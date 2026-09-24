Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis miercuri seara, după sosirea la Washington și întâlnirea cu Donald Trump, că Beijingul și Statele Unite ar trebui să coopereze, înaintea discuțiilor dintre cei doi lideri privind comerțul, tehnologia și relațiile internaționale.

Xi Jinping a fost primit în capitala americană de președintele SUA, Donald Trump, iar cei doi lideri și-au strâns mâinile la sosirea liderului chinez. La câteva ore după acest moment, presa de stat de la Beijing a publicat mesajul transmis de președintele Chinei.

„Cele două ţări ale noastre ar trebui să fie partenere, nu rivale”, a declarat Xi într-o notă publicată de agenţia oficială de presă Xinhua, adăugând că „populaţiile chineză şi americană se bucură de mult timp de relaţii prietenoase, iar interesele noastre sunt strâns legate”.

Mesajul liderului de la Beijing apare înaintea discuțiilor dintre cei doi președinți, întâlnire în cadrul căreia urmează să fie abordate mai multe teme aflate în relația dintre China și Statele Unite.

Printre subiectele vizate se numără comerțul și concurența tehnologică, în special cea din domeniul inteligenței artificiale, precum și sprijinul acordat de Beijing Iranului.

Președintele chinez a vorbit și despre întrevederea cu Donald Trump și despre subiectele pe care intenționează să le abordeze în timpul discuțiilor.

Xi Jinping a declarat că se bucură „de ideea de a avea discuţii aprofundate cu preşedintele Trump cu privire la problemele majore care privesc relaţiile noastre bilaterale şi situaţia mondială”, a relatat Xinhua.

În mesajul transmis după sosirea în SUA, Xi Jinping a insistat asupra cooperării dintre Beijing și Washington și asupra gestionării diferențelor existente între cele două țări.

Cele două state ar trebui „să colaboreze pentru a promova o relaţie stabilă, având cooperarea ca pilon principal, o concurenţă în limite rezonabile, divergenţe gestionabile şi perspective paşnice”, a declarat Xi.

Liderul chinez a făcut și o trimitere la unul dintre sloganurile folosite de Donald Trump, punând în paralel obiectivele celor două țări.

Xi Jinping a afirmat că „marea renaştere a naţiunii chineze şi obiectivul de a reda Americii măreţia sa pot merge perfect mână în mână”.

Președintele Chinei și-a exprimat și așteptările privind rezultatele vizitei și ale discuțiilor cu Donald Trump.

„Cred că, prin eforturile comune ale ambelor părţi, această vizită va avea rezultate fructuoase, va îmbunătăţi bunăstarea celor două popoare ale noastre şi va aduce o nouă speranţă pentru pacea mondială”, a adăugat el.