Muncă la privat pe banii de la stat. Controale de amploare la Spitalul Elias

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a extins verificările la Spitalul Elias după ce a ieșit la iveală cazul unui chirurg care ar fi operat în privat în timpul programului de lucru la stat, au anunțat surse oficiale din minister.

Controlul, realizat de Corpul de Control al ministerului, a început după ce medicul a fost surprins într-un videoclip în care anunța că se pregătea pentru o a doua intervenție chirurgicală într-o zi lucrătoare, fără ca concediul să fie aprobat sau înregistrat în sistemul intern al spitalului.

Inițial, verificările au fost declanșate după incidentul de la un alt spital public, unde un chirurg a lucrat la privat în timpul programului de stat. În urma acestui caz, Rogobete a decis extinderea controalelor și la Spitalul Elias, în contextul în care mai mulți medici ar fi suspectați că pleacă din unitățile publice pentru a activa în spitale private sau clinici.

Controlul se desfășoară pe parcursul acestei săptămâni, iar rezultatele ar putea fi făcute publice la începutul săptămânii viitoare.

Potrivit informațiilor transmise de surse din minister, verificările urmăresc respectarea programului de lucru, înregistrarea corectă a concediilor și orice potențial conflict de interese între activitatea de la stat și cea de la privat. În timpul controlului, au apărut indicii că mai mulți medici din diferite secții ar putea să nu respecte programul stabilit în spitalele publice, fapt care a determinat extinderea anchetei.

Această situație nu se limitează doar la Spitalul Elias. La Spitalul de Urgență din Târgu Mureș a fost deschisă o anchetă internă similară, vizând medicii din ambulatoriu care ar părăsi unitatea publică pentru a desfășura activități private, încălcând regulamentele interne.

Ministrul Sănătății a comentat fenomenul la sfârșitul săptămânii trecute, precizând că încercările de a controla situația „doar cu vorba bună” nu au efect, de aceea s-a decis aplicarea unor controale oficiale. Rogobete a explicat că scopul este de a pune presiune pe sistem și de a asigura respectarea programului de lucru în spitalele publice, prevenind astfel conflictele de interese și abuzurile legate de activitatea medicală paralelă.