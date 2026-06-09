Preoții din România ar urma să beneficieze de noi grile salariale începând cu 1 ianuarie 2027, dacă proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice va fi adoptat în forma aflată în prezent în dezbatere publică.

Documentul publicat de Ministerul Muncii stabilește coeficieni noi pentru personalul clerical, iar salariile brute propuse pornesc de la 5.822 de lei pentru anumite funcții și pot depăși 6.900 de lei în cazul preoților cu grad și studii superioare.

Modificările fac parte din reforma amplă a salarizării bugetare, care ar urma să intre integral în vigoare la începutul anului viitor.

Potrivit proiectului, salariile din sectorul public vor fi calculate prin înmulțirea unui coeficient de salarizare cu o valoare de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul 2027, valoarea de referință propusă este de 4.100 de lei.

În cazul personalului clerical, coeficienții prevăzuți în proiect indică salarii brute cuprinse între aproximativ 5.822 și 6.920 de lei, în funcție de nivelul studiilor, gradul profesional și vechime.

Datele publicate odată cu proiectul arată că un preot debutant cu studii medii se situează la baza grilei salariale, în timp ce un preot de gradul I cu studii superioare se află la nivelul maxim al categoriei analizate.

Sistemul propus urmărește uniformizarea modului de salarizare în întreg sectorul public, prin introducerea unor coeficienți unici și reducerea numărului de sporuri existente în prezent.

Noua lege nu se limitează la personalul clerical. Proiectul include grile actualizate pentru profesori, medici, polițiști, militari, funcționari publici și magistrați. Potrivit Ministerului Muncii, obiectivul este reducerea discrepanțelor dintre diferitele categorii profesionale și crearea unui sistem mai transparent de remunerare.

Autoritățile susțin că aplicarea noii legi nu ar trebui să conducă la diminuarea veniturilor aflate deja în plată, inclusiv în situațiile în care noile grile indică valori mai mici decât salariile actuale. Pentru astfel de cazuri sunt prevăzute mecanisme compensatorii.

Conform proiectului aflat în dezbatere, noua lege a salarizării ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Până atunci, documentul trebuie să parcurgă etapele de consultare publică, avizare și adoptare în Parlament.