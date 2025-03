Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 martie 2025. Eclipsa. Despre Astrologie, din nou (12)







13 martie

Pe 13 martie s-au născut Percival Lowell, L. Ron Hubbard, William Casey, Neil Sedaka, Celia Dima, Dragomir Hurmuzescu, Petre Ştefănescu-Goangă, Tony Bulandra, Felix Aderca, Romulus Rusan, Mircea Eliade.

Pe 13 martie în calendarul creştin-ortodox este aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor şi Sf. Hristina din Persia. Nimic în ”Kalendar”.

O notă specială modelului meu de viaţă, profesorul Mircea Eliade. Se împlinesc 118 ani de la naşterea lui, pe 13 martie 1907.

În dimineața zilei de 14 martie 2025 are loc o eclipsă de Lună. Totală în cele două Americi. Parțială, prin penumbră în România. Nu este un spectacol deosebit, ca să pierzi o noapte, sau să te trezești la ora 5 dimineața.

Pentru coordonatele geografice ale Bucureștilor eclipsa de Lună începe la ora 05:57, vineri, 14 martie. Lună apune, în Vest. Maximum va fi atins la ora 06:30, iar trei minute mai târziu Luna apune. Este evident că din București nu se poate observa în condiții bune din cauza clădirilor și a poluării luminoase. Nici nu vă sfătuiesc să observați cu ochiul neprotejat o eclipsă.

Din punct de vedere astrologic o eclipsă este un eveniment negativ. Pot să aibă probleme nativii din Fecioară, unde este Luna eclipsată. Dar trebuie tratat holistic, pe tot horoscopul. O să precizez influențele la fiecare zodie în parte.

De ce, dom’ profesor, nu sunt toate horoscoapele la fel? M-ați întrebat de multe ori, în diferite feluri, dar, mea culpa, nu am avut timp să vă răspund.

V-am spus că am primit un material critic la adresa astrologiei de la Specola Vaticana, studiu întocmit de niște tineri iezuiți spanioli. Spre surprinderea mea și clericii spanioli fac copy-paste după materiale mai vechi, le adaugă niște monitorizări ale televiziunilor spaniole cu horoscoape în direct și gata, și-au făcut canonul către Vatican!

Pagini întregi, ce spun, capitole, sunt copiate după un material mai vechi, de la mijlocul secolului XX, ”De Mirabilis Astrologia”, parcă așa se numea, nu este pe net, lucrare bine făcută, excelentă chiar, atribuită monseniorului Paul Sabatini. În acea lucrare, în limba latină, erau listate și problemele nerezolvate sau în conflict din metoda astrologică. Sursă de critici și răstălmăciri. O traducere foarte sumară în limba română, s-a făcut de către Arhiepiscopia Romano-Catolică în anul 2003, o cărticică, de numai 70 de pagini sub titlul ”Astrologie. Ce să credem despre...?”

Cărticica este o traducere prescurtată după ”Que penser de l’Astrologie?”, Editions Fidelite, anul 1991, care este o traducere foarte pe scurt a capitolelor care arată probleme ale astrologiei din lucrarea în limba latină. Ceea ce surprinde la toate aceste lucrări care omit sursa și preiau doar pasaje, scoase din context din lucrarea originală, este absența autorului, sau autorilor, ca și când s-ar fi rușinat de ceea ce au scris. Ca în Caragiale, au dat-o anonimă!

Sunt multe probleme false și multe, hai să le spunem pe nume, minciuni, în lucrările menționate. Cu toate că dacă m-aș uita și eu la tv și aș vedea astroloagele care învârtesc karmele, lecțiile de viață, prezic viitorul și amenință cu tot felul de nenorociri aș avea, probabil, aceiași reacție ca a iezuiților spanioli: ”Astrologia asta este nefastă și adîncește răul în viața oamenilor!”

Apoi tinerii iezuiți se întreabă cu o naivitate care le face cinste: ”De ce nu sunt toate horoscoapele la fel, doar sunt făcute pe aceiași realitate cosmică!”

Așa vă întrebați și unii dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți!

Ca să fiu puțin ironic aș putea răspunde că este la fel ca și bunul Dumnezeu. El este Unul, este Adevărul, dar sunt în lume 137 de religii și de reprezentări ale Lui. Fiecare popor a văzut doar o parte a lui Dumnezeu, atâta au putut.

La fel este și cu Astrologia. Fiecare astrolog decent face harta stelară și o interpretează. Metodele sunt diferite, capacitatea astrologului variază foarte mult, sunt mii de interpretări, toate adevărate – pe care să le scrie mai întâi? Pe de altă parte este foarte bine că horoscoapele sunt diferite. Ce s-ar întâmpla dacă ar fi toate la fel? Să vă spun o poveste...

Experimentul a avut loc în anul 1949, la Los Angeles University. Acolo, profesorul Bertram Forer, șeful catedrei de psihologie a supus studenții la un test de personalitate, denumit savant ”Diagnostic Interest Blank”. El a distribuit studenților 12 fraze, alese din horoscoapele din ziare și i-a rugat să dea note de la 1 la 5 dacă li se potrivesc, sau nu, 5 fiind maximum. Rezultatul testului la care au participat câteva mii de persoane, mai precis 6.908 a fost o medie de 4,26. Adică frazele din horoscop, luate la întâmplare se potriveau oricui, fără deosebire de zodie!

Christopher French, de la Goldsmiths, University of London a comentat că frazele fuseseră alese cu grijă, erau de genul: ”Ai un mare potențial, pe care trebuie să ți-l pui în valoare”, ”Uneori ești extrovertit, amabil, sociabil, alteori ești introvertit, îngrijorat, rezervat” și ”Dacă îți dai suficient interes și faci efortul necesar poți să realizezi ce ți-ai propus”. French spune că astfel de fraze din horoscoape sunt universale în descrierea condiției umane și dacă nu te descriu, înseamnă că ești un psihopat! Dar, nu este astrologie, este psihologia maselor.

Astrologia este o cale de viaţă. Probabil că mulţi sunt astrologi, fără să ştie, ca burghezul lui Moliere care a realizat că a vorbit toată viaţa în proză. Faptul că unii chiar fac hărţi stelare şi le interprezează este mai puţin important, aceia practică astrologia. Dar marea majoritate nu ştie, repet, că unii sunt astrologi. Prin ce se deosebeşte un astrolog de un... profesor de istorie, de exemplu?!

Trăim într-o epocă a „specialiştilor”. Ei depind de sistem, pentru că au un punct (îngust) de vedere şi sunt folosiţi ca o unealtă specifică, ca o mică rotiţă, într-o mare maşinărie.

Astrologii au un orizont de vedere, posedă cunoştiinţe eciclopedice şi au o gândire holistică. Cei care sunt astrologi, nu vorbesc despre ”performerii” de la tv, sau cei care amestecă numerologia, runele și tarotul cu astrologia. Astrologia are metoda ei proprie, este naturală, interpretează o realitate cosmică evidentă, nu poate fi amestecată cu artificii, cu închipuiri și presupuneri kabbalistice.

Cei care gândesc astrologic pot să schimbe rapid şi dramatic domeniul activităţii, deoarece au o cultură generală deosebită şi deseori şi o deschidere tehnică care le permite abordarea mai oricărei meserii sau profesii. Sigur, după un stadiu scurt de pregătire specializat.

Cea mai de succes astroloagă americană, din prezent, a fost educatoare, Miss Virginia, casieriţă la Walmart, scenaristă la Hollywood, funcţionară la bancă, cercetătoare la NASA, exploratoare în Antarctida, jurnalistă, constructor de nave de lux şi în cele din urmă astroloagă. Nu vă povesesc viaţa subsemnatului că ne prinde Sfintele Paşti!

Astrologii, cei care gândesc astrologic, holistic, nu depind de sistem, se pot descurca în orice conjunctură politică, socială şi economică, aşa cum au făcut-o în ultimii şase mii de ani!

Dar, astăzi îi pomenim pe Percival Lowell, cel care l-a descoperit pe Pluton şi pe Lafayette Ronald Hubbard, părintele Bisericii Scientologice. Despre primul o să mai vorbim, haide să vedem ce este cu cel de al doilea.

Nu, nu sunt membru în biserica scientologică! Dar, am fost în atenţia lor vreo treizeci de ani. Am primit de la ei o mulţime de scrisori, emailuri mai apoi, documentaţie, reviste, articole. Şi două cărţi scrise de L. Ron Hubbard: "Self Analyze" ediţia din 1989, în franceză, editura New Era Publications şi "Dianetisc, the Modern Science of Mental Health". Le-am răsfoit, nu le-am studiat, nici măcar nu le-am citit! Ştiţi de ce? Din cauza semnăturii proprii a numitului L. Ron Hubbard. Dacă o să vedeţi semnătura şi cunoaşteţi puţină grafologie o să înţelegeţi şi de ce!

Dar, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, biserica scientologică nu voia să mă facă membru, în primul rând, nu pe subsemnatul. Bănuiesc că cei de acolo ştiau foarte exact că sunt un individ care iubeşte mult prea mult libertatea personală şi are zero barat la spirit gregar, mai mult, că am refuzat orice ofertă de îmbogăţire. Or scientologia este un club de oameni bogaţi! Ținta lor erau prietenii mei din Orient, superbogaţi şi superputernici şi cei pe care îi cunoşteam în Occident.

Uneori se joacă biliard şi în societate. Cu oameni în loc de bile...

Şi aici ajung la mesajul stelelor, din prezent. Dacă aş fi şeful unui serviciu secret dintr-o ţară care are o problemă cu Occidentul, aş da repede un avertisment, cum se face la casele mari. UE este un mozaic de interese şi conflicte îngheţate. Economice dar şi naţionale(iste). Iar o mulţime de regiuni vor să se rupă de ţara-mamă, spre o posibilă ieşire din UE.

Aşa încât dacă aş fi, ca în SAS, şeful din piaţa Felix Djerzinski (astăzi Lubyanskaia), nomeri dva, aş organiza un "deranj" naţionalist separatist undeva, hai să zicem la 15 martie în România. Ceea ce ar da apă la moară suveraniștilor români. Ca să fac cu degetul Occidentului, să arăt ce probleme pot să-i fac când vreau și unde vreau! Dacă vreau... dragi fetițe și băieți să nu ziceți că nu v-am spus! Sau, altfel spus, ”efectul razelor de Lună asupra galoșilor de gumă!”

Acum, fiind ziua în care îl pomenesc cu recunoștință și respect pe profesorul și modelul meu de viață, Mircea Eliade, după ce am aprins o lumânare în memoria sa, este o lumânare Sf. Rita care arde două săptămâni, nu pot decât să recitesc o carte scumpă mie, scrisă de profesor, ”India”, un exemplar rar, din anul 1934, de la Editura ”Cugetarea”.

Cu certitudinea, sacră sau profană, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 martie 2025

BERBEC Joi, deși e ceva neobişnuit pentru tine, poți fi precaut, ba chiar şiret. Poți păstra un as în mâneca, pe care să-l poți folosi la momentul potrivit. Magnetismul tău personal pare a fi în creștere, astfel că ar trebui să poți reuși în tot ce-ți propui și e și rezonabil, bineînțeles. Astăzi, setea ta de recunoaștere poate fi o motivație puternică, care te poate împinge către realizări importante.

TAUR Deși uneori poți fi nepregătit şi te poți baza mult prea mult pe "încredere" și pe noroc, astăzi chiar pari să fii avantajat de darnica planetă Jupiter și chiar să ai noroc! Nimeni nu profită de naivitatea ta. Nu-ți face griji pentru neînțelegeri sau lucruri rămase nespuse, ai răbdare și ai grijă de atuurile tale seducătoare. Dacă accepți provocările și rămâi tolerant, totul ar trebui să meargă bine.

GEMENI Influențele planetare te pot invita să alegi, astăzi, între ceea ce este autentic și ceea ce nu este. Jumătățile de măsură și aparențele înșelătoare ar trebui evitate în această zi. Conjunctura favorizează introspecția, care îți poate oferi răspunsuri la întrebările tale din domeniul emoțional. Potențialul tău creativ este nelimitat, accesează-l astăzi și pune-l la treabă!

RAC Este posibil ca, în trecutul recent să fi acordat un pic prea multă importanță aspectului material al vieții și să nu fi măsurat consecințele modului tău de a gestiona banii. Pare că a venit momentul să decontezi polițele acestui comportament. Noroc că nu prea te interesează părerea celor din jur, rezultatele sunt cele care contează, pentru tine! Totuși, poate nu ar fi rău să mai ceri și câte un sfat, nu poți să fii obiectiv în toate!

LEU Astăzi, stelele spun să îndrepți atenția asupra problemelor legate de fluxul de numerar și să-ți privești planurile de viitor în ansamblu, pentru a-ți oferi un orizont care să-ți poată permite să mergi mai departe. Afacerile personale şi amoroase par să fie aspectate favorabil. Atenţie, dacă ieşi în oraş, evită, pe cât se poate aglomerațiile urbane mari și, dacă se poate, plătește numerar, relațiile cu băncile, instituțiile de credit pot fi mai puțin fericite.

FECIOARĂ Luna, la tine în zodie, pare să fie binevoitoare față de tine și îți poate induce tot felul de soluții la problemele tale zilnice. Coincidențe fericite și întâlniri providențiale îți pot netezi parcursul zilei de astăzi, iar relațiile cu cei din jur pot fi deosebit de plăcute. Acesta poate fi, de asemenea, un moment bun pentru a te educa, pentru a începe un nou curs, în domeniul profesional sau, de ce nu, în cel cultural, orice investiție în dezvoltarea ta personală este binevenită!

BALANŢĂ Domeniul relaţiilor sociale poate fi mai slab aspectat astăzi. Intuiția ta, însă, îți poate fi foarte utilă, pentru că nu te va înșela. Banii par să fie în centrul preocupărilor tale, astăzi și adeseori, și, în sens larg, gestionarea diferitelor tale active. Fie că este vorba de bani sau de sentimente, pare că este timpul să-ți pui treburile în ordine. Încearcă să mai destinzi atmosfera tensionată din jur - "fericiţi vor fi făcătorii de pace"!

SCORPION Climatul pare să fie mai propice pentru confidențe șoptite, decât pentru spectacol. Dorind să te faci remarcat, riști mai degrabă să-i enervezi pe cei din jur și, în cele din urmă, să nu atragi pe nimeni! Dacă lucrezi singur, totul poate merge bine, îți gestionezi programul așa cum crezi de cuviință, fără niciun stres. Dacă lucrezi în echipă, unii dintre colegii tăi pot veni cu unele idei care să nu-ți convină. Fii direct, dar diplomat și găsește calea de mijloc!

SĂGETĂTOR Astăzi domeniul financiar pare să fie favorizat, dacă ești angajat, te poți aștepta la o mărire de salariu sau la încasarea unei plăți neașteptate. Norocul joacă un rol important în economia zilei de joi, datorită influențelor planetei Jupiter. Nu va trebui să-ți mai faci griji pentru plata următoarelor facturi, vor fi onorate înainte de scadență! Seara, o discuție amicală îți poate aduce puțină nostalgie, dar și mult sprijin emotional!

CAPRICORN Conform conjuncturii astrale, pare că e timpul să-ți schimbi situația profesională, mica problemă este că nu vrei, pari să nu fii motivat. Este din cauza lipsei de proiecte, sau în prezent preferi să o iei mai ușor? Fii atent la nişte termene sau întâlniri, să nu întârzii, planeta Saturn îți poate juca feste! Timpul parcă zboară, mai ales când te străduiești din greu să cucerești lumea, ca orice Capricorn care se respectă!

VĂRSĂTOR Această zi poate fi foarte productivă din punct de vedere profesional și financiar. Poți depune o cantitate enormă de efort, iar eforturile tale pot aduce profituri semnificative. Acesta poate fi un moment bun pentru a te ocupa de chestiuni importante, pentru a-ți consolida popularitatea și pentru a te face remarcat pozitiv de către superiori. În orice caz, fie ce-o fi, cel mai important este să fie, conform stelelor, să termini ceea ce ai început.

PEŞTI E posibil să fi trecut printr-o perioadă de activitate intensă, peste care e posibil să fi trecut cu unele dificultăți. Nu-ți crea griji imaginare, în prezent, lucrurile rareori se repetă, în viață, în același fel. Abilitatea ta socială ar trebui să te ajute să alungi aceste predispoziții melancolice, comunicând și descărcându-te. Poți să simți nevoia să încetinești ritmul și poate fi bine să-ți asculți și nevoia de a-ți aloca timp pentru a te relaxa și a reveni în forță.