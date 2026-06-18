Magistrații din Chișinău au emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Ilan Șor, cercetat într-un dosar privind presupusa delapidare a unor fonduri de circa 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii a Moldovei. Măsura a fost dispusă în lipsa inculpatului, care nu se află pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit autorităților, există suspiciuni că acesta s-ar afla în Federația Rusă. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție, care investighează una dintre cele mai importante cauze privind fraudele bancare din Republica Moldova.

Procurorii susțin că Ilan Șor ar fi avut un rol central într-un mecanism prin care fonduri importante ale Băncii de Economii ar fi fost deturnate în beneficiul unui grup organizat.

Potrivit anchetei, faptele cercetate s-ar fi petrecut în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, când Șor ocupa funcția de președinte al Consiliului de Administrație al BEM.

Anchetatorii afirmă că, în acea perioadă, ar fi fost puse în aplicare mai multe decizii administrative, juridice și financiare menite să faciliteze transferul și utilizarea unor sume importante de bani. De asemenea, procurorii susțin că ar fi fost utilizate documente false și mecanisme complexe pentru a ascunde traseul fondurilor.

Conform acuzațiilor, Șor ar fi exercitat control asupra unor instituții financiar-bancare prin intermediul unor persoane interpuse, fapt care ar fi permis coordonarea operațiunilor investigate.

Acesta nu este singurul dosar în care numele lui Ilan Șor apare în atenția autorităților moldovene.

La sfârșitul lunii aprilie, Judecătoria Chișinău a emis un alt mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile într-o cauză cunoscută public sub denumirea de „ALDE”. În acel dosar, procurorii îl acuză de finanțarea ilegală a unor formațiuni politice.

În paralel, dosarele legate de activitatea fostei conduceri a Băncii de Economii continuă să fie analizate de instanțe. În ianuarie 2024, fostul președinte interimar al instituției a fost condamnat la 10 ani de închisoare într-o cauză conexă, iar procesul se află în prezent în faza de apel.

O decizie definitivă în acel dosar este așteptată pe 8 iulie 2026.

Autoritățile de la Chișinău au solicitat sprijinul Federației Ruse prin intermediul unei cereri de asistență juridică internațională. Demersul are ca scop informarea oficială a lui Ilan Șor cu privire la acuzațiile formulate împotriva sa în dosarele aflate pe rol.

Cazul se înscrie în seria investigațiilor privind fraudele bancare care au afectat sistemul financiar al Republicii Moldova în perioada 2013–2014 și care continuă să genereze proceduri judiciare atât împotriva unor foști funcționari și administratori bancari, cât și împotriva unor persoane cu influență politică și economică.