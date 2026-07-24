Amenda neașteptată de la semafor. Nu contează că ești oprit

Un gest pe care mulți șoferi îl consideră inofensiv – verificarea telefonului mobil în timp ce așteaptă la semafor – poate atrage sancțiuni, în funcție de situația concretă în care este constatată fapta, potrivit Codului Rutier.

Regula privind folosirea telefonului la volan este una dintre cele mai frecvent încălcate prevederi din legislația rutieră.

Codul Rutier interzice conducătorilor de vehicule să folosească telefoanele mobile atunci când se află „în timpul deplasării pe drumurile publice”, cu excepția dispozitivelor de tip „mâini libere” (handsfree).

În practică, oprirea la semafor nu înseamnă automat că șoferul a ieșit din situația de trafic - sau cel puțin așa interpretează poliția.

Astfel, dacă acesta ține telefonul în mână și îl folosește în timp ce așteaptă schimbarea culorii semaforului, fapta poate fi considerată o încălcare a regulilor privind utilizarea telefonului mobil la volan.

Simplul fapt că mașina nu se deplasează în acel moment nu transformă automat situația într-una în care utilizarea telefonului este permisă.

Legislația permite folosirea telefonului doar prin intermediul unui dispozitiv de tip „mâini libere”, fără ca șoferul să țină aparatul în mână. În schimb, verificarea mesajelor, navigarea pe internet, efectuarea unei fotografii sau ținerea telefonului în mână în timpul participării la trafic pot duce la sancționare.

Potrivit prevederilor în vigoare, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării constituie contravenție. În anumite situații, dacă această faptă este însoțită de încălcarea unei alte reguli de circulație, sancțiunea poate fi mai severă, iar conducătorul auto poate primi și puncte de penalizare.

Pentru a evita orice risc, recomandarea este simplă: telefonul trebuie lăsat deoparte atunci când șoferul se află în trafic, inclusiv la semafor.

Dacă este necesară utilizarea aparatului, soluția sigură este oprirea într-un loc în care staționarea este legală și în condiții care nu mai implică participarea la circulație.