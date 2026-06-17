Social

Verdele intermitent și capcanele sale. Toate contravențiile și amenzile

Comentează știrea
Verdele intermitent și capcanele sale. Toate contravențiile și amenzileSursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Verdele intermitent la semafor este unul dintre semnalele care generează cele mai multe confuzii în rândul șoferilor români. Mulți nu știu exact ce drepturi și obligații au în această situație, iar erorile pot duce la amenzi usturătoare, potrivit Codului Rutier.

Există două situații principale în care apare verdele intermitent:

Verde intermitent la semaforul principal

Când lumina verde a semaforului începe să clipească, înseamnă că timpul alocat trecerii se apropie de final și urmează culoarea roșie. Este o situație tranzitorie a semaforului, care însă implică respectarea unor reguli.

Dacă șoferul trece pe roșu după ce verdele intermitent s-a terminat, riscă sancțiunea pentru trecere pe roșu:

Anca Veștea, discretă în spațiul public. Cine este soția premierului desemnat
Anca Veștea, discretă în spațiul public. Cine este soția premierului desemnat
Elena Udrea, mărturisiri despre relația cu Adrian Alexandrov. Cum a avut grijă acesta de fiica lor
Elena Udrea, mărturisiri despre relația cu Adrian Alexandrov. Cum a avut grijă acesta de fiica lor
  • Amendă: între 870 și 1.305 lei (6-8 puncte amendă)
  • 4 puncte de penalizare la permis

Săgeata verde intermitent la dreapta

Aceasta este situația cea mai frecventă. Săgeata verde intermitent de pe semafor permite virajul la dreapta chiar dacă semaforul principal arată roșu.

Atenție! Săgeata verde intermitent nu îți oferă prioritate absolută. Șoferul este obligat să cedeze trecerea pietonilor și vehiculelor care au prioritate.

Trafic, mașini

Sursa foto: dreamstime.com

Amenzile posibile în cazul săgeții cu verde intermitent:

  • Circularea pe banda dedicată fără a vira la dreapta (mergi înainte sau la stânga) → 405 lei (2 puncte amendă)
  • Neacordarea priorității pietonilor sau altor vehicule la virajul la dreapta → 580 – 725 lei (4-5 puncte amendă) + 2-3 puncte de penalizare
  • Blocarea benzii dedicate (stai oprit pe ea fără a vira la dreapta) → 405 lei

Specialiștii recomandă șoferilor să fie extrem de atenți la semnalul verde intermitent, mai ales la intersecțiile aglomerate. „Verdele intermitent nu este o invitație de a accelera, ci un avertisment că roșul urmează imediat”, spun polițiștii rutieri.

În 2026, Poliția Rutieră a anunțat controale sporite la intersecțiile cu semafoare, tocmai din cauza numărului mare de accidente cauzate de nerespectarea semnalelor luminoase.

Chiar dacă există o săgeată pe verde intermitent, un șofer trebuie să verifice întotdeauna unde sunt pietonii și ceilalți participanți la trafic înainte de a vira.

Stiri calde

06:45 - Justiția britanică confirmă statutul de organizație teroristă pentru Palestine Action. Mii de susținători au fost are...
06:34 - Prognoza meteo, 17 iunie. Ploi torențiale, grindină și rafale de până la 70 km/h. Ce îi așteaptă pe bucureșteni
06:25 - Messi, hat-trick de legendă la Cupa Mondială. A egalat recordul lui Klose și a scris istorie pentru Argentina
06:16 - Calendar ortodox, 17 iunie. Pomenirea lui Manuil, Savel şi Ismail, cei trei frați martiri, care au suferit chinuri de...
06:05 - Verdele intermitent și capcanele sale. Toate contravențiile și amenzile
01:30 - Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa
23:59 - Povestea Cabanei Podragu, între tăcerea iernii și pașii verii. Deasupra norilor, muntele își primește din nou oaspeții
23:44 - Cum s-au cunoscut Veștea și Nicușor Dan. Prima lor întâlnire

HAI România!

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Proiecte speciale