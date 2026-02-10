Bolojan: Medicii pregătiți pe bani publici ar trebui să profeseze câțiva ani în România

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România pentru cel puțin câțiva ani după finalizarea studiilor. „Cel puţin câţiva ani de zile – doi, trei, patru, cinci ani de zile – trebuie să lucrezi undeva în România. Dar haideţi să punem asta în practică”, a spus acesta, la dezbaterea cu primarii, organizată de Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România.

Premierul a afirmat că, în contextul dezechilibrelor dintre mediul rural și cel urban în privința numărului de medici, cei care beneficiază în România de pregătire medicală pe întreg parcursul studiilor, finanțate de la buget, au o obligație față de țară și ar trebui să profeseze aici cel puțin câțiva ani.

„În ceea ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural, urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi în ţara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român, ai o obligaţie faţă de ţara asta şi cel puţin câţiva ani de zile, doi, trei, patru, cinci ani de zile trebuie să lucrezi undeva în România”, a spus acesta.

El a atras atenția că există aproximativ 7.000 de absolvenți ai facultăților de medicină din România, dintre care doar 1.000 lucrează în sectorul public, în timp ce mulți medici români aleg să profeseze în alte țări.

„Atunci cu siguranţă nu vom avea 7.000 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină din România, vreo 4.000 la rezidenţiat şi, după nu ştiu câţi ani de zile, cam 1.000 de angajaţi în sectorul public. Şi ceilalţi, din păcate, sunt pierduţi şi suntem pe locurile unu, doi şi trei, în multe ţări europene, ca număr de medici”, a explicat Bolojan.

Potrivit premierului, în acest context trebuie luate decizii „care uneori nu sună bine”.

„Dar pentru asta trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi, într-adevăr, să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urban mic şi aşa mai departe”, a mai adăugat Bolojan.