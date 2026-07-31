Medicul Monica Pop a anunțat că este internată la Spitalul Elias după ce a suferit un accident vascular cerebral. Fostul manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București susține într-un mesaj pe Facebook că episodul a apărut după un conflict puternic cu actualul manager al unității, Marian Burcea, pe care îl acuză de un comportament inadmisibil.

Monica Pop a anunțat că a suferit un AVC și că se află internată în Secția de Neurologie a Spitalului Elias. Medicul a legat episodul medical de o supărare puternică provocată, potrivit relatării sale, de un conflict cu actualul manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, Marian Burcea.

În mesajul publicat pe Facebook, Monica Pop a prezentat relația pe care a avut-o cu Marian Burcea și a susținut că l-a sprijinit de-a lungul carierei. Aceasta afirmă că a contribuit inclusiv la numirea lui în funcția de manager după încheierea propriului mandat.

„IUDA LA PATRAT! Miercuri am fost cel mai aproape de cealaltă lume...!! Am condus Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București. Datorită mie și la rugămințile mele a fost numit în locul meu domnul general dr. Marian Burcea, cândva un bun prieten de 25 de ani, pe care eu l-am ajutat enorm. I-am păstrat postul când a fost dat afară (pe nedrept, este adevărat)”, a scris Monica Pop pe Facebook.

Medicul susține că relația dintre cei doi s-a schimbat în ultima perioadă și îl acuză pe actualul manager că s-ar fi purtat lipsit de respect față de ea.

Potrivit relatării sale, incidentul care a afectat-o cel mai puternic s-ar fi petrecut vineri, în fața unor pacienți. Monica Pop afirmă că Marian Burcea i s-ar fi adresat într-o manieră pe care a considerat-o inadmisibilă.

„Am făcut tot ce am putut pentru el, iar el a lovit pe la spate. A schimbat numele spitalului fără să-mi spună nimic, cu un nume care nu a avut nicio contribuție la partea administrativă a spitalului. Am văzut pe Facebook. Nimeni nu l-a crezut capabil de așa ceva! În repetate rânduri s-a purtat inadmisibil față de un om care i-a fost sprijin și datorită căruia a ajuns în această poziție! Vineri m-a admonestat oribil în fața unor pacienți. M-am supărat foarte tare și am făcut un AVC de supărare, acum fiind internată în Secția de Neurologie a Spitalului Elias. Medicii și personalul sunt minunați! Le mulțumesc din suflet!”, a adăugat ea.

Monica Pop nu a oferit detalii despre gravitatea accidentului vascular cerebral, despre investigațiile medicale efectuate sau despre evoluția stării sale de sănătate.

Aceasta a anunțat însă că se află sub supravegherea medicilor de la Spitalul Elias și a mulțumit personalului Secției de Neurologie pentru îngrijirile primite.

Afirmația potrivit căreia AVC-ul ar fi fost provocat de supărare îi aparține Monicăi Pop. În mesajul publicat, medicul nu a prezentat informații despre o eventuală concluzie medicală privind cauza episodului.

În aceeași postare, Monica Pop a criticat modul în care este administrat în prezent Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București.

Fostul manager susține că atmosfera din unitatea medicală s-a schimbat și acuză lipsa dialogului cu angajații, umilirea unor colegi și existența unor persoane care ar raporta conducerii momentele în care ea apare în spital.