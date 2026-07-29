Românii sunt vizați în aceste zile de o nouă campanie de fraudă prin SMS, în care atacatorii pretind că destinatarii au taxe de parcare neachitate și îi îndeamnă să achite urgent o sumă de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că mesajele conțin linkuri către site-uri false, create pentru a fura datele cardurilor bancare.

Potrivit DNSC, scopul real al atacatorilor nu este încasarea unei taxe de câțiva lei, ci obținerea informațiilor complete ale cardului bancar și autorizarea unor tranzacții frauduloase. Specialiștii recomandă utilizatorilor să ignore aceste mesaje și să nu acceseze linkurile primite.

Mesajele sunt redactate astfel încât să creeze senzația de urgență. Destinatarii sunt informați că au „plăți restante” pentru un cont de parcare, însă SMS-ul nu precizează operatorul, localitatea sau alte detalii care ar putea confirma existența unei datorii reale.

Pentru a inspira încredere, autorii fraudei susțin că persoana are un „istoric bun de plată” și beneficiază de o ultimă șansă de a achita suma fără penalități.

În continuare, mesajul stabilește un termen-limită foarte scurt pentru efectuarea plății și avertizează asupra unor consecințe precum:

taxe suplimentare de cel puțin 200 de lei;

penalități și dobânzi de întârziere;

costuri de recuperare a creanței;

afectarea istoricului de credit.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că aceste amenințări sunt folosite exclusiv pentru a determina victima să reacționeze impulsiv, fără să verifice autenticitatea mesajului.

Accesarea paginii nu duce automat la pierderea banilor. Riscul major apare atunci când utilizatorul completează formularul afișat pe site-ul fals.

Platformele folosite de atacatori imită foarte bine paginile unor servicii de plată, ale primăriilor sau ale altor instituții. Victimei i se solicită inițial date personale, iar ulterior informațiile complete ale cardului bancar:

numărul cardului;

data expirării;

codul CVV/CVC;

codul unic de confirmare (OTP) primit prin SMS de la bancă.

Odată introduse aceste informații, infractorii pot efectua tranzacții neautorizate sau pot utiliza datele în alte tentative de fraudă.

DNSC recomandă utilizatorilor să verifice cu atenție mesajele primite. Printre indiciile care pot trăda o tentativă de fraudă se numără:

expeditor necunoscut sau număr internațional;

adrese web care nu aparțin unui domeniu oficial al unei instituții publice;

formulări alarmiste și presiune pentru efectuarea imediată a plății;

lipsa unor informații concrete, precum numărul de înmatriculare al autovehiculului sau locația unde ar fi fost înregistrată presupusa taxă.

Specialiștii subliniază că metoda este similară altor campanii de tip phishing, precum cele care invocă un colet blocat la Poștă sau un pachet reținut în vamă. Singurul element diferit este pretextul folosit.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă să nu fie accesate linkurile primite prin SMS sau aplicații de mesagerie.

Dacă există suspiciuni privind existența unei taxe de parcare neachitate, verificarea trebuie făcută exclusiv prin accesarea manuală a site-ului oficial al primăriei sau al aplicației utilizate pentru plata parcării.

Instituția atrage atenția și asupra codurilor QR amplasate pe parcometre sau în spații publice, care pot fi înlocuite de atacatori cu variante ce redirecționează către pagini malițioase.

În cazul în care informațiile bancare au fost deja furnizate pe un site fraudulos, DNSC recomandă acțiuni imediate:

blochează cardul din aplicația de mobile banking sau contactează banca;

solicită emiterea unui card nou;

schimbă parolele conturilor, dacă au fost introduse și date de autentificare;

nu aproba tranzacții sau coduri de confirmare pe care nu le-ai inițiat;

păstrează capturi de ecran ale SMS-ului, linkului și eventualelor tranzacții.

Tentativele de fraudă cibernetică pot fi raportate la numărul național pentru incidente de securitate cibernetică 1911, disponibil permanent, sau prin platforma online pusă la dispoziție de Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Vigilența și verificarea informațiilor exclusiv prin canale oficiale rămân cele mai eficiente metode de protecție împotriva acestor atacuri.