Claudia Pătrășcanu răspunde dur la declarațiile lui Gabi Bădălău. Acuzațiile sunt foarte grave







Claudia Pătrășcanu a reacționat vehement la recentele declarații ale fostului său soț, Gabi Bădălău, care a negat acuzațiile că și-ar fi dat copiii afară din casă. Într-o apariție la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Bădălău a susținut că plecarea copiilor a fost decizia Claudiei, și nu a sa.

Reacția Claudiei Pătrășcanu

Claudia Pătrășcanu a răspuns public la afirmațiile lui Gabi Bădălău, subliniind că acesta continuă să o denigreze în mod deliberat, afectându-i astfel și pe copiii lor. Ea a insistat că declarațiile fostului său soț sunt menite să-i distrugă imaginea și să manipuleze percepția publică.

„Am suportat critici și denigrări din partea lui Gabi Bădălău timp de cinci ani. Acum însă, el a depășit toate limitele, afectând și copiii noștri. Face rău cu bună știință! De-acum înainte, doar Dumnezeu să-l ierte! Rog toată presa să-mi respecte dorința de a nu mai fi întrebată nimic despre acest om. Pentru mine, acest om nu mai există! Nu-l cunosc!”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.

Bădălău recunoaște că relația sa extraconjugală a tensionat lucrurile

Gabi Bădălău a încercat să clarifice situația, afirmând că nu și-a forțat copiii să părăsească locuința și că întotdeauna a dorit să le asigure un viitor stabil. El a acuzat-o pe Claudia că ar fi orchestrat totul pentru a-l defăima public.

„Eu nu mi-am dat niciodată copiii afară din casă. Cel mai de preț lucru pentru mine sunt copiii. Decizia de a pleca din casă a fost a Claudiei. Ea a postat pe Facebook înainte de a pleca, iar eu eram cu ea în casă. Claudia Pătrășcanu trăiește din atenția de pe social media. Nu am vrut să mă despart de ea, dar am recunoscut că am avut o relație extraconjugală și am vrut să ne rezolvăm problemele pentru a nu pierde familia.”, a declarat Gabi Bădălău.

Un conflict care capătă amploare

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău pare să se intensifice, fiecare parte având propria versiune a evenimentelor.

În timp ce Gabi Bădălău susține că plecarea a fost o alegere făcută de Claudia, aceasta îl acuză de manipulare și denigrare constantă. Această situație tensionată continuă să atragă atenția publicului, alimentată de declarațiile contradictorii ale celor doi foști soți și de interesul mass-media.