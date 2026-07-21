Parchetul European (EPPO) a efectuat marți șapte percheziții în România, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu. Ancheta privește un proiect în valoare de 4 milioane de euro, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), destinat achiziției de echipamente și materiale medicale pentru reducerea infecțiilor nosocomiale.

Potrivit unui comunicat al Parchetului European, procurorii au descins la un spital și la un Consiliu Județean din regiunea Muntenia, dar și la mai multe companii și la locuințele unor suspecți.

„În numele Parchetului European (EPPO) din București, au fost efectuate astăzi percheziții la un spital și la un consiliu județean din regiunea Muntenia, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu”, au transmis procurorii europeni.

În total, au fost efectuate șapte percheziții, scopul fiind ridicarea de documente și mijloace de probă, inclusiv în format electronic.

Anchetatorii susțin că există indicii potrivit cărora valoarea estimată a echipamentelor medicale ar fi fost majorată în mod artificial pentru a justifica bugetul proiectului.

„Există motive întemeiate să se creadă că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului”, au precizat reprezentanții EPPO.

Potrivit procurorilor, aproape 70 de oferte de preț folosite pentru fundamentarea valorii proiectului ar fi fost neautentice.

Parchetul European a precizat că dosarul a fost transmis inițial de Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Ulterior, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a transmis un raport privind suspiciunile de fraudă și a oferit sprijin operațional în cadrul anchetei.

La desfășurarea perchezițiilor au participat procurorii structurii EPPO din România, polițiști ai Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, ai Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din București și Cluj, precum și luptători ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române.