Tot mai mulți șoferi folosesc căști sau earbuds la volan, fie pentru a asculta muzică, podcasturi, instrucțiuni de navigație, fie pentru a răspunde la apeluri. Dar pot primi amendă dacă poartă căști la volan? Ce prevede Codul rutier.

În România, legislația nu prevede, în mod expres, o sancțiune aplicată automat doar pentru simplul fapt că un conducător auto are căști în urechi.

Codul rutier nu conține un articol care să interzică în mod direct folosirea căștilor de către șoferii autoturismelor. Prin urmare, purtarea unei căști sau chiar a două căști nu reprezintă, prin ea însăși, o contravenție rutieră distinctă.

Situația este diferită atunci când șoferul folosește telefonul mobil în timp ce conduce. Legislația interzice utilizarea telefonului mobil sau a altor dispozitive mobile prevăzute cu funcția de redare ori înregistrare text, foto sau video atunci când acestea sunt ținute în mână. În acest caz, sancțiunea este aplicată pentru folosirea dispozitivului în timpul conducerii, nu pentru căștile utilizate.

De exemplu, un conducător auto poate asculta muzică printr-un sistem hands-free sau poate purta o cască pentru a prelua un apel fără să țină telefonul în mână.

Totuși, folosirea căștilor poate ridica probleme de siguranță dacă volumul este atât de ridicat încât șoferul nu mai aude claxoanele, sirenele ambulanțelor, autospecialelor de poliție sau ale pompierilor și alte semnale sonore importante.

Într-o asemenea situație, simpla purtare a căștilor nu este automat sancționată. Poliția poate aplica însă o amendă dacă șoferul comite o abatere concretă, cum ar fi neacordarea priorității, neobservarea unui semnal al unui vehicul de intervenție, schimbarea periculoasă a benzii sau producerea unui accident.

De asemenea, dacă un conducător auto este oprit și se constată că nu a respectat o obligație prevăzută de legislația rutieră, sancțiunea va fi stabilită pentru fapta respectivă. Căștile pot fi analizate ca element care a contribuit la neatenție, însă nu reprezintă automat motivul amenzii.

Pentru siguranță, șoferii ar trebui să evite folosirea căștilor pe ambele urechi și să păstreze volumul la un nivel care permite auzirea sunetelor din trafic. O soluție mai sigură poate fi utilizarea sistemului audio al mașinii sau a funcției hands-free.

Concluzia este că, în România, nu există o „amendă pentru căști la volan” aplicată automat. Șoferul poate fi sancționat doar dacă încalcă o regulă concretă sau dacă utilizarea căștilor contribuie la un comportament periculos în trafic.