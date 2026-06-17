Verdele intermitent la semafor este unul dintre semnalele care generează cele mai multe confuzii în rândul șoferilor români. Mulți nu știu exact ce drepturi și obligații au în această situație, iar erorile pot duce la amenzi usturătoare, potrivit Codului Rutier.

Există două situații principale în care apare verdele intermitent:

Când lumina verde a semaforului începe să clipească, înseamnă că timpul alocat trecerii se apropie de final și urmează culoarea roșie. Este o situație tranzitorie a semaforului, care însă implică respectarea unor reguli.

Dacă șoferul trece pe roșu după ce verdele intermitent s-a terminat, riscă sancțiunea pentru trecere pe roșu:

Amendă : între 870 și 1.305 lei (6-8 puncte amendă)

: între (6-8 puncte amendă) 4 puncte de penalizare la permis

Aceasta este situația cea mai frecventă. Săgeata verde intermitent de pe semafor permite virajul la dreapta chiar dacă semaforul principal arată roșu.

Atenție! Săgeata verde intermitent nu îți oferă prioritate absolută. Șoferul este obligat să cedeze trecerea pietonilor și vehiculelor care au prioritate.

Circularea pe banda dedicată fără a vira la dreapta (mergi înainte sau la stânga) → 405 lei (2 puncte amendă)

(2 puncte amendă) Neacordarea priorității pietonilor sau altor vehicule la virajul la dreapta → 580 – 725 lei (4-5 puncte amendă) + 2-3 puncte de penalizare

(4-5 puncte amendă) + 2-3 puncte de penalizare Blocarea benzii dedicate (stai oprit pe ea fără a vira la dreapta) → 405 lei

Specialiștii recomandă șoferilor să fie extrem de atenți la semnalul verde intermitent, mai ales la intersecțiile aglomerate. „Verdele intermitent nu este o invitație de a accelera, ci un avertisment că roșul urmează imediat”, spun polițiștii rutieri.

În 2026, Poliția Rutieră a anunțat controale sporite la intersecțiile cu semafoare, tocmai din cauza numărului mare de accidente cauzate de nerespectarea semnalelor luminoase.

Chiar dacă există o săgeată pe verde intermitent, un șofer trebuie să verifice întotdeauna unde sunt pietonii și ceilalți participanți la trafic înainte de a vira.