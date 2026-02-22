Rogobete: Medicii au dreptul să aleagă unde lucrează, dar nu am să-l contrazic public pe premier
- Maria Dima
- 22 februarie 2026, 23:16
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că profesia de medic este una mobilă și că legislația europeană îi conferă acest drept fiecărui cadru medical de a decide unde să profeseze. Declarația a venit în contextul discuțiilor despre obligativitatea pentru absolvenții de medicină care au urmat cursuri finanțate de stat de a lucra o perioadă în România.
Scandalul rezidenților. Rogobete nu-l contrazice pe Bolojan, dar nu este de acord cu premierul
Întrebat la un post TV dacă a încurajat propunerea premierului Ilie Bolojan privind obligativitatea pentru tinerii medici de a rămâne în țară, Rogobete a precizat că a abordat subiectul „echilibrat”.
„Nu am să-l contrazic public pe premier, nu acesta este rostul, până la urmă suntem o echipă, chiar dacă uneori apar disensiuni. Profesie de medic este reglementată la nivelul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că este una dintre puținele profesii cu directive clare. Un element important se referă la mobilitate: medicul are dreptul să aleagă unde lucrează”, a declarat ministrul Sănătății.
Bolojan: Ai o obligație față de țară și trebuie să profesezi câțiva ani în România
Premierul Ilie Bolojan a declarat că statul investește în pregătirea medicilor și că această investiție presupune o obligație față de țară. „Dacă beneficiezi în România de o pregătire medicală integrală, studii la buget și rezidențiat plătit de stat, ai o obligație față de țară și trebuie să profesezi câțiva ani în România. Trebuie să avem curajul să luăm decizii care uneori nu sună bine și să distribuim medicii acolo unde este nevoie, în rural sau în orașele mici”, a afirmat Bolojan.
Dezbateri aprinse în sistemul medical
Declarațiile premierului au stârnit un val de reacții în rândul profesioniștilor din sistemul sanitar, mulți exprimându-și îngrijorarea față de restricționarea mobilității medicilor tineri, în timp ce alții au apreciat inițiativa ca fiind necesară pentru acoperirea deficitului de personal în zonele deficitare.
Ministrul Rogobete a mai spus că, deși mobilitatea este un drept european, este important ca România să găsească soluții pentru a menține medicii în sistemul public și a asigura servicii medicale echitabile pe tot teritoriul țării.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.