Exclusiv. Anchetă. „Sponsorii” lui Cristian Rizea de la Chişinău (I)

Mai mult, Rizea s-a lansat în politică şi a deschis un post de televiziune de la care a intoxicat spaţiul informaţional dintre Nistru şi Prut.

Fostul deputat a avut în Republica Moldova doi sponsori de bază, oameni de afaceri, care l-au ajutat să trăiască pe picior mare, să se lanseze în politică şi să-şi deschidă postul de televiziune. Acum, cei doi luptă în justiţie ca să-şi recupereze banii pe care i-au dat lui Rizea.

Aliat cu un susţinător al regimului lui Putin

La 2 mai 2021, Cristian Rizea părăsea Penitenciarul nr.13 din Chişinău. Fostul deputat a stat în arest preventiv timp de 6 luni, fiind învinuit de fals în declaraţii publice. Rizea a minţit autorităţile atunci când a declarat sub semnătură că nu are antecedente penale în România.

La scurt timp după ce a scăpat din arestul preventiv, a făcut cunoştinţă cu Vladimir Dachi, originar din raionul Cahul, fost ofiţer în armata sovietică.

Dachi este proprietarul unei uzine de beton armat din Federaţia Rusă, însă locuieşte la Chişinău, unde a fondat partidul „NOI”. Este o formaţiune politică anti-românească şi anti-europeană. Dachi se declară susţinător înflăcărat al lui Vladimir Putin şi al războiului din Ucraina.

„L-am cunoscut pe Rizea în mai 2021. Mi-a făcut cunoştinţă o rudă. Apoi mi-a cucerit încrederea, de care a făcut abuz. I-am dat şi mai înainte bani, inclusiv pentru chiria apartamentului. Spunea că nu are nici ce să mânânce”, relatează Dachi.

Rizea „bagă mâna în foc” pentru Dachi

La scurt timp după eliberare, fostul deputat român a mers la Comisia Electorală Centrală pentru a lua listele de subscripție, ca să fie înregistrat în cursa pentru anticipatele din 11 iulie. Rizea declara atunci că vrea să lupte „împotriva sistemului abuziv, mafiot din justiție al lui Dodon și Plahotniuc”. Acesta urma să fie înclus în lista partidului lui Vladimir Dachi.

Membrii CEC au decis că fostul deputat român nu poate fi înscris în cursa pentru anticipate pe listele Partidului „NOI”, întrucât nu deține cetățenia Republicii Moldova, care i-a fost retrasă de Igor Dodon. Decizia CEC a fost menţinută de instanţă.

Rizea a rămas însă un promotor al partidului „NOI” şi al lui Dachi.

Între timp, a fost lansată așa-zisa emisiune a lui Rizea, distribuită pe rețelele de socializare. În emisiune, Rizea îi ataca pe toţi politicieni, cu excepţia celor aflaţi la guvernare. Iar pe pro-rusul Dachi îl promova ca pe cel mai integru politician din Republica Moldova.

„Sunt gata să bag mâna în foc pentru Vladimir Dachi”, declara Rizea în emisiuni.

Casa de pe strada Cireşilor

Casa de pe strada Cireşilor din Chişinău a fost procurată de familia Rizea pe 24 octombrie 2021, actul de proprietate fiind perfectat pe numele soţiei ex-deputatului PSD, Rizea Josette-Ane-Marie. Tranzacţia a fost trecută în Registrul bunurilor imobiliare la 4 noiembrie 2021. Imobilul era afişat pe reţelele de anunţuri imobiliare la preţul de 450.000 de euro.

Până să se mute în casa de pe strada Cireşilor, Cristian Rizea a locuit într-un apartament din complexul rezidenţial Crown Plaza Park, de pe strada Bucureşti. Preţul unui apartament de 80 metri pătraţi din cartierul respectiv este de 200.000 de euro, iar chiria, de 1.500 de euro lunar.

Vladimir Dachi susţine că i-a dat lui Rizea bani pentru întreţinerea apartamentului, precum şi pentru a-și cumpăra casa de pe strada Cireștilor.

Despărţirea de Vladimir Dachi

La începutul lunii mai 2022, Cristian Rizea a apărut public cu un autodenunţ, în care îl acuza pe Dachi că ar cumpăra arme pentru armată rusă, ca să le folosească în războiul din Ucaina. Iar o ofertă ar fi primit-o chiar el.

Rizea mai spunea că Dachi a fost trimis în Republica Moldova pentru „destabilizarea ordinii constituţionale” şi „să o dea jos pe Maia Sandu”.

„Nu pot să merg mai departe alături de cineva care este împotriva intereselor Republicii Moldova”, declara Rizea.

Vladimir Dachi: „Rizea m-a furat”

Vladimir Dachi afirmă însă că neînţelegerile cu Rizea au început atunci când i-a cerut fugarului din România să înceapă să-i restituie banii.

„I-am dat bani să procure casa de pe Cireşilor. Trebuia să o înregistreze pe numele meu. Iar când am cerut măcar recipisă, el m-a refuzat. Organele de drept se vor clarifica”, a declarat liderul partidului „NOI”. Acesta a mai precizat că fugarul din România s-a folosit timp de un an de biroul său. De unde a plecat fără să-i spună, luând cu el şi electronicele din birou.

Dachi a respins acuzaţiile lui Rizea că ar procura arme pentru ruşii care luptă în Ucraina.

„Sunt fost militar, am afaceri în Rusia. Dar de baştină sunt din raionul Cahul. Nu am atâţia bani ca să susţin armata rusă. Şi nu folosesc niciun fel de simbol al războiului. Am venit câţiva ani în Republica Moldova. Pentru că aici este baştina mea şi am vrut să fac ceva pentru ţara mea. Merg des în Rusia pentru a-mi controla afacerile. În rest, ce-mi incriminează Rizea sunt doar minciuni”, a precizat afaceristul.

În 2022, Dachi s-a plâns la procuratură că i-ar fi dat cu împrumut lui Rizea, în mai multe tranșe, 315 000 de euro pentru procurarea casei și 78 000 de euro pentru necesitățile familiei sale.

„Este un om mincinos, cu două feţe”, a declarat Dachi.

Dosarul Dachi versus Rizea se află în gestiunea Judecătoriei Chişinău. Prima şedinţă este programată pentru aprilie 2024.

Administratorul „televiziunii”

În octombrie 2020, fostul deputat PSD a înregistrat la Chişinău societatea cu răspundere limitată Realitatea -PHG, cu „activităţi de producere şi difuzare a programelor de televiziune”. Până în februarie 2022, în calitate de administrator al întreprinderii a figurat Mihai Cristian, identitatea pe care şi-a luat-o Rizea la primirea cetăţeniei Republicii Moldova.

La data respectivă, Cristian Rizea i-a cedat administrarea firmei lui Vladimir Dachi. Iar câteva luni mai târziu, în mai 2022, Rizea l-a înlăturat pe Dachi, numindu-l administrator pe Veaceslav Belescu, un chişinăuean cu afaceri în România.

Nu cunoaştem ce fel de business are Belescu. Ştim doar că şi-a început activitatea antreprenorială la începutul anilor 90, fiind unul din beneficiarii primului schimb de studenţi dintre Republica Moldova şi România.

În partea a doua a anchetei veți afla ce spune al doilea om de afaceri păcălit de Rizea, dar și despre legăturile cu oameni și afaceri media din România.

(Va urma)