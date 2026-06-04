Legea salarizării trebuie construită în limitele bugetare actuale și în acord cu angajamentele asumate prin PNRR, a declarat Ilie Bolojan, după desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Acesta a precizat că veniturile angajaților nu vor fi diminuate, însă a vorbit despre posibile reașezări în sistem și despre variantele prin care salariile ar putea crește în viitor.

Ilie Bolojan a abordat subiectul noii legi a salarizării, una dintre temele care au generat dezbateri în spațiul public în ultimele luni. Acesta a explicat că promisiunile privind majorările salariale trebuie raportate la posibilitățile reale ale bugetului de stat.

„E o eroare să creezi așteptări care nu pot să fie onorate. Au fost speranțe de creșteri de salarii ca în 2024. Nu se mai putea. Veneam după o perioadă de plafonare de pensii, salarii. Dar avem inflația, nu se mai poate merge așa. Trebuie o formă de indexare de anul viitor. În plus, să respectăm angajamentele PNRR. Trebuie făcută o lege. Toate categoriile așteaptă să vadă ce se întâmplă”, a declarat Ilie Bolojan la Euronews.

Premierul interimar a explicat că fondul total de salarii din sectorul public impune limite clare în privința eventualelor creșteri salariale. Potrivit acestuia, partidele au discutat deja despre nivelul sumelor care pot fi alocate în acest scop.

„Fondul de salarii e de 166 miliarde și nu putem crește acest fond adică să păstrăm estimările din PIB. Deci față de estimări putem crește cu 7, 8 miliarde. Partidele au agreat că limita agreată este 2 miliarde”, a mai spus acesta.

Bolojan a arătat că noua lege trebuie să țină cont atât de constrângerile financiare, cât și de așteptările diferitelor categorii de angajați din sistemul public.

În ceea ce privește veniturile angajaților, Ilie Bolojan a afirmat că acestea nu vor fi reduse prin aplicarea noii legi a salarizării. El a explicat însă că pot exista modificări în structura actuală a sistemului de plată.

„Veniturile nu scad. S-au generat unele așteptări și nu s-au crescut oamenii au fost nemulțumiți. Sunt două soluții pentru a crește. Sau mai mulți bani la buget, sau reducem baza de cheltuieli. Eu zic că a doua e soluția cea mai bună. E personal supradimensionat în multe instituții.

Așa s-a gândit sistemul, veniturile care include salarii și sporuri să nu scadă. Veniturile nu scad. Dar vor fi unele reașezări. E greu să mulțumești oamenii când ai puțin de împărțit”, a declarat Bolojan.