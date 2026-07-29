Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a fost vizată, miercuri, de un atac cibernetic de tip ransomware, care a afectat mai multe stații de lucru și servere ale instituției. Ca măsură de siguranță, mai multe servicii au fost suspendate temporar, iar cazul este investigat împreună cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), urmând să fie sesizată și DIICOT.

Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că atacul informatic a vizat mai multe stații de lucru și servere din rețeaua instituției.

Potrivit ANP, imediat după identificarea incidentului, echipa IT a instituției a solicitat sprijinul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), iar toate echipamentele afectate au fost izolate fizic pentru limitarea impactului.

„În data de 29 iulie 2026, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin ANP. Echipa IT a ANP a contactat imediat Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care a intervenit cu celeritate pentru limitarea impactului acestui atac, fiind izolate fizic toate echipamentele”, a transmis instituția.

Specialiștii IT ai ANP și ai DNSC lucrează la remedierea incidentului și la stabilirea modului în care s-a produs atacul. Totodată, instituția a anunțat că va depune o plângere penală la DIICOT.

Pentru a preveni extinderea atacului, ANP a decis suspendarea temporară a mai multor servicii informatice.

Au fost oprite platforma IMS Web, Infokiosk, serviciul de telefonie destinat persoanelor private de libertate, portalul pentru programarea vizitelor, conexiunile VPN dintre unitățile penitenciare și site-ul instituției.

Reprezentanții ANP au precizat că sunt căutate soluții alternative pentru ca deținuții să poată păstra legătura cu familiile și aparținătorii până la reluarea funcționării sistemelor.

Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că prezentarea persoanelor private de libertate la instanțele de judecată se va desfășura conform programărilor stabilite pentru ziua de miercuri.

Pentru perioada următoare, ședințele de judecată vor fi organizate prin videoconferință, cu informarea prealabilă a instanțelor.

În ceea ce privește transferurile între penitenciare, acestea au fost suspendate temporar. ANP precizează că vor fi efectuate doar în situații excepționale, dacă acestea vor impune intervenția autorităților.