Republica Moldova. Fundaţia „Miron Şor”, fondată de penalul Ilan Şor, a rămas în Lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru 2026 pentru că nu a fost iradiată din baza de date şi nu are datorii la buget.

Concluzia rezultă dintr-un răspuns oferit redacţiei Evenimentul Zilei de către Agenţia Servicii Publice (ASP) la un articol în care se arată că fundaţia de caritate a lui Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, râmâne în lista beneficiarilor de donaţii de la contribuabilii moldoveni.

În ancheta EvZ se arată că fundaţia „”Miron Şor” a rămas în Lista beneficiarilor desemnării procentuale a organizaţiilor necomerciale în anul 2026. Conform legii orice contribuabil, după depunerea declaraţiei fiscale pentru anul precedent, este în drept se redistricţioneze 2 % din impozit către o organizaţie neguvernamentală, la alegere, din cele incluse în Lista beneficiatilor pentru anul respectiv.

Lista desemnării procentuale pentru 2026 a fost întocmită la 22.12.2025 la Agenţia Servicii Publice (ASP). Peste cca trei săptămâni de la anunţul făcut de Ilan Şor de la Moscova. Şi la aproape un an de la includerea de către Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) în lista de restricţii.

Fundaţia „Miron Şor” se regăseşte pe poziţia 304 din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, în care au fost înscrise 1352 de organizaţii necomerciale.

Din răspunsul oferit de ASP reiese că ar fi o breşă în legislaţie. Care nu a permis excluderea fundaţiei lui Âilan Şor din Lista desemnării procentuale.

Astfel, Fundația „Miron Şor” a fost inclusă în Lista beneficiarilor desemnării procentuale în temeiul cererii nr. 25313 din 29 decembrie 2016, depuse la Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Potrivit pct. 7 din Regulament, organizațiile înscrise în Lista beneficiarilor în anii anteriori sunt reînscrise automat pentru anul următor, cu condiția să nu înregistreze restanțe la bugetul public național pentru perioadele fiscale precedente și să nu fie radiate din Registrul de stat al persoanelor juridice.

„În cadrul procedurii de actualizare a Listei beneficiarilor pentru anul 2026, în privința Fundației „Miron Şor” au fost efectuate verificările prevăzute de cadrul normativ aplicabil. Constatându-se că, entitatea nu este radiată din Registrulde stat al persoanelor juridice, că aceasta nu înregistrează restanțe față de bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare, conform datelor din Sistemul informațional „Contul curent al contribuabilului”. Şi că nu a fost depusă o cerere de retragere din mecanismul desemnării procentuale, în sensul pct. 7¹ din Regulament.

Prin urmare, întrucât niciunul dintre temeiurile de excludere prevăzute de Regulament nu era întrunit, Agenția Servicii Publice nu a dispus de un temei legal pentru a proceda la excluderea entității din Lista beneficiarilor pentru anul 2026, reînscrierea acesteia intervenind în mod automat”, se menţionează în răspunsul ASP.

Deşi susţin că nu au putut scoate fundaţia „Miron Şor” din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, funcţionarii de la ASP declară că au avut grijă ca banii să nu ajuncă în contul fundaţiei.

„Agenția Servicii Publice a sesizat autoritatea competentă. Astfel, prin demersul nr. 01/2286 din 16 martie 2026, Agenția Servicii Publice a notificat Serviciul Fiscal de Stat cu privire la faptul că Fundația „Miron Şor” figurează în Lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2026 în baza reînscrierii automate prevăzute la pct. 7 din Regulament.

Invocând prevederile art. 28 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, potrivit cărora, în cazul persoanelor juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să emită decizia cu privire la aplicarea și a altor interdicții asupra tranzacțiilor și/sau activităților care contribuie la eludarea măsurilor restrictive.

Demersul a fost formulat în vederea neadmiterii punerii la dispoziția entității vizate a mijloacelor financiare obținute ca urmare a desemnării procentuale”, ne informează ASP.

Funcşionarii de la ASP au mai comunicat că la 18 iunie 2026 au primir răspuns de la Fisc: „Serviciul Fiscal de Stat a informat Agenția Servicii Publice că, în baza declarațiilor privind impozitul pe venit prezentate pentru anul 2025, nu au fost identificate desemnări procentuale direcționate către Fundația „Miron Şor”.

Potrivit Deciziei din 1 august 2024 a Consiliului interinstituţional de supervizare, a fost dispusă blocarea fondurilor şi a resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice şi juridice, entitățile şi organismele incluse înlista restricţiilor.

La fel, a fost interzisă punerea fondurilor şi a resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor. Precum şi utilizarea fondurilor şi a resurselor economice în beneficiul acestora.

În septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat interdicții stricte asupra mai multor organizații și companii afiliate lui Ilan Șor, bazându-se pe ordinele autorităților de securitate. Printre acestea se regăseşte şi Fundaţia „Miron Şor”.

Înregistrată în 2011, Fundaţia „Miron Şor” a beneficiat întotdeauna de Legea desemnării procentuale (cunoscută drept „Legea 2%”, de la intrarea ei în vigoare în 2016.

Nu cunoaştem câţi bani a obţinut Fundaţia lui Ilan Şor în 2026. Dar, potrivit statisticilor din anii precedenţi, Fundaţia „Miron Şor” s-a plasat în fiecare an pe locul doi, după Asociaţia Veteranior Ministerului de Interne, după suma încasată în urma desemnării procentuale.

Fundaţia controlată de fostul deputat a încasat din donaţiile contribuabilor în jur de jumătate de milion de lei pe an.

Centrul de Investigații Jurnalistice a arătat în câteva anchete jurnalistice că Fundaţia de binefacere „Miron Şor” a liderului Partidului Șor, Ilan Șor, au fost activizate în perioada campaniilor electorale și a jucat un rol important în coruperea alegătorilor.

Mai multe proiecte sociale finanţate de Fundaţia „Miron Şor” au fost prezentate ca succese personale a lui Ilan Şor în calitate de politician. Tot prin intermediul aceste fundaţii au fost împărţite ajutoare (bani, produse alimentare, haine) familiilor social vulnerabile, participante la protestele antiguvernamentale din 2021-2022.

Fundaţia „Miron Şor” este sponsorul concertelor din Orhei şi Chişinău dedicate „Victoriei URSS împotriva fascimului”. Cu susţinerea financiară a fundaţiei lui Ilan Şor , la 9 mai în Republca Moldova au evoluat mai mulţi artişti ruşi fideli Kremlinului, interpretând cântece patriotice ruseşti. Printre aceştia se numără şi regretatul Iosif Kobzon, care a interpretat în centrul Chişinăului piesa „Deni pobedî” (Ziua biruinţei).