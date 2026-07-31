Monden

Dr. Monica Pop, mesaj dramatic din spital după AVC: „Am fost cel mai aproape de cealaltă lume”

Comentează știrea
Dr. Monica Pop, mesaj dramatic din spital după AVC: „Am fost cel mai aproape de cealaltă lume”Monica Pop. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Medicul Monica Pop a anunțat că este internată la Spitalul Elias după ce a suferit un accident vascular cerebral. Fostul manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București susține într-un mesaj pe Facebook că episodul a apărut după un conflict puternic cu actualul manager al unității, Marian Burcea, pe care îl acuză de un comportament inadmisibil.

Monica Pop a legat episodul medical de o supărare puternică

Monica Pop a anunțat că a suferit un AVC și că se află internată în Secția de Neurologie a Spitalului Elias. Medicul a legat episodul medical de o supărare puternică provocată, potrivit relatării sale, de un conflict cu actualul manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, Marian Burcea.

În mesajul publicat pe Facebook, Monica Pop a prezentat relația pe care a avut-o cu Marian Burcea și a susținut că l-a sprijinit de-a lungul carierei. Aceasta afirmă că a contribuit inclusiv la numirea lui în funcția de manager după încheierea propriului mandat.

„IUDA LA PATRAT! Miercuri am fost cel mai aproape de cealaltă lume...!! Am condus Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București. Datorită mie și la rugămințile mele a fost numit în locul meu domnul general dr. Marian Burcea, cândva un bun prieten de 25 de ani, pe care eu l-am ajutat enorm. I-am păstrat postul când a fost dat afară (pe nedrept, este adevărat)”, a scris Monica Pop pe Facebook.

Monica Pop spune că relația cu Marian Burcea s-a deteriorat

Medicul susține că relația dintre cei doi s-a schimbat în ultima perioadă și îl acuză pe actualul manager că s-ar fi purtat lipsit de respect față de ea.

Potrivit relatării sale, incidentul care a afectat-o cel mai puternic s-ar fi petrecut vineri, în fața unor pacienți. Monica Pop afirmă că Marian Burcea i s-ar fi adresat într-o manieră pe care a considerat-o inadmisibilă.

„Am făcut tot ce am putut pentru el, iar el a lovit pe la spate. A schimbat numele spitalului fără să-mi spună nimic, cu un nume care nu a avut nicio contribuție la partea administrativă a spitalului. Am văzut pe Facebook. Nimeni nu l-a crezut capabil de așa ceva! În repetate rânduri s-a purtat inadmisibil față de un om care i-a fost sprijin și datorită căruia a ajuns în această poziție! Vineri m-a admonestat oribil în fața unor pacienți. M-am supărat foarte tare și am făcut un AVC de supărare, acum fiind internată în Secția de Neurologie a Spitalului Elias. Medicii și personalul sunt minunați! Le mulțumesc din suflet!”, a adăugat ea.

Dr. Marian Burcea

Dr. Marian Burcea. Sursă foto: captură video

Medicul se află internat la Spitalul Elias

Monica Pop nu a oferit detalii despre gravitatea accidentului vascular cerebral, despre investigațiile medicale efectuate sau despre evoluția stării sale de sănătate.

Aceasta a anunțat însă că se află sub supravegherea medicilor de la Spitalul Elias și a mulțumit personalului Secției de Neurologie pentru îngrijirile primite.

Afirmația potrivit căreia AVC-ul ar fi fost provocat de supărare îi aparține Monicăi Pop. În mesajul publicat, medicul nu a prezentat informații despre o eventuală concluzie medicală privind cauza episodului.

Acuzații privind conducerea Spitalului de Oftalmologie

În aceeași postare, Monica Pop a criticat modul în care este administrat în prezent Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București.

Fostul manager susține că atmosfera din unitatea medicală s-a schimbat și acuză lipsa dialogului cu angajații, umilirea unor colegi și existența unor persoane care ar raporta conducerii momentele în care ea apare în spital.

„„Așa lovesc cei fără caracter, cărora le-ai făcut atâta bine și care invidiază clar felul în care stăteau lucrurile în Spital înainte! Nu-l ascultă nimeni, nu știe să fie manager pentru colegi și personal. Îi place să umilească, acum e pe «caii cei mari» și cu alți colegi, căci așa i se pune lui pata pe câte unul... Toți spun la fel: NU se compară cu înainte!. Are informatori care mi-au spus că le-a cerut să-i dea telefon când apar eu, încercând să pun puțină ordine! Nu mai există așa ceva în Spitalul nostru, care a fost un model. Nu mai e!”, a conchis medicul.

Mesaj Monica Pop

Mesaj Monica Pop, Sursă captură foto

Stiri calde

20:18 - Sorin Grindeanu, mesaj de susținere pentru Spania în criza din Ceuta: România își arată solidaritatea

20:07 - Pernele din pene și somnul odihnitor: metoda corectă de curățare pentru a le păstra moi și pufoase

19:55 - Rate mai mari din cauza ROBOR. Cum pot cere despăgubiri clienții băncilor sancționate

19:45 - Strămoșii omului stăpâneau tehnici complexe cu mult înainte de estimările actuale. Un ciocan vechi de 500.000 de ani ...

19:37 - Cea mai gravă epidemie de Ebola din istoria RD Congo. Semnalul de alarmă tras de Organizația Mondială a Sănătății

19:27 - Turist mort pe un traseu din Munții Făgăraș. Trupul a fost recuperat cu elicopterul

HAI România!

Spune ceva bun despre România!

Spune ceva bun despre România!

Cele două mari iluzii ale Occidentului despre Rusia

Cele două mari iluzii ale Occidentului despre Rusia

Adrian Păunescu și Securitatea lui Ceaușescu

Adrian Păunescu și Securitatea lui Ceaușescu

Proiecte speciale