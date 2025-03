Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 martie 2025. Mercur, retrograd. Despre Astrologie, din nou (20)







26 martie

Pe 26 martie s-au născut: Robert Frost, Pierre Boulez, Diana Ross, Erica Jong, Steven Tyler, Leonard Nimoy, James Caan, Keira Knightly, Costică Ştefănescu, Ion Nicodim, Mircea Ivănescu, Cristian Ţopescu, Principesa Margareta.

”Evenimentul Zilei” din 26 martie 1417 – în timpul Conciliului de la Constanţa, Elveţia, cardinalul Pierrre d’Ailly declară, referindu-se la astrologie: “…am suficiente motive, expuse pe larg în lucrarea mea "Astrologia Creştină", ca să cred că acestă disciplină ştiinţifică trebuie să devină una canonică”. Din nefericire, bunul cardinal a căzut grav bolnav, iar în 1420 s-a săvârşit din viaţă şi nu a mai putut susţine canonizarea astrologiei, adică studierea aprofundată de către savanţii creştini - poate, astrologia ar fi fost astăzi în rând cu teologia şi cristologia. De fapt, se pare că, Vaticanul a anexat astrologia într-un fel foarte discret și eficient. Nu știu dacă să regret, sau să mă bucur – dar să lăsm lucrurile cum le-a așternut istoria!

Mercur, retrograd din 14 martie și până pe 7 aprilie, retrogradează în Pești, din Berbec.

Nu aș fi dat importanță aspectului, nici nu am scris despre el în horoscopul de weekend, l-am listat la începutul anului când am scris despre anul 2025, dar corespondența mea s-a îmbogățit cu multe emailuri tragice. Vreo sută de doamne, domnișoare, domni și flăcăi cer ajutor cum să scape de Mercur retrograd. De parcă ar fi un asasin în serie. Nu știu ce astroloagă isterică v-a turnat otravă în ochi și urechi, nici nu vreau să știu. Sunt un pustnic și nu vreau să-mi pierd starea de grație. Dar, uneori, rareori, regret că nu mai am monitorizarea de la ”Multimedia S.A.” care, deseori, mă trezea, noaptea târziu, sau dimineața devreme, din somnul dulce, ca să scriu repede o reacție, unul sau altul dintre clienții noștri fiind atacat în presă. În anii aceia știam tot, chiar tot ce este, sau va fi, în presă!

Citiți și luați aminte. Mercur, retrograd, înrăutățește comunicarea, în special, dar și negustoriile și hoțiile. În primul rând în zodia în care se află, în Berbec, dar și în zodiile unde se află planete cu care face aspecte, după caz. Dacă aș fi născut în zodia Berbecului aș fi foarte atent la ceea ce spun și cum spun, nu aș face investiții sau cumpărături mari, nu aș pleca în călătorii lungi și pentru o perioadă, măcar cea menționată, nu aș mai fura.

Poate, singurul lucru bun din ultimele trei decenii şi jumătate este libertatea de expresie. Vedeţi că răul este în ofensivă. Luaţi atitudine, nu vă lăsaţi intimidaţi. Aţi văzut ce se întâmplă în politică. Poate că o să vă întrebaţi ce caută politica în astrologie. Pentru că mii de ani astrologia a fost folosită numai, dar numai, în scopuri politice. Pentru asta a fost făcută astrologia. Și aici răspund la întrebările domniilor voastre despre vechimea astrologiei, nu știu cine v-a băagat în cap că are ceva mai puțin de două mii de ani.

Regele, împăratul, era singurul “client” al astrologului. Fiecare suveran măreţ, fiecare conducător a avut un mare astrolog ca sfetnic de taină. Iulius Cezar l-a avut pe Sosigenes, Arthur pe Merlin, Caterina de Medici pe Michael de Notre Dame, Elisabeta I-a pe John Doe… dar până în zilele noastre a existat vreun conducător important care să nu aibă nevoie de un sfat înţelept?

Sau, cum ar fi fost ca astrologul să-i spună regelui: ”Sire, o să pierdeţi războiul, regina vă înşeală cu bucătarul, familia mai rău vă încurcă şi vă vrea mort ca să vă moştenească, sunteţi paranoic, iar pe deasupra o să faceţi şi o criză de isterie!” Astrologul dădea sfaturi, nu ghicea vitorul!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi se scriu și se spun fel de fel de lucruri inexacte, prostii, ca să fiu mai precis, pe seama astrologiei. Se încercă să se atragă atenţia publicul larg prin enunţarea unor minciuni drept "descoperiri ştiinţifice".

Dacă vă place aventura intelectuală, senzaționalul cu ștaif, urmaţi-mă în drumul de stabilire al adevărului, pe care l-am început acum 14 ani când am fost solicitat să scriu la EvZ. Ştiinţific, bazându-mă pe savanţi, oameni de ştiinţă ireproşabili ca statură, pe teologi de vază şi istorici de excepţie.

Una dintre cele mai dese inexactităţi vehiculate în toată presa străină, sau românească este că "astrologia are o vechime de două mii de ani". Haideţi să vedem ce spune savantul ceh Vojtech Zamarovský, autorul celebrei monografii "La început a fost Sumerul". La pagina 158 citim: "Astfel bolta înstelată reprezenta în ochii sumerienilor o carte mare scrisă cu litere de stele, în care savanţii puteau citi destinul întregului ţinut şi al fiecărui individ în parte. Prin această concepţie despre o lume macro-microcosmică a luat naştere astrologia, adica ştiinţa cea mai avansată şi religia cea mai cuprinzătoare, pe atunci.

Ştim, de asemenea, că deosebeau stelele fixe de planete, că cunoşteau zodiacul (şi denumeau constelaţiile cu nume ale zodiilor, care se folosesc până astăzi, de exemplu Scorpion, Rac, Leu, Săgetător), că elaborau tăbliţe de lut ars cu cuneiforme cu răsăritul şi apusul concomitent al mai multor stele, că ştiau să calculeze cu o precizie considerabilă eclipsele de Soare şi de Lună.

Desigur aceste cunoştiinţe sunt remarcabile pentru oamenii care au trăit cu cel puţin 5.000 de ani mai înainte". QED!

De fapt una dintre cele mai vechi predicţii astrologice, scrisă, care s-a păstrat până recent a fost cea din anul 2.870 înainte de Hristos, din timpul regelui Sargon al Agadei. A dispărut de la parterul Muzeului de Arheologie din Bagdad, sala 2, în timpul războiului.

S-au descoperit în Egipt teme astrale, horoscoape de formă pătrată, forma antică, de o vechime de 4.250 de ani înaintea lui Hristos.

Peter Whitfield, în frumosul lui volum "Astrology, a History" aduce argumente valabile, arheologice, istorice, în favoarea aceptării faptului că omul a avut preocupări astrologice încă de acum 8.000 de ani!

Personal, cred că primele observaţii ale cerului de către om au avut un caracter explorator, de stabilirea a unui calendar şi de organizare a timpului. Apoi, observarea stelelor a fost şi un reper a poziţiei în spaţiu, geografice şi de determinare a unei direcţii de urmat, a unui drum, sau a orientării în spaţiu.

În momentul apariţiei primelor uniuni de triburi, a oraşelor-state, a statelor, imperiilor, mai târziu, putem vorbi de apariţia astrologiei, ca prima ştiinţă şi religie. Apoi, cam la nivelul secolului cinci înainte de Hristos a devenit știința socială statistică, în mare, la fel ca cea de astăzi.

Cred că putem afirma, cu toate certitudinea, că astrologia are o vechime de cel puţin 5.250 de ani, până la aproape 7.000 de ani!

Haideţi, haideţi, oameni buni şi frumoşi, mâine este o nouă zi! Să ne pregătim pentru ea, să gândim de bine, să vorbim de bine, să facem lucruri bune! Chiar în mijlocul răului, a perversităţii şi a nebuniei, noi suntem lupii, padawanii şi hobbiţi. Noi suntem spartanii regelui Leonidas! Poate că de data asta noi, cei drepți, o să învingem! Pierde doar cine încetează să mai încerce, pentru că, după cum știți, mâine este o altă șansă, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 martie 2025

BERBEC Veşti bune pe care nu prea le mai aşteptai, dar la care, în secret, sperai. Mici favoruri din partea anturajului. Cu Soarele în propria zodie, ziua pare a fi una profitabilă. Tendinţa generală nu poate decât să te bucure. Este vorba de bani şi promovare. Adică de încasarea unor bani, fie că este vorba de salariu, dividente etc, sau promisiunea, vestea că o să iei nişte bani. Sau o promovare la serviciu, poate pleacă şeful în delegaţie şi trebuie să-i ţii locul, poate altceva temporar, nu încă definitiv. Sigur, aceasta poate să se întâmple la un procent dintre Berbeci, la ceilalţi poate să fie ceva similar. Adică tot ceva care să bucure, poate un dar, poate sărbătorirea zilei de naştere – în definitiv tot despre bani este vorba.

TAUR Astrele par că sunt puse bine pe horoscopul tău. Pare o conjunctură astrală favorabilă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară pare echilibrată. Raporturi foarte bune astăzi cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc si apa. Interpretări care te pot pune pe piste false şi duc la pierdere de timp şi bani. Ţi se oferă un nou loc de muncă, sau ai găsit in sfârşit ceva corespunzator. Analizează nu numai salariul ci şi condiţiile şi perspectivele pe termen mediu, pachetul general şi perfecţionarea. Te întrebi de ce toate cererile de oferte de muncă specifică : “… experienţă minim 5 ani “. Şi debutanţii, cei care abia au terminat şcoala, ce să facă, să emigreze? Ai dreptate!

GEMENI Dacă ai de făcut deplasări sau călătorii, astăzi este ziua. Schimbă locul şi îţi schimbi şi norocul. Ziua de astăzi este pentru tine foooaaarte variabilă ! Adică, când vrei să pleci, când vrei să nu pleci, totul schimbându-se cu viteza luminii la fiecare câteva minute. Analiza ta spune că ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Sigur că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale. Iar problema este probabil o mică supărare provocată de cineva din anturajul apropiat.

Pentru marea majoritate dintre Gemeni care nu folosesc avionul de Bruxelles ci metroul, totul trebuie adaptat la dimensiunile vieţii cotidiene, viaţă care poate fi mai interesantă decât a celor cu avion. O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te poate pune pe pista cea bună. Mercur fiind de ceva vreme în Berbec, combust şi retrograd – supraveghează conversaţia, tot sistemul tău de comunicare care trebuie să devine mai vioi şi chiar mai vesel, dacă nu mai precis şi exact.

RAC Nu schimba direcţia. Nu-ţi schimba intenţiile şi proiectele profesionale, tenacitatea aduce succes. Un Leu îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Excelente oportunitaţi la serviciu sau în anturaj, mai ales de cooperare, aşa incît poţi scurta consistent durata de executie a unui proiect sau altceva la care lucrezi în echipă. Prudenţa, vigilenţa şi reţinerea trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de azi, mai ales daca conduci in traficul aglomerat din oraş. Te preocupa, te obsedează, banii şi ascensiunea sociala. Cu mai multa obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Cu toate că ai dori ceva nou, o schimbare, doar este primăvară – mai aşteaptă, încă nu este timpul tău.

LEU O configuraţie astrală deosebită face ca perioda în discuţie să fie deosebit de favorabilă. Leii implicaţi în politică sau afaceri şi leoiacele îndrăgostite (leoiacă tânără, iubirea...) beneficiază din plin de favorurile stelelor. Primele zile ale zodiei Berbecului şi ziua de 26 martie nu face excepţie, odată cu Soarele, protectorul zodiei, bine aspectat, îţi sunt favorabile la bani – câştiguri mici, dar necesare. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Ziua de astăzi este favorabilă pentru călătorii scurte şi prietenii efemere. Activităţile sociale şi artistice sunt benefice pentru frumoasele native din Leo. O conjunctură malefică face ca starea sănătăţii pentru un procent dintre Lei să nu fie perfectă; nimic important : guturai, viroze, alergii.

FECIOARĂ Loialitatea şi adevărul înseamnă foarte mult. Înseamnă pentru tine, mereu, dar mai ales în primăvara asta, care sper că s-a hotărât să vină. Şi mai ales astăzi, miercuri, 26 martie. Toată lumea pare că te iubeşte şi la serviciu sau la şcoală şi acasă. Ceea ce te linişteşte şi te face să produci proiecte generatoare de bani şi echilibru în anturaj. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te face să te îndoieşti de un prieten. Adică ţi se pune pata şi n-o să te potoleşti până n-o să-ţi exilezi temporar din anturaj prietenul sau prietena care „te-a trădat”. De obicei trădările astea sunt pur fictive şi fac parte din paranoia ta cotidiană bine temperată.

Dar cui îi pasă, dacă tu te simţi mai bine! Până la urmă totul se rezolvă cu o împăcare cu pupături şi o cafea cu îngheţată (bună idee, nu?). Pentru un procent dintre Fecioare este cazul unei vizite – poate la părinți, poate la copii, după caz.

BALANŢĂ Nu trebuie să aştepţi să te ajute anturajul. Astăzi te descurci singur. Mici sau mai mari probleme cu sănătatea – atenţie la frig şi la curent! O veste bună urmată de o mică pierdere. Atenţie la mijloacele de transport în comun, fie că le foloseşti, fie că le ocoleşti. Nu te lăsa tentat de cumpărături, adică de cumpărături extravagante. De mâncare poţi să-ţi cumperi că doar nu o să mori de foame, dar şi atunci trebuie să nu exagerezi. O amică din zodia Leului, un semn de foc, îţi este favorabilă în toate, mai puţin profesia. Nu amesteca plăcerea cu utilul.

Moderaţie în relaţiile cu Racul şi Vărsătorul. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente, dar mare atenţie la obligaţiile de natură socială asumate pe termen lung. Sfârşitul zilei te gaseste construind ceva, in orice caz muncind din greu la un proiect, sau măcar pregătindu-te.

SCORPION O zi indicată pentru studiu. Studiază şi tu măcar acum cartea de telefon care este contractul tău cu banca. După ce o să termini o să relizezi de ce amish au botezat băncile Bisericile Satanei. Intelectul este bine aspectat aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă : câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumit(ă) pentru că ţi-a confirmat intuiţia.

Magnetismul personal este în creştere. O persoană poate influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici la dragoste. Sănătatea este OK, trebuie să eviţi vremea capricioasă sau frigul şi schimbările bruşte de temperatură şi umiditate.

SĂGETĂTOR O zi foarte potrivita ca sa iei iniţiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cat mai ales, in relatiile tale sentimentale. Cu toată vremea capricioasă doreşti să pleci într-o delegaţie, care poate să-ţi încarce bateriile şi să te relaxeze. Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi! Astrele favorizează cât de cât pe nativii din Săgetător în această zi a zodiei Berbecului. Nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, trebuie să te descurci singur. Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate. Stelele spun c-ar fi bine să iei ceva vitamine cu minerale, ca să compensezi rigorile primăverii capricioase.

CAPRICORN Sfârşitul zilei îţi este favorabil. Conjuncturile zilei de astăzi, miercuri, 26 martie îţi amplifică intuiţia, dar şi prilejuieşte nişte oferte tentante în domeniul activităţii tale. Exista o doza de naivitate adolescentina care te prinde grozav, dar nu fă din asta o a doua natură, pentru ca pe termen lung nu este foarte productivă. Evită împrumuturile de bani. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o decepţie, mai mică sau mai mare, după cât de credul eşti.

Sfârşitul zilei îţi este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că îţi este favorabil. În această perioadă poţi să întâlneşti o persoană deosebită sau să mergi la un spectacol de excepţie şi astfel de evenimente îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism pentru toată săptămâna.

VĂRSĂTOR Ziua de astăzi este favorabilă mai ales pentru frumoasele native ale zodiei. Sunt favorizaţi cei care lucreză în transporturi şi telecomunicaţii. Mult entuziasm şi o privire mai sportivă asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile primăverii, care sper, cred, că s-a instalat. În privinţa legăturilor romantice în această perioadă este foarte dificil să ajungi la un rezultat dorit şi previzibil. Mai toată lumea nu vrea să-şi asume responsabilităţi, nu vrea să se complice. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de Vărsători şi sunt de natura şi din cauza utopiei şi încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia în chestiune! Comunicarea este avantajată, aşa că poţi să spui lucrurilor pe nume, cum oricum, asta şi făceai!

PEŞTI Decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce este esenţial este să iei hotărârile la momentul potrivit. Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Îţi spun un secret: nu se rezolvă! Acordă mai mult timp şi fă eforturi diplomatice ca să placi anturajului. Drumul spre parvenirea socială este pavat cu bunăvoinţă, bunăvoinţă pe care trebuie s-o obţii! Mici sau mai mari probleme cu sănătatea în special din cauza unor alergii. Atenţie, mai ales la picioare. Uită-tă bine la ce cumperi şi cât costă, nu ai credit nelimitat. Dorinţa de schimbare şi marea competiţie cotidiană te face să cheltuieşti prea mult. Incerca să-ţi planifici un pic, să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale strategice. Şi poți obţine acest lucru dacă limiteazi cheltuielile la strictul necesar.