Update 21:28. Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis joi că Statele Unite și Iranul ar trebui să își soluționeze „cât mai repede posibil” divergențele prin negocieri. Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei liderului chinez la Washington și au fost relatate de agenția de stat Xinhua.

În timpul întâlnirii de la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, Xi Jinping i-a cerut, de asemenea, să manifeste „prudență” în ceea ce privește problema Taiwanului.

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Președintele american Donald Trump l-a primit joi pe omologul său chinez, Xi Jinping, la Casa Albă, în cadrul vizitei de stat de trei zile a liderului de la Beijing. Cei doi au transmis mesaje despre relația dintre Statele Unite și China, iar discuțiile vizează inclusiv comerțul, securitatea și inteligența artificială. Vizita lui Xi la Washington are loc pentru prima dată după mai bine de un deceniu, potrivit AFP.

Vizita de stat a lui Xi Jinping la Washington a început cu o ceremonie oficială organizată la Casa Albă. Programul include o paradă militară și un survol aerian, urmate de discuții și de un dineu de stat oferit în onoarea președintelui chinez.

Pe agenda întâlnirii se află mai multe teme sensibile din relația dintre Washington și Beijing, printre care comerțul, securitatea, Taiwanul și dezvoltarea inteligenței artificiale.

Donald Trump și-a descris relația cu liderul chinez drept o „mare prietenie” și a susținut că cele două țări au înregistrat „progrese uriașe” în problemele bilaterale.

Președintele american a afirmat că discuțiile cu Xi Jinping vor aborda „subiecte fierbinți” precum securitatea și inteligența artificială.

„Vom aborda subiecte fierbinți privind securitatea, tehnologia şi super inteligenţa”, a declarat Trump, care desemnează de câteva zile Ai drept „super inteligenţa”.

La rândul său, Xi Jinping a subliniat importanța comunicării dintre cele două state și a vorbit despre responsabilitatea pe care China și Statele Unite o au în raport cu progresul uman.

„În faţa schimbărilor lumii noastre, a epocii noastre, de o importanţă istorică, China şi Statele Unite, în calitate de două mari puteri, împărtăşesc o responsabilitate istorică” faţă de progresul uman, a declarat el.

Liderul chinez a pledat pentru consolidarea dialogului dintre Beijing și Washington.

China şi America trebuie „să-şi consolideze comunicarea”, a spus Xi Jinping.

Vizita de stat se desfășoară în perioada 23-25 septembrie și reprezintă a doua întâlnire dintre Trump și Xi în decurs de șase luni. Cei doi lideri au pe agendă atât teme economice și comerciale, cât și probleme strategice și internaționale.