Republica Moldova. Margarita Şor, fiica în vârstă de 14 ani a controversatului afacerist Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul miliardului, este criticată dur de melomanii ruşi.

Aceştia susţin că adolescenta nu a moştenit talentul mamei sale, câtăreaţa Jasmin. Şi că a ajuns pe scena mare datorită relaţiilor mamei sale din show business şi a banilor tatălui.

Margarita Şor a ajuns în atenţia presei din Rusia după ce a urcat recent alături de mama sa pe scenă într-un concert jubiliar. Iar comentariile acide au curs gârlă.

Presa rusă scrie că Jasmin a organizat un concert festiv pentru a-şi sărbători aniversarea artistică. Cântăreaţa a interpretat cele mai bune şi mai populare melodii din repertoriul său.

„Publicul a cumpărat bilete, aşteptându-se la o reprezentaţie de înaltă calitate, dar a fost întâmpinat de o surpriză neaşteptată: a trebuit să asculte interpretarea ineptă a fiicei artistei”, scrie presa rusă despre debutul fiicei lui Ilan Şor pe scena mare.

În continuare, criticele sunt şi mai dure: „Fiica celebrei cântăreţe nu are abilităţi vocale şi profesionale. Publicul a remarcat defecte în prestaţia ei în timpul concertului. Ceea ce a fost deosebit de nepotrivit pentru un eveniment atât de important. Aspectul fizic al tinerei artiste a stârnit, de asemenea, controverse. Jasmin ar fi trebuit să pună pe primul loc bunăstarea fiicei sale, în loc să o aducă pe scena publică”.

„Drept urmare, spectacolul a primit critici dure din partea publicului. Utilizatorii de internet au exprimat opinii extrem de negative despre prestaţia lor. Publicul s-a săturat ca vedetele din show business să-i expună publicului pe urmaşii incompetenţi”, scrie presa din Rusia.

Margarita Şor declară pe reţele că vrea să urmeze cariera mamei sale. Ea şi-a ales şi un pseudonim artistic – Margarita Show. Iar mama ei a declarat că a angajat specialişti care să seocupe de imaginea Margaritei. Totodată, fiica milionarului fugar ia lecţii de muzică şi de canto.

La 13 ani, tânăra a debutat cu piesa „Labubu”. Care, deşi a fost promovată intens, nu s-a bucurat de succes.

Adolescenta postează frecvent pe reţele imagini video, în care ea cântă şi dansează. Iar comentariile răutăcioase nu contenesc: „De unde s-a luat şi bomba asta!”; „Ea nu poate să se mişte, întocmai să mai danseze!”; „Unde ar fi ea acum fără banii lui taică-său!”.

Printre comentariile acide, deşi în număr mult mai mic, se găsesc şi din cele care îi i-au apărarea tinerei artiste: Nu fiţi răi, este doar un copil!”.