Politica

Mirabela Grădinaru, discuții cu Prima Doamnă a Austriei. Ce colaborări ar putea urma între România și Austria

Mirabela Grădinaru, discuții cu Prima Doamnă a Austriei. Ce colaborări ar putea urma între România și AustriaMirabela Gradinaru si Prima Doamna a Austriei. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, s-a întâlnit la New York cu Prima Doamnă a Austriei, Doris Schmidauer. Cele două au discutat despre copii, educație, egalitatea de șanse și reziliență. Întâlnirea a avut loc în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, potrivit Administrației Prezidențiale.

Mirabela Grădinaru și Doris Schmidauer au discutat despre copii și educație

„În marja Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a avut o întâlnire bilaterală cu Prima Doamnă a Austriei, Doris Schmidauer. Dialogul a continuat într-o atmosferă deschisă şi caldă, pornind de la întâlnirea de anul trecut, de la Salzburg, şi de la preocupările comune privind copiii, educaţia, egalitatea de şanse şi rezilienţa”, anunţă, joi, Administraţia Prezidenţială.

Întâlnirea de la New York a continuat dialogul început anul trecut, la Salzburg, între Mirabela Grădinaru și Doris Schmidauer.

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Elevi. Sursa foto: AI

Mirabela Grădinaru vede posibilitatea unor colaborări între România și Austria

Mirabela Grădinaru a vorbit despre temele de interes comun și despre posibilitatea ca acestea să stea la baza unor colaborări între cele două țări.

„M-am bucurat foarte mult şi de reîntâlnirea călduroasă cu doamna Doris Schmidauer, Prima Doamnă a Austriei, după dialogul foarte frumos pe care l-am început anul trecut, la Salzburg. Avem multe preocupări comune – de la copii şi educaţie la egalitatea de şanse şi rezilienţă – şi cred că tocmai aceste valori comune pot crea, în timp, colaborări foarte fireşti între ţările noastre”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Întâlnirea a vizat oportunitățile pentru tineri

Potrivit Administrației Prezidențiale, „întâlnirea reconfirmă importanţa dialogului şi a schimbului de experienţă în domenii care privesc direct bunăstarea copiilor, oportunităţile pentru tineri şi construirea unor societăţi mai incluzive şi mai reziliente”.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat, la New York, la cea de-a 81-a reuniune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

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