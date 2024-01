Un miliardar a fost prădat! Banii negri ai lui Ilan Șor, furați de un artist. Exclusiv

Miliardar moldovean prădat de banii negrii pe care-i folosea în campania electorală. De fapt, prin infracţiunea comisă a făcut mai mult un serviciu statului. Cei aproape un milion de lei pe care a încercat să şi-i însuşească erau de fapt banii Partidului Şor, care urmau să fie împărţiţi participanţilor la protestele antiguvernamentale organizate de penalul fugar în centrul Chişinăului.

Autorul este un cunoscut rapper din Republica Moldova, Ion Banaru. Şi incredibil, acest tânăr de 31 de ani, un pic cam timid, cu un început de carieră promiţător, a stat 7 luni în arest preventiv şi este inculpat pentru comiterea unui jaf. Povestea exclusivă a modului în care un miliardar a fost prădat o puteți citi aici. După cum puteți afla despre Ilan Șor AICI și AICI.

Miliardar prădat. Cum a fost comis jaful

Potrivit rechizitorului întocmit de procurori lui Ion Banaru, infracţiunea a avut loc în seara de 20 decembrie 2022, pe strada Kiev din Chişinău. Două tinere, de 22 de ani și, respectiv 26 de ani, care activau pe post de “cărăuşi” la Partidul Şor, au fost trimise să ducă geanta cu bani. De la o filială a partidului la persoanele care urmau să împartă banii participanţilor la proteste. Ion Banaru, cu cagula trasă pe faţă şi înarmat cu o rangă, s-a apropiat de fete, le-a tras câteva palme, le-a ameninţat, le-a luat geanta şi a fugit.

Reţinut ulterior de poliţie, artistul şi-a recunoscut vina. El a spus că se cunoştea cu una dintre fete şi ştia că la acea oră urmează să meargă pe traseul respectiv cu o sumă mare de bani.

Se vehicula chiar că interpretul ar fi avut o înţelegere cu una dintre tinere. Fapt care nu a fost confirmat de anchetă. Ambele tinere au statut de parte vătămată în dosarul intentat pe numele lui Ion Banaru. Un miliardar a fost prădat…

„Cetăţeanul conştiincios” care a dat planul miliardar peste cap

Întreaga scenă a fost urmărită de Oleg Iaşciuc, un taximetrist, vorbitor de limbă rusă. Văzând că este mai robust decât atacatorul, taximetristul a decis să-l prindă cu orice preţ. Fiind urmărit, Banaru a decis să se ascundă. Şi prima ce i-a ieşit în cale a fost curtea unei biserici. Aici, însă, artistul a nimerit în capcană. Taximetristul a reuşit să pună mâna pe el.

„Am scos un pumn de bani din geantă şi i-am zis să şi-i ia. I-am spus că poate să-şi ia bani cât doreşte. Dar să mă lase să plec. Dar el nu a vrut nici în ruptul capului şi insista să merg cu el la poliţie.

N-am avut încotro. I-am tras cu ranga în cap. El şi-a pierdut cunoştinţa şi eu am fugit. Nu am vrut să-i fac rău. Voiam doar să scap”, ne-a povestit Ion Banaru.

Reghina Apostolov, ajunsă la faţa locului odată cu poliţia

Una din tinere a sunat la poliţie. Dar şi la şefii de la partid. În scurt timp, artistul a fost reținut, având asupra sa o rangă metalică, o pereche de mănuși, cagulă și geanta în care se aflau banii. În regiune erau mai multe camere de supraveghere, poliţiştii reuşind să-l identifice cu uşurinţă pe Banaru.

La fața locului, odată cu poliţia, au ajuns şi câţiva fruntaşi din Partidul Şor, printre care şi deputata Reghina Apostolov. Doar că banii nu le-au fost returnaţi.

Dosarul ajunge la CNA

Raperrul Banarus a fost reţinut şi plasat în arest preventiv în Penitenciarul nr.13. Unde a stat timp de şapte luni, până la eliberarea de instanţă sub control judiciar. În acest timp, soţia, inspectoare la Inspectoratul Național de Probaţiune, i-a născut un fiu.

În februarie 2023, dosarul a fost preluat de către Centrul Naţional Anticorupţie. Ofiţerii anticorupţie au folosit cazul respectiv ca probă într-un dosar intentat Partidului Şor pentru finanţare ilegală. „Au fost de la CNA, am dat declaraţii. Am povestit tot ce am ştiut. Şi cu asta s-a terminat”, ne-a povestit artistul. Ulterior, fiind surprins pe holurile Judecătoriei Chişinău, Ion Banaru a declarat că „banii sunt ai statului”. Nu ai lui Ilan Șor, miliardar fugit în Israel.

Colaborarea cu CNA nu i-a ajutat interpretului. În aprilie 2023, acesta a ajuns pe banca acuzaţilor, iar instanţa i-a prelungit mandatul de arestare.

Taximetristul pretinde jumătate de milion de la Ion Banaru

Oleg Iaşciuc, care are statut de parte vătămată, se prezintă la toate şedinţele de judecată şi nu îşi permite să întârzie. Bărbatul pretinde de la Banaru 500.000 de lei (cca 26.000 euro) pentru că l-a lovit cu ranga.

„Eu am vrut să ajut femeile înainte de Anul Nou. Am văzut cum tipul a smuls geanta de la ele şi am decis să le ajut. Căci se apropia sărbătoarea de Anul Nou. El mi-a dat bani, dar eu i-am refuzat. N-am ştiut că sunt banii lui Şor. Nu mă interesează politica. Dar infractorul trebuie să-mi achite pentru că m-a lovit. Am stat în spital şi încă mai am nevoie de tratament”, a declarat Oleg Iaşciuc pentru EvZ.

Ion Banaru, enervat de miliardar

Artistul devine foarte rezervat atunci când este întrebat despre acest caz. Totuşi, el ne-a dezvăluit în premieră ce l-a făcut să meargă la infracţiune.

„Nu mi s-a părut corect ce face acest miliardar Şor, aceste proteste, cu oameni amăgiţi şi cumpăraţi. Am vrut să contribui şi eu cumva la oprirea acestui dezmăţ. Totodată am vrut să ajut pe cineva să iasă din această schemă a lui Şor”, ne-a declarat interpretul.

Banarus a povestit că a participat odată la un concert organizat de Partidul Şor. A avut intenţia să deturneze concertul, dar ceva nu a mers. Pentru recital i-au dat 200 de euro. „Când am venit acasă, i-am spus soţiei că am făcut bani pentru a plăti gazda (n.n. chiria). Dar că mă simt murdar”, ne-a mărturisit interpretul.

Totodată, Banaru este conştient că a comis o infracţiune şi regretă, în special, pentru că l-a lovit pe taximetrist: „Nu voi pleca nicăieri. Trebuie să răspund pentru ce am făcut”.

Planurile de creaţie ale lui Banarrus

Ion Banaru ne-a spus că este deprimat din cauza situaţiei prin care trece. Din care cauză nu se prea poate concentra pe activitatea de creaţie.

Interpretul a mai dezvăluit că este pe cale de a renunţa la muzică, deoarece nu a reuşit prea multe. „Nu m-am legat cu cine trebuia”, ne-a explicat Banarus.

Pe de altă parte, este susţinut de cunoscutul rapper Kapuchon, care îl ajută foarte mult să depăşească perioada dificilă. Artistul a dezvăluit că intenţionează să facă parodii.

În perioadă sărbătorilor de iarnă, Ion Banaru a fost văzut participând la concerte pentru copii. „Trebuie să muncesc, să-mi ajut familia. Am un copil şi am obligaţii. Şi mai sunt foarte vinovat faţă de soţia mea”, a declarat artistul.

Ce pedeapsă riscă Ion Banaru

Articolul 187 din Codul Penal al Republicii Moldova prevede că jaful, adică sustragerea deschisă a bunurilor altei persoane, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Dacă la comiterea jafului este aplicată violenţa sau sunt făcute ameninţări cu aplicarea violenţei, pedeapsa prevăzută este de la 5 la 7 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 850 la 1.350 unităţi convenţionale.