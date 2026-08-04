Un urs a distrus un autoturism parcat pe Transfăgărășan, după ce a spart unul dintre geamuri și a intrat în interior în căutare de hrană. Scenele au fost filmate de un turist din Argeș, iar imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare. Conform primelor informații legate de acest caz, autoturismul aparține unor turiști din Cehia, care plecaseră într-o scurtă drumeție și își lăsaseră mașina parcată în zonă. Reprezentanții Instituției Prefectului Argeș atrag atenția că hrănirea acestora este interzisă.

Animalul a profitat de lipsa proprietarilor, a spart unul dintre geamurile autoturismului și a răscolit interiorul în încercarea de a găsi alimente.

La întoarcere de pe traseul urmat pe Transfăgărășan, turiștii și-au găsit mașina avariată. În imagini se vede cum ursul sparge geamul autoturismului și caută hrană în interior, fără să fie deranjat de prezența oamenilor din apropiere.

Reprezentanții Instituției Prefectului Argeș atrag din nou atenția asupra riscurilor generate de hrănirea animalelor sălbatice.

„Reamintim cetățenilor că hrănirea urșilor nu este un act de bunătate, ci un pericol real pentru siguranța publică și pentru viața animalelor. Prin aceste acțiuni dorim să descurajăm comportamentele iresponsabile care transformă animalele sălbatice în prezențe constante pe drumurile publice sau în stațiuni”, au transmis reprezentanții Instituției Prefectului Argeș.

Specialiștii avertizează că urșii hrăniți de oameni își pierd teama naturală față de prezența umană și ajung să asocieze drumurile și zonele turistice cu surse ușoare de hrană.

Recent, un urs a ajuns în curtea unei școli din localitate, după ce a alergat prin grădina unui localnic. Animalul a încercat să scape săpând pe sub gardul unității de învățământ, iar echipa de intervenție a fost nevoită să demonteze o parte din poarta de acces pentru a putea ajunge în zona în care se afla.