Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a atras atenția asupra unor prevederi din proiectul noii legi a salarizării care, în opinia organizației, pot genera dezechilibre în sistemul medical. Potrivit acesteia, medicii rezidenți ar putea ajunge să fie încadrați la salarii mai mici după trecerea într-un nou an de pregătire, iar coeficienții propuși pentru personalul medical ar crea diferențe considerate nejustificate între categorii profesionale.

Președintele Colegiului Medicilor a susținut că proiectul de lege aflat în discuție poate produce situații în care promovarea profesională să nu fie însoțită de o creștere a veniturilor.

Potrivit Cătălinei Poiană, una dintre problemele identificate vizează modul de încadrare salarială a medicilor rezidenți atunci când trec într-un nou an de pregătire.

„Plata medicului rezident acum este mică şi inadecvată, dar conform acestei noi legi a salarizării, practic, sunt două riscuri majore pentru încadrare, să zic. Pe de o parte, promovarea profesională poate să ducă la scăderea salariului. Este incredibil. Cei care au avut credite cu ROBOR ar putea cere despăgubiri. Anunțul făcut de Consiliul Concurenței Rock'n Roll-ul văzut în 1957 prin ochii secretarului Uniunii Compozitorilor: Femeile sunt molestate, călcate în picioare, azvârlite, stropşite ca pătlăgelele, învârtite în tumbe Deci, dacă un rezident trece din anul II în anul III sau din anul III în anul IV, el în anul respectiv, în anul III în care era, avea o compensare, pentru că legea spune că nu poţi să ai, conform noii legi, un salariu mai mic decât cel pe care îl ai acum, dar în momentul în care el trece în anul următor, intră, deşi a promovat, practic el intră la un nivel de salarizare mai mic decât cel pe care îl avea, pentru că intră într-o nouă categorie. Şi acest lucru poate să creeze şi diferenţe mari salariale între medici care îşi desfăşoară activităţi similare, însă asta este în funcţie de momentul în care este medicul respectiv încadrat”, a afirmat, luni, într-o conferinţă de presă, Cătălina Poiană.

Potrivit reprezentanților Colegiului Medicilor, mecanismul propus în proiectul legislativ poate genera situații în care medici care desfășoară activități comparabile să primească salarii diferite.

Cătălina Poiană a explicat că aceste diferențe ar putea apărea în funcție de momentul în care personalul medical este încadrat în noul sistem de salarizare.

În opinia sa, prevederile actuale ale proiectului necesită o analiză suplimentară pentru a evita apariția unor dezechilibre între angajați aflați în situații profesionale similare.

O altă observație formulată de Colegiul Medicilor se referă la coeficienții de salarizare incluși în proiectul de lege.

Președintele organizației a afirmat că valorile propuse pentru personalul medico-sanitar sunt considerate nefavorabile în comparație cu alte categorii profesionale.

„Şi poate lucrul care ne doare cel mai tare se referă la Anexa 2, în care coeficienţii care sunt propuşi pentru a fi utilizaţi sunt extrem de nefavorabili. Aici sunt numai coeficienţii de salarizare pentru personalul medico-sanitar, dar dacă comparăm aceşti coeficienţi cu alte categorii, constatăm că un medic, un medic obişnuit, un medic de medicină generală are un coeficient de salarizare care se ia în discuţie pentru calculul următor de 1,76, care este mai mic decât al unui asistent medical principal licenţiat. Există o diferenţiere sau mai bine zis o nedreptate care nu recunoaşte practic nivelul de pregătire profesională al medicului. Şi bineînţeles că de aici decurge calculul şi apar diferenţele”, a declarat Cătălina Poiană.

Observațiile formulate de organizația profesională vizează atât modul de evoluție salarială a medicilor rezidenți, cât și formula de calcul propusă pentru personalul medical.

Reprezentanții Colegiului Medicilor susțin că actuala formă a proiectului poate genera diferențe salariale și situații care nu reflectă nivelul de pregătire și responsabilitate al profesiei medicale.