Un studiu realizat de Academia de Studii Economice (ASE) din București privind impactul socio-economic al platformelor internaționale de comerț electronic asupra României arată că expansiunea accelerată a platformelor din afara Uniunii Europene poate avea efecte negative semnificative asupra economiei românești, dacă nu este însoțită de măsuri care să asigure un cadru concurențial echitabil.

Potrivit cercetării, în cazul platformelor non-UE, valoarea tranzacțiilor nu se transformă în aceeași măsură în valoare adăugată pentru economia locală, în locuri de muncă, taxe plătite în România sau investiții în ecosistemul local de servicii.

Produsele comercializate sunt, de regulă, fabricate în afara Uniunii Europene și ajung direct la consumatorii români, fără a genera efecte economice comparabile cu cele create de comercianții români și europeni.

Studiul estimează că, doar pe baza încasărilor de TVA prin sistemul IOSS, vânzările companiilor din afara Uniunii Europene către România au ajuns în 2025 la cel puțin 4,4 miliarde de lei.

Autorii precizează că această sumă reprezintă un prag minim, deoarece nu include toate formele de vânzare și import utilizate de platformele extracomunitare.

Pentru anul 2026, datele colectate de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) indică o creștere de 20% a valorii comenzilor plasate de români către comercianți din afara Uniunii Europene.

Directorul executiv al ARMO, Cristian Pelivan, susține că rezultatele studiului confirmă preocupările exprimate de industria locală în ultimii ani.

„Studiul ASE confirmă ceea ce industria locală semnalează de mult timp: nu orice creștere a comerțului online înseamnă automat dezvoltare economică pentru România. Atunci când valoarea tranzacțiilor pleacă în afara Uniunii Europene, iar România rămâne cu presiunea asupra infrastructurii și concurența dezechilibrată, economia locală pierde. Nu cerem privilegii pentru companiile românești, ci reguli egale pentru toți cei care vând către consumatorii români”, a declarat Cristian Pelivan.

Analiza arată că modelul local de comerț electronic are o capacitate mai mare de a genera efecte economice în România.

Potrivit studiului, în anul 2024, comerțul electronic realizat de retailerii români susținea aproximativ 15.918 locuri de muncă directe. Acestea generează taxe și contribuții care rămân în economia locală.

Pentru anul 2026, cercetarea estimează că, în scenariul în care platformele non-UE continuă să se extindă fără măsuri corective, impactul total al sectorului asupra Produsului Intern Brut al României s-ar putea reduce cu aproximativ 1,78 miliarde de lei.

În același scenariu, aproximativ 4.630 de locuri de muncă ar putea fi pierdute.

Cristian Pelivan afirmă că firmele românești suportă costuri și obligații pe care mulți comercianți din afara Uniunii Europene nu le au în aceeași măsură.

„Comercianții români plătesc taxe, angajează oameni, investesc local și respectă reguli stricte privind siguranța produselor, protecția consumatorilor și responsabilitatea de mediu. Concurența este sănătoasă doar atunci când toți actorii joacă după aceleași reguli. În caz contrar, vorbim despre o distorsiune care afectează firmele locale, bugetul public și capacitatea României de a dezvolta o economie digitală competitivă”, a adăugat directorul ARMO.

În contextul concluziilor studiului, ARMO atrage atenția asupra impactului pe care îl pot avea deciziile legislative privind comerțul online.

Asociația indică drept exemplu proiectul de lege L361/2026, care prevede abrogarea taxei logistice de 25 de lei pe colet aplicată trimiterilor din afara Uniunii Europene cu valoare declarată sub 150 de euro.

Potrivit ARMO, această taxă a generat în primele trei luni ale anului încasări de aproximativ 32 de milioane de euro la bugetul de stat, provenite de la companiile non-UE.

Reprezentanții organizației consideră că eliminarea taxei ar reduce capacitatea României de a limita dezechilibrele create de importurile directe realizate prin intermediul platformelor extracomunitare.

Studiul arată că autoritățile au în continuare responsabilitatea de a identifica mecanismele prin care legislația privind protecția consumatorilor și normele europene privind siguranța produselor să fie aplicate în mod egal tuturor comercianților care vând pe piața din România, indiferent de țara din care operează.