără Pilot.

Confruntarea a avut loc pe un teren de instrucție, iar „pierderile” au fost stabilite prin regulile exercițiului, nu prin distrugerea reală a tehnicii militare.

Potrivit persoanelor familiarizate cu exercițiul, dronele ucrainene de recunoaștere au identificat rapid vehiculele blindate americane. Acestea au fost apoi urmărite de drone capabile să transporte încărcături explozive și de aparate FPV, utilizate în simulare pentru atacarea țintelor.

Un oficial american citat de Wall Street Journal a relatat că dronele ucrainene au obținut rezultate atât de rapide încât unele vehicule americane au trebuit să fie introduse din nou în scenariu pentru ca exercițiul să poată continua. În terminologia simulărilor, acest proces este cunoscut drept „re-spawn”.

Problema nu a fost însă lipsa totală a sistemelor de protecție. Trupele americane dispuneau de echipamente de război electronic și de sisteme anti-dronă. Dificultatea a fost reprezentată de modul în care aceste mijloace au fost integrate în lupta terestră împotriva unor drone mici, operate de militari cu experiență acumulată direct pe frontul din Ucraina.

Exercițiul nu s-a încheiat însă cu același rezultat în toate rundele. După repetarea scenariului, militarii americani au început să folosească mai eficient tactici de dispersare și camuflare și să acorde o atenție mai mare războiului electronic.

Forțele ucrainene au trecut ulterior și de partea americanilor în cadrul exercițiului, contribuind la instruirea acestora în utilizarea ofensivă a dronelor. Situația a permis militarilor americani să testeze direct metode dezvoltate și perfecționate de Ucraina în condițiile războiului cu Rusia.

Exercițiul Combined Resolve este conceput tocmai pentru a reproduce condiții cât mai apropiate de cele ale unui conflict real și pentru a identifica vulnerabilitățile trupelor participante. În acest context, rezultatele obținute de ucraineni reprezintă mai degrabă o lecție de instruire decât o demonstrație a faptului că forțele americane ar fi incapabile să contracareze dronele.

Avantajul operatorilor ucraineni este legat în principal de experiența acumulată în peste patru ani de război la scară largă împotriva Rusiei. Pe front, dronele sunt folosite pentru recunoaștere, corectarea focului de artilerie, lovirea țintelor, transport și comunicații.

Forțele terestre ucrainene descriu sistemele fără pilot și robotizate drept una dintre componentele importante ale războiului modern. Potrivit informațiilor oficiale ale armatei ucrainene, dronele FPV sunt utilizate inclusiv împotriva tehnicii militare, fortificațiilor și altor drone, în timp ce sistemele robotizate terestre sunt folosite pentru logistică, evacuare și misiuni în zone cu risc ridicat.

Experiența acumulată de Ucraina este urmărită atent de armatele occidentale. Wall Street Journal notează că Statele Unite au intensificat eforturile de a studia modul în care dronele sunt utilizate în războiul din Ucraina, inclusiv prin testarea unor tehnologii și prin trimiterea de personal militar pentru a analiza experiența de pe front.

Rezultatele de la Combined Resolve indică o schimbare importantă în modul în care vehiculele blindate și unitățile terestre trebuie să opereze într-un câmp de luptă supravegheat permanent de drone.

Totuși, exercițiul nu demonstrează că dronele au înlocuit tancurile sau că sistemele fără pilot sunt superioare în orice situație. Unii militari americani citați de publicație atrag atenția că eficiența dronelor este influențată de caracteristicile războiului din Ucraina, unde frontul a rămas în mare parte static, iar deplasarea marilor unități blindate este dificilă.

Lecția principală pentru armatele occidentale este necesitatea integrării dronelor, a sistemelor anti-dronă, a războiului electronic și a tacticilor de dispersare în operațiunile terestre. Experiența ucraineană arată că viteza cu care aceste tehnologii sunt adaptate poate fi la fel de importantă precum performanțele tehnice ale echipamentelor.