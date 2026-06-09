Fiica lui Ilan Şor a păşit cu stângul în show business: S-a făcut de râs
- Julieta Savitchi
- 9 iunie 2026, 17:37
Republica Moldova. Margarita Şor, fiica în vârstă de 14 ani a controversatului afacerist Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul miliardului, este criticată dur de melomanii ruşi.
Aceştia susţin că adolescenta nu a moştenit talentul mamei sale, câtăreaţa Jasmin. Şi că a ajuns pe scena mare datorită relaţiilor mamei sale din show business şi a banilor tatălui.
Margarita Şor a ajuns în atenţia presei din Rusia după ce a urcat recent alături de mama sa pe scenă într-un concert jubiliar. Iar comentariile acide au curs gârlă.
„Interpretare proastă şi defecte”
Presa rusă scrie că Jasmin a organizat un concert festiv pentru a-şi sărbători aniversarea artistică. Cântăreaţa a interpretat cele mai bune şi mai populare melodii din repertoriul său.
„Publicul a cumpărat bilete, aşteptându-se la o reprezentaţie de înaltă calitate, dar a fost întâmpinat de o surpriză neaşteptată: a trebuit să asculte interpretarea ineptă a fiicei artistei”, scrie presa rusă despre debutul fiicei lui Ilan Şor pe scena mare.
În continuare, criticele sunt şi mai dure: „Fiica celebrei cântăreţe nu are abilităţi vocale şi profesionale. Publicul a remarcat defecte în prestaţia ei în timpul concertului. Ceea ce a fost deosebit de nepotrivit pentru un eveniment atât de important. Aspectul fizic al tinerei artiste a stârnit, de asemenea, controverse. Jasmin ar fi trebuit să pună pe primul loc bunăstarea fiicei sale, în loc să o aducă pe scena publică”.
„Drept urmare, spectacolul a primit critici dure din partea publicului. Utilizatorii de internet au exprimat opinii extrem de negative despre prestaţia lor. Publicul s-a săturat ca vedetele din show business să-i expună publicului pe urmaşii incompetenţi”, scrie presa din Rusia.
Fiica lui Ilan Şor, criticată la greu şi pe reţelele de socializare
Margarita Şor declară pe reţele că vrea să urmeze cariera mamei sale. Ea şi-a ales şi un pseudonim artistic – Margarita Show. Iar mama ei a declarat că a angajat specialişti care să seocupe de imaginea Margaritei. Totodată, fiica milionarului fugar ia lecţii de muzică şi de canto.
La 13 ani, tânăra a debutat cu piesa „Labubu”. Care, deşi a fost promovată intens, nu s-a bucurat de succes.
Adolescenta postează frecvent pe reţele imagini video, în care ea cântă şi dansează. Iar comentariile răutăcioase nu contenesc: „De unde s-a luat şi bomba asta!”; „Ea nu poate să se mişte, întocmai să mai danseze!”; „Unde ar fi ea acum fără banii lui taică-său!”.
Printre comentariile acide, deşi în număr mult mai mic, se găsesc şi din cele care îi i-au apărarea tinerei artiste: Nu fiţi răi, este doar un copil!”.