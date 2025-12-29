L-a jefuit pe Ilan Şor. Artistul Ion Banaru, trimis la închisoare. Video

Republica Moldova. Rapperul Ion Banaru, cunoscut sub pseudonimul „Banarus”, a fost condamnat la ani grei de închisoare, găsit vinovat că a furat peste jumătate de milon de lei din banii lui Ilan Şor. Banii urmau să fie achitaţi participanţilor la protestele anti-guvernamentale.

Artistul a primit o pedeapsă de opt ani de închisoare pentru jaf. Patru ani sunt cu executare în penitenciar. Iar alţii patru – cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de trei ani. Sentinţa pronunţată de Judecătoria Chişinău este cu drept de atac în instanţa ierarhic superioară.

Ion Banaru urma să fie dat în urmărire generală. Artistul, care se află în stare de libertate, cu restricţia de a părăsi localitate, este dispărut de mai bine de un an.

Evenimentul Zilei a reuşit să vorbească cu Ion Banaru după ce a fost eliberat din arestul preventiv de şapte luni şi să obţină de la artist mărturii exclusive. Acesta a spus că nu se va ascunde şi este pregătit să răspundă pentru fapta comisă.

Potrivit rechizitorului întocmit de procurori lui Ion Banaru, infracţiunea a avut loc în seara de 20 decembrie 2022, pe strada Kiev din Chişinău. Două tinere, de 22 de ani și, respectiv 26 de ani, care activau pe post de “cărăuşi” la Partidul Şor, au fost trimise să ducă geanta cu bani, de la o filială a partidului la persoanele care urmau să împartă banii participanţilor la proteste.

Una din cele două tinere era Daria Trofim, pe atunci vice-preşedinte al filialei din sectorul Râşcani a fostului Partid Şor.

Ion Banaru, cu cagula trasă pe faţă şi înarmat cu o rangă, s-a apropiat de fete, le-a tras câteva palme, le-a ameninţat, le-a luat geanta şi a fugit.

Reţinut ulterior de poliţie, artistul şi-a recunoscut vina. El a spus că se cunoştea cu una dintre fete şi ştia că la acea oră urmează să meargă pe traseul respectiv cu o sumă mare de bani.

Se vehicula chiar că interpretul ar fi avut o înţelegere cu una dintre tinere. Fapt care nu a fost confirmat de anchetă. Ambele tinere au statut de parte vătămată în dosarul intentat pe numele lui Ion Banaru.

Întreaga scenă a fost urmărită de Oleg Iaşciuc, un taximetrist, vorbitor de limbă rusă. Văzând că este mai robust decât atacatorul, taximetristul a decis să-l prindă cu orice preţ. Fiind urmărit, Banaru a decis să se ascundă. Şi prima ce i-a ieşit în cale a fost curtea unei biserici. Aici, însă, artistul a nimerit în capcană. Taximetristul a reuşit să pună mâna pe el.

„Am scos un pumn de bani din geantă şi i-am zis să şi-i ia. I-am spus că poate să-şi ia bani cât doreşte. Dar să mă lase să plec. Dar el nu a vrut nici în ruptul capului şi insista să merg cu el la poliţie.

N-am avut încotro. I-am tras cu ranga în cap. El şi-a pierdut cunoştinţa şi eu am fugit. Nu am vrut să-i fac rău. Voiam doar să scap”, a povestit Ion Banaru pentru Evenimentul Zilei.

Una din tinere a sunat la poliţie. Dar şi la şefii de la partid. În scurt timp, artistul a fost reținut, având asupra sa o rangă metalică, o pereche de mănuși, cagulă și geanta în care se aflau banii. În regiune erau mai multe camere de supraveghere, poliţiştii reuşind să-l identifice cu uşurinţă pe Banaru.

La fața locului, odată cu poliţia, au ajuns şi câţiva fruntaşi din Partidul Şor, printre care şi deputata Reghina Apostolov. Doar că banii nu le-au fost returnaţi.

Raperrul Banarus a fost reţinut şi plasat în arest preventiv în Penitenciarul nr.13. Unde a stat timp de şapte luni, până la eliberarea de instanţă sub control judiciar. În acest timp, soţia, inspectoare la Inspectoratul Național de Probaţiune, i-a născut un fiu.

În februarie 2023, dosarul a fost preluat de către Centrul Naţional Anticorupţie. Ofiţerii anticorupţie au folosit cazul respectiv ca probă într-un dosar intentat Partidului Şor pentru finanţare ilegală. „Au fost de la CNA, am dat declaraţii. Am povestit tot ce am ştiut. Şi cu asta s-a terminat”, ne-a povestit artistul. Ulterior, fiind surprins pe holurile Judecătoriei Chişinău, Ion Banaru a declarat că „banii sunt ai statului”. Nu ai lui Ilan Șor, miliardar fugit în Israel.

Colaborarea cu CNA nu i-a ajutat interpretului. În aprilie 2023, acesta a ajuns pe banca acuzaţilor, iar instanţa i-a prelungit mandatul de arestare.

Oleg Iaşciuc, care are statut de parte vătămată, spretinde de la Banaru 500.000 de lei (cca 26.000 euro) pentru că l-a lovit cu ranga.

„Eu am vrut să ajut femeile înainte de Anul Nou. Am văzut cum tipul a smuls geanta de la ele şi am decis să le ajut. Căci se apropia sărbătoarea de Anul Nou. El mi-a dat bani, dar eu i-am refuzat. N-am ştiut că sunt banii lui Şor. Nu mă interesează politica. Dar infractorul trebuie să-mi achite pentru că m-a lovit. Am stat în spital şi încă mai am nevoie de tratament”, a declarat Oleg Iaşciuc pentru EvZ.

Ion Banaru a dezvăluit în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei ce l-a făcut să meargă la infracţiune.

„Nu mi s-a părut corect ce face acest miliardar Şor, aceste proteste, cu oameni amăgiţi şi cumpăraţi. Am vrut să contribui şi eu cumva la oprirea acestui dezmăţ. Totodată am vrut să ajut pe cineva să iasă din această schemă a lui Şor”, ne-a declarat interpretul.

Banarus a povestit că a participat odată la un concert organizat de Partidul Şor. A avut intenţia să deturneze concertul, dar ceva nu a mers. Pentru recital i-au dat 200 de euro. „Când am venit acasă, i-am spus soţiei că am făcut bani pentru a plăti gazda (n.n. chiria). Dar că mă simt murdar”, ne-a mărturisit interpretul.

Totodată, Banaru ne-a spus că este conştient că a comis o infracţiune şi regretă, în special, pentru că l-a lovit pe taximetrist: „Nu voi pleca nicăieri. Trebuie să răspund pentru ce am făcut”.