Prințul Harry și Meghan Markle ar lua în calcul să își ceară public iertare pentru tensiunile care au afectat relațiile din familia regală în ultimii ani. Astfel, cei doi parteneri ar avea intenția să facă încă un pas spre împăcarea cu Regele Charles, potrivit Express.

Harry și Meghan au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale în 2020. Ulterior, cei doi au făcut mai multe declarații critice la adresa instituției monarhiei și a modului în care au fost tratați. Subiectul a fost abordat în interviuri, în documentarul realizat pentru Netflix și în autobiografia prințului Harry.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Prințul Harry și Meghan Markle iau în calcul să facă public un mesaj prin care să își ceară iertare Regelui Charles pentru suferința provocată de conflictul care a afectat familia regală în ultimii ani. Cei doi ar considera că un astfel de gest ar putea reprezenta un prim pas spre repararea relației cu monarhul și spre reducerea tensiunilor care s-au acumulat în familie.

Ducii de Sussex nu ar intenționa să retragă ceea ce au afirmat în trecut, conform sursei. În schimb, mesajul ar urma să evidențieze impactul pe care declarațiile și dezvăluirile lor l-au avut asupra familiei regale.

O sursă apropiată situației a declarat pentru RadarOnline că o eventuală declarație publică nu ar fi suficientă pentru a pune capăt, peste noapte, tensiunilor dintre Harry, Meghan, Regele Charles și ceilalți membri ai familiei regale.

„Nu există nicio iluzie de nicio parte că Harry și Meghan pot publica o declarație atent formulată și că, dintr-odată, pot repara tot ceea ce s-a întâmplat între ei, Charles și familia regală în ultimii cinci ani. Au fost spuse prea multe lucruri profund personale în public, relațiile au fost afectate, iar o mare parte din încredere a dispărut. Reconstruirea acesteia va necesita mult mai mult decât o singură scuză și, cu siguranță, nu se va întâmpla peste noapte”, a arătat aceasta.

Aceeași sursă consideră că asumarea publică a suferinței provocate de conflict ar putea reprezenta, totuși, un pas important spre reconciliere.

„Dar recunoașterea publică a durerii pe care acest conflict a provocat-o ar fi un gest important, deoarece ar arăta că Harry și Meghan Markle înțeleg consecințele la care a ajuns această ruptură. De asemenea, i-ar putea transmite lui Charles un semnal clar că sunt serioși în privința încheierii acestui ciclu de ostilitate și a începerii unui alt tip de relație cu familia”, mai arată sursa.

În aceeași perioadă, atenția publicului britanic este îndreptată și către Prințesa Anne, care își sărbătorește astăzi cea de-a 76-a aniversare.

Prințesa își petrece ziua alături de familie și de persoanele apropiate. Printre acestea se află soțul său, Sir Timothy Laurence, dar și copiii săi, Zara Tindall și Peter Phillips.

Anne este una dintre cele mai apreciate figuri ale familiei regale britanice și este cunoscută pentru numeroasele sale angajamente publice.