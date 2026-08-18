Taxă nouă pentru camioane, din 2027. Ce drumuri sunt vizate

Landul Burgenland din Austria intenționează să introducă, din 2027, o taxă pentru camioanele care circulă pe anumite drumuri regionale, măsură care a atras deja critici din partea reprezentanților mediului de afaceri.

Proiectul vizează, într-o primă etapă, trei tronsoane de drumuri folosite inclusiv pentru traficul de tranzit.

Autoritățile din Burgenland susțin că măsura face parte din programul de guvernare al coaliției regionale și urmărește reglementarea traficului greu pe anumite rute. În schimb, Camera Economică a Austriei Inferioare (WKNÖ) avertizează că o astfel de taxă ar putea genera costuri suplimentare pentru transportatori și, indirect, pentru companii și consumatori.

Planul landului austriac prevede introducerea taxei pe trei tronsoane.

Este vorba despre ruta dintre Schachendorf și Kemeten, în direcția autostrăzii A2, despre tronsonul Rattersdorf – Steinberg-Dörfl și despre drumul dintre punctul de frontieră Klingenbach și legătura cu autostrada A3.

Proiectul este încă în etapa de pregătire legislativă. Autoritățile nu au stabilit definitiv nici mecanismul de plată. Potrivit informațiilor publicate de ORF Burgenland, este analizată atât varianta unui sistem cu vinietă online, cât și cea a unei taxe calculate în funcție de kilometrii parcurși.

Prin urmare, cuantumul final și modul exact de aplicare nu sunt încă definitive.

Camera Economică a Austriei Inferioare consideră că efectele măsurii nu s-ar limita la transportul internațional de tranzit.

Instituția atrage atenția că firme din Austria Inferioară ar putea plăti taxa atunci când livrează mărfuri în Burgenland, transportă materiale către șantiere sau prestează servicii în land.

Argumentul principal al reprezentanților mediului de afaceri este că o creștere a costurilor de transport poate fi transferată mai departe în lanțul de aprovizionare.

Wolfgang Ecker, președintele WKNÖ, a cerut guvernului landului Burgenland să renunțe la proiect în etapa de consultare. Potrivit declarației sale, „cine scumpește transporturile scumpește și produsele de pe rafturi”.

Ecker a mai susținut că, în special în zonele rurale, noile taxe nu ar trebui să îngreuneze aprovizionarea.

WKNÖ susține că o mare parte a transporturilor de mărfuri se desfășoară pe distanțe relativ scurte. Din acest motiv, instituția consideră că impactul unei taxe regionale ar putea fi mai larg decât cel asupra transportului internațional.

Companiile care folosesc camioane pentru livrări, aprovizionarea șantierelor sau deplasarea echipamentelor în Burgenland ar putea ajunge să includă costul taxei în prețurile serviciilor.

Critica mediului de afaceri se referă astfel nu doar la transportatori, ci și la comercianți, producători, meșteșugari și furnizori de servicii.

Camera Economică a atras atenția și asupra transportului de persoane.

Potrivit poziției WKNÖ, costurile suplimentare ar putea ajunge să afecteze inclusiv firmele care efectuează curse cu autobuze, cu posibile consecințe pentru servicii precum excursiile școlare.

În același timp, autoritățile din Burgenland nu au prezentat încă toate detaliile sistemului de taxare, astfel că impactul financiar exact asupra companiilor nu poate fi calculat în acest moment.

Landul Burgenland menține în prezent proiectul de introducere a taxei pentru camioane. ORF relata că autoritățile urmăresc implementarea măsurii până la sfârșitul anului 2026, astfel încât aceasta să poată fi aplicată în 2027.

Noua taxă s-ar adăuga sistemului existent de taxare din Austria. În prezent, vehiculele de peste 3,5 tone care utilizează autostrăzile și drumurile expres sunt supuse unei taxe calculate în funcție de distanță, numărul de axe și caracteristicile de emisii ale vehiculului.

În cazul Burgenlandului este vorba însă despre o măsură distinctă, aplicată unor drumuri regionale.