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Românii se pregătesc pentru vremuri mai grele. Semnalul venit de la BNR

Românii se pregătesc pentru vremuri mai grele. Semnalul venit de la BNRInflație. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea avertizează că percepția populației asupra economiei poate influența deciziile de consum și investiții înainte ca schimbările să fie vizibile în indicatorii statistici. Scăderea încrederii poate determina oamenii și companiile să amâne cheltuieli și proiecte pe termen lung.

Diferența dintre datele economice și modul în care populația resimte situația financiară poate avea efecte directe asupra comportamentului de consum.

Leonardo Badea arată că deciziile economice nu sunt influențate exclusiv de indicatorii oficiali, ci și de modul în care oamenii și firmele percep riscurile și perspectivele pentru perioada următoare. În acest context, sentimentul economic poate deveni un factor important în evoluția consumului, investițiilor și economisirii.

Românii își schimbă deciziile financiare. Semnalul venit de la BNR

Atunci când încrederea în instituții și în stabilitatea financiară se deteriorează, populația poate deveni mai prudentă în privința cheltuielilor.

Oamenii pot prefera să păstreze lichidități, să reducă achizițiile și să amâne deciziile financiare importante, în special atunci când percep un risc mai mare pentru perioada următoare, potrivit analizei prezentate de newsweek.ro.

Într-un astfel de context, „sentimentul economic” poate influența activitatea înainte ca schimbarea să fie surprinsă în totalitate de datele statistice.

Aceeași reacție poate apărea și în cazul companiilor, care pot deveni mai rezervate în privința investițiilor dacă perspectivele sunt percepute ca fiind nesigure.

Inflația și taxele influențează așteptările populației

Temerile legate de inflație și de eventuale noi taxe pot determina consumatorii să își adapteze comportamentul înainte ca efectele economice să fie reflectate în statisticile oficiale.

În astfel de perioade, oamenii pot începe să reducă din cheltuieli și să adopte o atitudine mai prudentă față de consum.

În centrul acestei schimbări se află și „capitalul de încredere”, considerat important pentru funcționarea economiei și pentru aplicarea unor politici sau reforme.

Atunci când acesta se reduce, strategiile economice pot întâmpina dificultăți, deoarece populația și companiile reacționează mai ales la propriile așteptări privind evoluția veniturilor, a prețurilor și a economiei.

BNR

BNR. Sursă foto: Inquam /Octav Ganea

Indicatorii de încredere pot anticipa schimbările din economie

Indicatorii care urmăresc percepția populației pot semnala modificări de comportament înainte ca acestea să fie vizibile în datele statistice publicate ulterior.

Schimbarea poate începe astfel la nivelul deciziilor individuale: oamenii consumă mai puțin, amână achizițiile sau devin mai prudenți în privința investițiilor.

În cazul unei deteriorări rapide a încrederii, efectele pot ajunge să se răsfrângă asupra întregii economii, prin reducerea consumului și amânarea investițiilor.

Într-un asemenea context, aplicarea reformelor și a măsurilor economice poate deveni mai dificilă, tocmai pentru că reacția populației depinde nu doar de cifrele oficiale, ci și de modul în care este percepută evoluția economiei.

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