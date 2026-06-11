Medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală din întreaga țară suspendă joi, între orele 10:00 și 12:00, activitatea medico-legală. Protestul are loc în incinta instituțiilor medico-legale, iar pe durata acestuia sunt asigurate doar urgențele medico-judiciare.

Rețeaua medico-legală acuză subfinanțarea cronică și excluderea sistemului din prioritățile bugetare. Protestatarii critică prevederile OUG nr. 7/2026, pe care o consideră inechitabilă și profund defavorizantă pentru sistemul medico-legal, prin finanțarea și salarizarea discriminatorii ale institutelor de medicină legală față de celelalte specialități medicale. De asemenea, legiștii resping principiile din proiectul noii legi-cadru a salarizării personalului plătit din fonduri publice, în măsura în care acestea nu reflectă specificul, riscurile și responsabilitățile activității medico-legale.

Printre nemulțumiri se numără și presiunea de a livra rezultate impecabile în termene tot mai scurte, în absența resurselor necesare, scăderea marcată a veniturilor personalului și abandonul instituțional față de solicitările repetate adresate factorilor de decizie.

„Probațiunea medico-legală este indispensabilă actului de justiție. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână, iar drepturile cetățenilor, deopotrivă victime și acuzați, sunt grav afectate", au transmis legiștii. „Medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esențială a probatoriului fără de care înfăptuirea justiției este imposibilă", au adăugat aceștia.

Rețeaua medico-legală solicită Parlamentului, Guvernului și Ministerului Sănătății deschiderea unui dialog real, corectarea de urgență a prevederilor discriminatorii din OUG nr. 7/2026 și asigurarea unei finanțări care să permită sistemului să își îndeplinească rolul constituțional. Legiștii avertizează că protestul de joi este un semnal de alarmă și că urmează acțiuni suplimentare de contestare și mijloace de presiune.