Maria Antonescu, născută Maria Niculescu la 3 noiembrie 1892, la Calafat, și decedată la 18 octombrie 1964, la București, a rămas în istoria României mai ales prin postura de soție a mareșalului Ion Antonescu. Provenea dintr-o familie legată de mediul militar: tatăl ei, Teodor Niculescu, era căpitan în armata română, iar mama sa se numea Angela Niculescu.

Destinul ei personal a fost, încă dinaintea intrării în cercul puterii, unul complicat. A fost căsătorită mai întâi cu Gheorghe Cimbru, cu care a avut un fiu bolnav de poliomielită, apoi cu Guillaume August Joseph Fueller, la Paris.

După divorțul de acesta, s-a căsătorit cu Ion Antonescu la 29 august 1927.

Căsătoria cu Ion Antonescu a adus-o treptat în atenția cercurilor politice și mondene. Relația a fost umbrită, însă, de un proces de bigamie, pornit din contestarea divorțului ei de Fueller. Episodul a fost delicat pentru cariera lui Ion Antonescu, aflat atunci într-o poziție militară și politică tot mai vizibilă.

Apărarea juridică a cuplului a fost legată de Mihai Antonescu, cel care avea să devină mai târziu una dintre figurile centrale ale regimului antonescian. Scandalul nu a distrus cariera lui Ion Antonescu, dar a contribuit la imaginea controversată a Mariei Antonescu în mediile aristocratice și politice ale epocii.

Ascensiunea publică a Mariei Antonescu s-a produs după 1940, când Ion Antonescu a devenit conducătorul statului român. În acel moment, ea nu a mai fost doar soția unui militar influent, ci o figură oficială a regimului. Presa și cercurile apropiate puterii au prezentat-o ca pe o protectoare a răniților, văduvelor, orfanilor și familiilor afectate de război.

Imaginea ei publică era atent construită. Maria Antonescu trebuia să reprezinte dimensiunea „umană” și caritabilă a regimului: sobrietate, disciplină, sacrificiu, grijă socială. În jurul ei s-a format un cerc feminin influent, în care au apărut nume precum Veturia Goga și Georgeta Cancicov.

Cea mai importantă instituție asociată numelui ei a fost Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale. Acesta a concentrat o parte importantă a activităților de asistență socială din timpul războiului: sprijinirea răniților, ajutorarea familiilor soldaților, susținerea văduvelor, orfanilor și persoanelor afectate de lipsuri. Maria Antonescu a fost prezentată ca figura centrală a acestei acțiuni caritabile.

Activitatea Consiliului avea o componentă practică reală, dar și una propagandistică. În timpul războiului, caritatea nu era doar un gest social, ci și un instrument de legitimare politică. Regimul folosea imaginea Mariei Antonescu pentru a transmite ideea că statul se ocupă de cei vulnerabili și că sacrificiul frontului este dublat de solidaritate în interiorul țării.

Presa vremii a construit în jurul Mariei Antonescu un adevărat cult al devotamentului. Era descrisă ca o femeie discretă, energică, dedicată ajutorării celor aflați în suferință. Articolele elogioase insistau asupra activității sale în gări, spitale și instituții de asistență, unde răniții și familiile militarilor primeau ajutor material și moral.

Această imagine trebuie privită critic. Maria Antonescu nu a fost doar o persoană implicată în acte de binefacere, ci și o figură a aparatului simbolic al unui regim autoritar. Rolul ei public a contribuit la înfrumusețarea imaginii statului antonescian într-o perioadă marcată de război, represiune și persecuție.

Orice portret istoric al Mariei Antonescu trebuie plasat în contextul regimului condus de Ion Antonescu. România antonesciană a fost aliată cu Germania nazistă și a participat la politici antisemite cu urmări tragice.

Raportul Comisiei internaționale „Elie Wiesel” a documentat responsabilitatea regimului românesc în Holocaust și estimează că între 280.000 și 380.000 de evrei au fost uciși sau au murit ca urmare a politicilor autorităților civile și militare românești. Raportul menționează și uciderea a aproximativ 11.000 de romi.

În acest cadru, caritatea patronată de Maria Antonescu capătă o semnificație ambiguă. Pe de o parte, existau acțiuni de sprijin pentru răniți, orfani și familii sărace. Pe de altă parte, aceste acțiuni funcționau în interiorul unui stat care a produs persecuții, deportări și moarte în masă.

Raportul Comisiei Wiesel subliniază că ordinele și politicile antievreiești au fost emise la București, nu doar impuse de Berlin, ceea ce face imposibilă separarea totală a imaginii caritabile de contextul politic al epocii.

Maria Antonescu a încercat să ocupe spațiul simbolic al feminității oficiale într-un regim militarizat. Prezența ei în spitale, la ceremonii sau în presa ilustrată avea rolul de a crea o imagine maternă și protectoare a puterii. Această poziție a generat și rivalități, mai ales în raport cu regina-mamă Elena, o altă figură feminină importantă a epocii.

În jurul Mariei Antonescu se contura o mică „curte” informală, alcătuită din femei apropiate regimului și din persoane cu acces la cercurile decizionale. Deși nu a fost un actor politic în sens strict, ea a avut influență simbolică și socială, iar imaginea ei era folosită în mecanismul de reprezentare al puterii.

Lovitura de stat de la 23 august 1944 a schimbat radical destinul Mariei Antonescu. Arestarea lui Ion Antonescu și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste au dus la prăbușirea întregului sistem de putere din jurul mareșalului. Maria Antonescu, până atunci figură publică privilegiată, a intrat într-o perioadă de anchete, detenție și marginalizare. Relatările despre perioada imediat următoare menționează plecarea ei de la București și încercările de refugiu după arestarea soțului.

După război, imaginea ei s-a inversat complet. Din „Doamna Mareșal”, prezentată anterior ca protectoare a celor nevoiași, a devenit văduva unui conducător condamnat pentru crime de război și o persoană asociată cu vechiul regim.

Imediat după lovitura de stat de la 23 august 1944, Maria Antonescu a fost arestată, deși nu a avut nicio implicare politică directă în deciziile soțului său. A fost ținută sub pază la domiciliul său din București, apoi transferată în diferite locații sub controlul noii puteri.

Ulterior, a fost trimisă în detenție în Uniunea Sovietică, alături de alte figuri marcante ale regimului anterior. Acolo a petrecut mai mulți ani în închisori sovietice, suferind de pe urma condițiilor inumane, a frigului și a incertitudinii cu privire la soarta soțului ei.

După revenirea în România, regimul comunist nu a eliberat-o pur și simplu. A fost trimisă în Bărăgan, la fel ca mii de alți „dușmani ai poporului” și „foști” demnitari. A trăit în localități din Câmpia Bărăganului, unde a fost nevoită să presteze munci agricole și să supraviețuiască în condiții de extremă sărăcie și izolare.

Chiar și după ce a fost eliberată din lagărele sovietice, a rămas sub stricta supraveghere a Securității. Aceasta îi monitoriza fiecare pas și îi limita drastic cercul de cunoscuți. În 1964, prin grațierile politice masive ordonate de Gheorghe Gheorghiu-Dej, Maria Antonescu a primit libertatea deplină, deși viața ei fusese deja distrusă.

S-a întors în București, dar a trăit în condiții foarte modeste. Fiind văduva celui mai important „criminal de război” conform propagandei comuniste, era evitată de majoritatea cunoștințelor de teamă să nu atragă atenția autorităților. Și-a petrecut ultimii ani din viață într-un anonimat aproape total, ajutată sporadic de puțini prieteni sau apropiați care nu au abandonat-o. Nu a avut copii, ceea ce i-a accentuat singurătatea în acele vremuri tulburi.

Maria Antonescu a murit în 1984, la București, fiind înmormântată discret.

Moartea ei a închis o biografie aflată la intersecția dintre viață privată, caritate, propagandă și istorie traumatică. Maria Antonescu nu poate fi înțeleasă doar ca soție a mareșalului, dar nici desprinsă de regimul al cărui chip public a contribuit să îl îndulcească.