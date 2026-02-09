Social

Bolojan pune presiune pe primării: Nu mai trebuie să stea cu mâna întinsă către bugetul de stat

Bolojan pune presiune pe primării: Nu mai trebuie să stea cu mâna întinsă către bugetul de stat
Din cuprinsul articolului

Relația dintre Guvern și autoritățile locale traversează o perioadă de tensiune, a recunoscut luni seară, la Digi24, premierul Ilie Bolojan, pe fondul reducerii transferurilor de la bugetul de stat către primării. Șeful Executivului a explicat că administrațiile locale trebuie să se descurce „mai mult din banii proprii”, susținând că actualul model de finanțare nu mai este sustenabil.

Bolojan, mesaj pentru primarii din România

„Nu mai puteam să transferăm sume imense către autoritățile locale”, a afirmat Bolojan, argumentând că România a ajuns într-o situație paradoxală, în care primăriile cheltuiesc mai mult decât produc, diferența fiind acoperită constant de la centru.

Premierul a comparat situația economică a României cu cea a altor state europene.

„În Europa, veniturile totale pe care le încasează primăriile din taxele locale acoperă, în general, toate cheltuielile. (…) În România, toate veniturile autorităților locale acoperă doar un sfert din cheltuielile de personal”, a arătat el.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: Captură video

Detalii despre majorarea impozitelor locale

Bolojan a explicat că majorarea impozitelor locale ar trebui să compenseze reducerea banilor veniți de la stat.

„Per total, autoritățile locale vor avea sume mai mari față de anul trecut”, a spus el, menționând că fondurile suplimentare vor proveni din impozitele majorate.

Premierul a subliniat că administrațiile locale trebuie să își gestioneze mai eficient cheltuielile.

„Cetățenii trebuie să vadă ce se întâmplă cu banii pe care îi plătesc. Dacă toți banii pe care îi încasezi îi folosești pentru funcționarea instituției și nu faci nimic în comunitate, înseamnă că instituția nu mai există pentru oameni”, a mai spus premierul.

Deciziile luate de Bolojan au stârnit un val de nemulțumiri

Nemulțumirile primarilor au fost accentuate și de factorul politic, cu proteste în județe precum Harghita și Covasna. Premierul a menționat că, pe lângă deciziile locale, protestele ar putea fi influențate de „campanii” sau „mize politice”.

Reorganizarea administrativă rămâne o amenințare în contextul actual. Bolojan a avertizat că pe termen lung Guvernul are două opțiuni.

„Ori dovedim că administrația poate funcționa cu personal mai redus și mai eficient, ori este doar o problemă de timp până când se va ajunge la o reorganizare administrativ-teritorială”, a explicat el.

Premierul a criticat administrațiile locale pentru că au angajat personal peste necesar, menționând că unele comune trebuie acum să reducă aceste posturi suplimentare. El a adăugat că primăriile nu mai pot conta pe stat pentru cofinanțarea proiectelor mari și că trebuie să apeleze la credite, exemplificând cu modelul aplicat în Oradea și Bihor.

„Sunt comune care, din păcate, și-au angajat mai mulți oameni decât era necesar și acum vor trebui să reducă acest personal suplimentar. Nu mai trebuie să stea cu mâna întinsă către bugetul de stat, ci trebuie să meargă să-și contracteze un credit”, a mai spus premierul.

