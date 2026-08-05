Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a oferit o reacție oficială în urma acțiunilor de protest organizate de o parte dintre angajații Penitenciarului Giurgiu. Reprezentanții instituției recunosc prezența unor provocări majore la nivelul sistemului, menționând că deficitul de cadre și gradul ridicat de ocupare a spațiilor de detenție sunt gestionate permanent în funcție de resurse și de nevoile fiecărei unități în parte.

Conform datelor furnizate de administrație, gradul global de ocupare din Penitenciarul Giurgiu este de 105,24%, raportat la normativul legal de patru metri pătrați pentru fiecare persoană privată de libertate. Această valoare plasează unitatea giurgiuveană în a doua jumătate a clasamentului național în ceea ce privește fenomenul de supraaglomerare.

Situația este și mai accentuată în sectoarele destinate deținuților clasificați în regim de maximă siguranță sau celor care prezintă un risc ridicat pentru securitate. În aceste secții, gradul de ocupare atinge pragul de 117,61%, ceea ce înseamnă că în spațiile respective sunt cazate cu 93 de persoane mai mult decât capacitatea legală aprobată.

Pentru a diminua impactul acestei presiuni asupra condițiilor de detenție, autoritățile derulează proiecte de extindere și modernizare a infrastructurii din unitățile penitenciare. Planurile strategice prevăd crearea de noi spații până la finalul acestui an.

„Până la sfârşitul anului 2026 vor fi date în folosinţă 1.762 de noi locuri de cazare, precum şi 38 de locuri modernizate, contribuind astfel la creşterea capacităţii de cazare şi îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Conducerea sistemului penitenciar subliniază efortul depus de angajați în gestionarea activităților zilnice, în ciuda contextului complex din unitățile de detenție.

„Administraţia Naţională a Penitenciarelor apreciază profesionalismul şi implicarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în condiţii complexe, contribuind, prin responsabilitate şi dedicare, la asigurarea siguranţei locurilor de deţinere şi la îndeplinirea misiunii instituţionale”, menționează sursa citată.

În plus, instituția transmite că dreptul angajaților de a-și exprima doleanțele este respectat și că canalele de comunicare rămân deschise pentru identificarea de soluții fezabile.

„ANP îşi reafirmă disponibilitatea de a continua dialogul cu organizaţiile sindicale reprezentative şi cu conducerea unităţii, în vederea identificării şi implementării unor soluţii realiste, în limitele cadrului legal şi ale resurselor disponibile”, precizează reprezentanții ANP, adăugând că „respectă dreptul personalului de a-şi exprima opiniile şi preocupările privind condiţiile de muncă, în limitele prevăzute de lege şi menţine un dialog permanent cu organizaţiile sindicale reprezentative”.

Problemele invocate de sindicaliști și de angajați nu sunt noi pentru conducerea centrală. Înainte de protestul recent, au avut loc întâlniri directe pe teren pentru analiza problemelor operaționale.

„Aspectele semnalate de personalul Penitenciarului Giurgiu sunt cunoscute şi se află în atenţia conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. În acest context, pe 27 iulie, conducerea ANP a efectuat o vizită de lucru la Penitenciarul Giurgiu, în cadrul căreia au fost analizate, împreună cu factorii decidenţi ai unităţii şi reprezentanţii personalului, principalele dificultăţi existente şi măsurile necesare pentru gestionarea acestora”, conform comunicatului.

În ceea ce privește lipsa de personal, conducerea sistemului anunță pași concreți pentru acoperirea deficitului din perioada imediat următoare prin suplimentarea cadrelor operative.

„În ceea ce priveşte deficitul de personal, începând cu 1 septembrie, un număr de 20 de elevi ai Şcolii Naţionale de Poliţie Penitenciară «Constantin Brâncoveanu» Târgu Ocna îşi vor desfăşura stagiul de practică la Penitenciarul Giurgiu”, anunță instituția.

De asemenea, în a doua jumătate a lunii august sunt prevăzute repartizări definitive ale noilor absolvenți. „Totodată, în perioada 17-21 august, va avea loc repartizarea absolvenţilor promoţiei 2026, urmând ca un număr suplimentar de poliţişti de penitenciare să fie încadraţi la această unitate, în funcţie de necesarul operaţional stabilit la nivelul sistemului”, precizează Administrația Națională a Penitenciarelor.